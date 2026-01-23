¸µÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î ³ÁÃ« ÍË°ìÏ¯ ¤µ¤ó¤¬¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼¤ËÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¤Ç ¡È¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¤Î¥»¥«¥¤¡É¤Ë¤Õ¤ì¤ë
¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤äÌ¤Íè¤ò±þ±ç¤¹¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë°°¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ê°¦ÃÎ¸©¤ß¤è¤·»Ô¡Ë¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¥×¥í¤Î¥»¥«¥¤¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê³Ø¤Ó¤äÌ´¤ò¤ß¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤ØÊâ¤½Ð¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë·Ð¸³¤Î¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¤ÈÊÂ¤Ö£³¤Ä¤ÎÉñÂæ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤ä£Î£È£Ë¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥¸¥ã¤ä°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ëÂç¶¶¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡È¥×¥í¤Î¥»¥«¥¤¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤é4Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡¢30ÁÈ/60Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1ÆüÌÜ¤Î11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Áª¼êOB¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÁÃ«¤µ¤ó¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÏÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¿¿·õ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¡×¤ò½ñ¤¡¢³ÁÃ«¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤ËÌ´¥Üー¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
2ÆüÌÜ¤Î12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥É¤Ç»î¹çÁ°¤ÎÁª¼ê¤ÎÎý½¬¤ò´Ö¶á¤Ç¸«³Ø¤·¡¢¥×¥í¤Îµ»¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯ºÇ½ªÀá¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç´ÑÀï¤·¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡§¥Èー¥¯¥·¥çー¡õ¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼
1ÆüÌÜ¤Ï°°¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¡£
ºÇ½é¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Áª¼êOB¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤µ¤ó¤È¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àDJ¤ÎYO!YO!YOSUKE¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¤¿¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー¡£
³ÁÃ«¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÍ·¤Ö»þ´Ö¤ò¾¯¤·¥µ¥Ã¥«ー¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤±¤ë¡×¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÂÎ¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËµÕ»»¤·¤Æ¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¡¢µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤Î¿ô¡¹¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿¿·õ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢³ÁÃ«¤µ¤ó¤Ë¤â»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥¹¥¯ー¥ë¥³ー¥Á¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥·¥åー¥È¤Ê¤É¡¢¥³ー¥Á¿Ø¤¬¿Æ¿È¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³ÁÃ«¤µ¤ó¤¬¤ª¼êËÜ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥×¥í¤Îµ»¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
4¤Ä¤Î¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥ß¥Ë¥²ー¥à¤â¼Â»Ü¤·¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥×¥ìー¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£12·î6Æü(ÅÚ¡Ë¡§¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥É¸«³Ø¡õ»î¹ç´ÑÀï
2ÆüÌÜ¤ÏËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¡£Â³¡¹¤È¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥É¸«³Ø¡£ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥É¤Ç¡¢Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂç¶½Ê³¡£
¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥É¸«³Ø¤Î¸å¤Ï¡¢¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î»î¹ç´ÑÀï¡£»î¹ç½ªÎ»Ä¾Á°¤ÇPK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸«»ö1-0¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë¾¡Íø¡£32,263Ì¾¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤¿ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´î¤Ó¤ò¤ï¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î°ìÆü¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー¹¥¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
º£²ó¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤ä»Ù¤¨¤ë¿Í¡¹¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÌ´¤òÉÁ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
NTT¥É¥³¥â¤Ïº£¸å¤â¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¡ÈËÜÊª¡É¤Î¥×¥í¤Ë¤Õ¤ì¡¢¼«¤é¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥³¥âÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥É¥³¥âÌ¤Íè¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¥×¥í¤Î¥»¥«¥¤¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê³Ø¤Ó¤äÌ´¤ò¤ß¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤ØÊâ¤½Ð¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë·Ð¸³¤Î¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¤ÈÊÂ¤Ö£³¤Ä¤ÎÉñÂæ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤ä£Î£È£Ë¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥¸¥ã¤ä°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ëÂç¶¶¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡È¥×¥í¤Î¥»¥«¥¤¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°¡Ê£Ê¥êー¥°¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡££Ê¥êー¥°ÁÏÀßÅö½é¤«¤é¤Î¥Áー¥à¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¤Î1¤Ä¡£¡Ö¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡ÊGrampus¡Ë¡×¤Ï±Ñ¸ì¤ÇòÏ¡ÊÌ¾¸Å²°¾ë¤Î¶âòÏ¡Ë¤òÉ½¤¹¡£
£Ê£±¥êー¥°Í¥¾¡1²ó¡Ê2010Ç¯¡Ë¡¢£Ê¥êー¥°¥«¥Ã¥×Í¥¾¡2²ó¡Ê2021Ç¯, 2024Ç¯¡Ë¡¢Å·¹ÄÇÕÍ¥¾¡2²ó¡Ê1995Ç¯¡¢1999Ç¯¡Ë¤ò¸Ø¤ë£Ê¥êー¥°¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë¡£