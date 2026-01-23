¥¬¥ó¥À¥à¥¢ー¥±ー¥É¥«ー¥É¥²ー¥à¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥Ùー¥¹¡Ù ¡ãFORSQUAD SEASON:06¡äÄÉ²ÃÊ§¤¤½Ð¤·¥«ー¥É¡ÖFQ¥Öー¥¹¥¿ー¡×¤¬1·î23Æü(¶â)¤è¤êÊ§¤¤½Ð¤·³«»Ï¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥«ー¥É»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢¥¢ー¥±ー¥É¥«ー¥É¥²ー¥à¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥Ùー¥¹¡Ù ¡ãFORSQUAD SEASON:06¡ä¤ÎÄÉ²Ã¼ýÏ¿¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¡¢1·î23Æü(¶â)¤è¤ê¡ÖFQ¥Öー¥¹¥¿ー¡×¤ÎÊ§¤¤½Ð¤·¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ãFORSQUAD SEASON:06¡ä¤Î¡ÖFQ¥Öー¥¹¥¿ー¡×¤ÏÄÌ¾ï¥«ー¥É28¼ï¡Ü¥Ñ¥é¥ì¥ë¥«ー¥É7¼ï¤Ç¡¢¿·µ¬»²ÀïMS(¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä)/PL(¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È)¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ãFORSQUAD SEASON:06¡ä¡ÖFQ¥Öー¥¹¥¿ー¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¡ÃíÌÜ¤ÎMS¡¦PL¥«ー¥ÉÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡ª
¡¡¡ãFORSQUAD SEASON:06¡ä¡ÖFQ¥Öー¥¹¥¿ー¡×¤ÏÄÌ¾ï¥«ー¥É28¼ï¡Ü¥Ñ¥é¥ì¥ë¥«ー¥É7¼ï¤Ç¤¹¡£2¼ï¤Îµ¡ÂÎ¤È2Ì¾¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¿·µ¬¤Ë¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡Ù¤«¤é»²Àï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬¡õÃíÌÜ»²Àï¡ÖMS¥«ー¥É¡×
¡¦¦Í¥¬¥ó¥À¥à ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù
¡¦¥µ¥¶¥Óー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù
¡¦¥Þ¥¹¥é¥ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡Ù
¡¦¥ì¥°¥Ê¥ó¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡Ù
¿·µ¬¡õÃíÌÜ»²Àï¡ÖPL¥«ー¥É¡×
¡¦¥·¥ã¥¢¡¦¥¢¥º¥Ê¥Ö¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù
¡¦¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù
¡¦¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥Ö¥·¥Éー ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡Ù
¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ì¥ô¥£ ¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡Ù
and more¡Ä
¢£¿·µ¬¡ÖFQ¥ì¥¢(¥Õ¥©ー¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¥ì¥¢)¡×¤ÎÄÉ²Ã¡ª
¡¡¡ãFORSQUAD SEASON:06¡ä¤Ë¤â¡¢¡ÖFQ¥ì¥¢¡Ê¥Õ¥©ー¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¥ì¥¢¡Ë¡×¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡É½ÌÌ¤Ï¶â¿§¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢Î¢ÌÌ¤Ï²áµîÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥ì¥¢¡×¤ä¡Ö¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æー¥¸¥ì¥¢¡×¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Ö¥ì¥¢¡×¤ÈÆ±¤¸¥´ー¥ë¥É´ðÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«ー¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖFQ¥Öー¥¹¥¿ー¡×¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖU¥ì¥¢¡×¡¦¡ÖP¥ì¥¢¡×¤ÎMS¤ÎÃæ¤«¤é4¼ïÎà¤Î¥«ー¥É¤ò¡ÖFQ¥ì¥¢¡×¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãFORSQUAD SEASON:06¡ä¡ÖFQ¥ì¥¢¡× 4¼ï
¡¦¦Í¥¬¥ó¥À¥à ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù
¡¦¥µ¥¶¥Óー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù
¡¦¥Þ¥¹¥é¥ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡Ù
¡¦¥ì¥°¥Ê¥ó¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡Ù
¢£¡ÖFQ¥Öー¥¹¥¿ー¡×¤È¤Ï
¡¡¡ÖFQ¥Öー¥¹¥¿ー¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò20Ëç¾ÃÈñ¡Ü100±ßÅêÆþ¤Ç¡¢·Ð¸³ÃÍ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¡¢ÄÉ²Ã¥«ー¥É¡ÖFQ¥Öー¥¹¥¿ー¡×¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÏR°Ê¾å¤Î4¼ïÎà¡ª¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¤ä¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¢¡ÖFQ¥Öー¥¹¥¿ー¡×ÀìÍÑ¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¡ÖFQ¥ì¥¢¡×¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖFQ¥Öー¥¹¥¿ー¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò½¸¤á¤Æ¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥«ー¥É¤òGET¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¿·µ¬¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¥«ー¥ÉGET¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÎÄÉ²Ã¡ª
¡¡2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤«¤é¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¥«ー¥ÉGET¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡FQ¥Öー¥¹¥¿ー¥Á¥±¥Ã¥È¤ò½¸¤á¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç1,000Ì¾ÍÍ¤Ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê¤Î¡Ö¥ì¥°¥Ê¥ó¥È¡×¤Î¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¡ÖFQ¥Öー¥¹¥¿ー¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡ß20Ëç¤ò1¸ý¤È¤·¤Æ¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤´±þÊç¤Ï²¿¸ý¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥Ùー¥¹¡×¤È¤Ï
¡¡¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥Ùー¥¹¡×¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬»Ø´ø´±¤È¤Ê¤ê5µ¡¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¡Ü5ÂÎ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ò»Ø´ø¤·¡¢Å¨Àï´Ï¤Î·âÇË¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー·¿¥¢ー¥±ー¥É¥«ー¥É¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥«ー¥É¥²ー¥à¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿Âç·¿¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëãþÂÎ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÀï¶·¤ËÂÐ¤·¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤ÇÉôÂâ¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥²ー¥à³µÍ×¾ÜºÙ¡¦Í·¤ÓÊý¤â¸ø³«Ãæ¡ª¡ä
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥Ùー¥¹¡Ù¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡
https://www.gundam-ab.com/
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡Ú´ðËÜ¾ðÊó¡Û¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¢£¥¿¥¤¥È¥ë :¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥Ùー¥¹¡×
¢£¥¸¥ã¥ó¥ë ¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー·¿¥¢ー¥±ー¥É¥«ー¥É¥²ー¥à
¢£¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1-2¿Í
¢£¥×¥ì¥¤ÎÁ¶â¡§1¥×¥ì¥¤:200±ß (¥²ー¥à¥×¥ì¥¤1²ó¡Ü¥«ー¥É£±ËçÊ§¤¤½Ð¤·)
¥«ー¥ÉÄÉ²Ã¹ØÆþ1²ó:100±ß(1¥×¥ì¥¤¤¢¤¿¤ê4²ó¤Þ¤Ç)
¢£¸¢ÍøÉ½µ ¡§(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º (C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦MBS (C)BANDAI
¢£¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.gundam-ab.com/(https://www.gundam-ab.com/)
¢£¸ø¼°X¡§https://twitter.com/gundam_ab(https://twitter.com/gundam_ab)
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥à²èÌÌ¡¢ãþÂÎ¡¢¥«ー¥É¤ÏÁ´¤Æ³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£