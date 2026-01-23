¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ïー¥Ä¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê ¡ÈGameScribes¡É ¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ïー¥Ä¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÃÞ»ç ÉÒÌð¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§¾Ú·ô¥³ー¥É3676)¤Ï¡¢ËÜÆü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÈGameScribes¡É¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¥íー¥«¥é¥¤¥º»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëGTL Media, Inc.(ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¢President and CEO¡§Philippe Erwin¡¢°Ê²¼¡¢Æ±¼Ò¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖGameScribes¡×)¤È¡¢¾ÍèÅª¤ÊÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤â¸«¿ø¤¨¤¿»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÍýÍ³
ºòº£¡¢¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ä¥íー¥«¥é¥¤¥º¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Î¤â¤È¡¢¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÉÊ¼Á¸þ¾å»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢ÁÏ¶È»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¥²ー¥à¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð±Ä¥ê¥½ー¥¹¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë²Ã¤¨¡¢M&A¤ä¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤âÀÑ¶Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ/¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ËÝÌõ¡¦LQA(¢¨)¤äÂ¿¸À¸ì²»À¼¼ýÏ¿¡¢Å¸³«ÀèÃÏ°è¤Î¾¦´·½¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±çÅù¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ËÝÌõ¡¦LQA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¸À¸ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë350Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢²¤ÊÆ¸À¸ì¤ò´Þ¤à8¥«¹ñ17¸À¸ì¥Ú¥¢¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÆÈ¼«¤Î¥²ー¥àÆÃ²½·¿AIËÝÌõ¥¨¥ó¥¸¥ó¡Öella¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢ËÝÌõÉÊ¼ÁµÚ¤Ó¥¹¥Ôー¥É¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÞÁý¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Î³ÍÆÀ¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢GameScribes¤Ï2009Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥º´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë900Ì¾°Ê¾å¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¿Íºà¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÂç·¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥º¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£GameScribes¤Ç¤Ï¡¢²¤ÊÆ¸À¸ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤ä¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡¢ÃæÆîÊÆ¸À¸ìÅù¡¢Éý¹¤¤¸À¸ì¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²ー¥àËÝÌõ¤Î¥¹¥¥ë¡¦·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤±¤é¤ì¤¿4ÃÊ³¬¤Î¿Íºà¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤ËÝÌõ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎËÝÌõÉÊ¼Á¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥¸¥¢¸À¸ì¤Ë¶¯¤¤Åö¼Ò¤Î¥ê¥½ー¥¹µÚ¤Ó²¤ÊÆ¸À¸ìÅù¤Ë¶¯¤¤GameScribes¤Î¥ê¥½ー¥¹¡¢ÊÂ¤Ó¤ËÅö¼Ò¥°¥ëー¥×ÆÈ¼«¤ÎAIËÝÌõ¥¨¥ó¥¸¥ó¡Öella¡×¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÝÌõÉÊ¼Á¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÊ£¿ô¸À¸ì¤ÎËÝÌõµÚ¤ÓLQA¥µー¥Ó¥¹¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÇÀï¤¨¤ë´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨LQA¡ÄLinguistic Quality Assurance¤ÎÎ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÝÌõ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤Î¤Ï¤ß½Ð¤·¤äÊ¸»ú²½¤±¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸À¸ìÅªµÚ¤ÓÊ¸²½Åª¤ÊÅ¬ÀÚ¤µ¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¡¢¥íー¥«¥é¥¤¥º¤ÎÉÊ¼Á¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤³¤È
¢£»ñËÜÄó·È¤ÎÆâÍÆ
GameScribes¤¬Âè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤Ë¤è¤ê¿·µ¬¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ë³ô¼°250³ô¤òÁí³Û1É´ËüÊÆ¥É¥ë(158É´Ëü±ß)¤Ë¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢GameScribes¤Î2026Ç¯2·î6Æü»þÅÀ¤ÎÈ¯¹ÔºÑ³ô¼°Áí¿ô¹ç·×¤Î20.0¡ó¤òÅö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢GameScribes¤¬2028Ç¯12·î´ü¤Î¶ÈÀÓÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É½ô¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Åö¼Ò¤¬GameScribes¤Î»ÄÂ¸³ô¼°1,000³ô(µÄ·è¸¢¤Î¿ô1,000¸Ä)¤¹¤Ù¤Æ¤òÄÉ²Ã¼èÆÀ(°Ê²¼¡¢¡ÖËÜÄÉ²Ã¼èÆÀ¡×)¤·¡¢Æ±¼Ò¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ËÜÄÉ²Ã¼èÆÀ¤Ë·¸¤ëÆüÄø¤ä¼èÆÀ²Á³ÛÅù¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ¤Äê¤Î¤¿¤á¡¢·èÄê¼¡ÂèÂ®¤ä¤«¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüËÜ±ß´¹»»É½µ¤Ï¡¢£±ÊÆ¥É¥ë158.27±ß¤Ç»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÆâÍÆ
º£²ó¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ç¤Ï¡¢GameScribes¤¬Í¤¹¤ë²¤½£¸À¸ì¡¢¥í¥·¥¢¸ì¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡¢ÃæÆîÊÆ¸À¸ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥íー¥«¥é¥¤¥º¥ê¥½ー¥¹¤È¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬Í¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¸À¸ì¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥º¥ê¥½ー¥¹¤ä¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡¢¥²ー¥à³«È¯»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüÄø
(1)¼èÄùÌò²ñ·èµÄÆü¡§2026Ç¯1·î23Æü
(2)»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌóÄù·ëÆü¡§2026Ç¯1·î23Æü(Í½Äê)
(3)»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î6Æü(Í½Äê)
¢¨ ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦É¸¡¢¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ï³Æ¼Ò¤Ë¸¢Íø¤¬µ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ïー¥Ä¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ïー¥Ä¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖSAVE the DIGITAL WORLD¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¡Ö³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥²ー¥à¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¥íー¥«¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±çÅù¤ÎÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥²ー¥à¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.digitalhearts-hd.com/