U-GAKU±¿±Ä¤Î³ô¼°²ñ¼ÒCrepity¡¢ÆüËÜ¿Í±¿±Ä¤Î°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤³¤È¤Ó¤¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÈÄó·È
³ô¼°²ñ¼ÒCrepity¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¸±À¾¡Ç·¡¢°Ê²¼Crepity¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÎ±³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖU-GAKU¡Ê¥æー¥¬¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ¿Í¸þ¤±°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤³¤È¤Ó¤¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊCOTOVIA CLINIC¡Ë¡×¤ÈÄó·È¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢U-GAKU¤Î¥»¥ÖÎ±³Ø¥×¥í¥°¥é¥à»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢Î±³ØÃæ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä°åÎÅÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿°Â¿´¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://u-gaku.jp/country-philippine/
https://cotoviaclinic.ph/about/
¡»Äó·È¤ÎÇØ·Ê
³¤³°Î±³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Ø½¬´Ä¶¤äÀ¸³èÌÌ¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ÉÔ°Â¤È¤·¤Æ¶¯¤¯µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö°åÎÅ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
YOKUMIRU³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¤³¤ì¤«¤é³¤³°Î±³Ø¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÎ±³ØÁ°¤Ë´¶¤¸¤ëÉÔ°Â¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î±³ØÁ°¤ÎÉÔ°Â¤È¤·¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡×¤ä¡Ö¸½ÃÏ°åÎÅ¤Î¼Á¤äÂÐ±þ¡×¤òµó¤²¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸½ÃÏ°åÎÅ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¤ä¡Ö°ÂÁ´ÌÌ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤¬Â¾¹àÌÜ¤è¤êºÝÎ©¤Ä·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅÌÌ¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Î±³ØÍ½Äê¼Ô¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌó8³ä°Ê¾å¤¬¡Ö24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÆüËÜ¿Í°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î°åÎÅÁêÃÌ¥Ëー¥º¤Î¹â¤µ¤¬µÒ´ÑÅª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¸À¸ì¤ÎÊÉ¤äÊÝ¸±¼êÂ³¤¤ÎÊ£»¨¤µ¡¢ÉÂ±¡Áª¤Ó¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼õ¿Ç¤ò¤¿¤á¤é¤¦¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
U-GAKU¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÎ±³ØÃæ¤ÎÀ¸³è¥µ¥Ýー¥È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿³ØÀ¸¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤Î°åÎÅÉÔ°Â¤Î¼ÂÂÖ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢³¤³°¤Ç¤âÆüËÜ¸ì¤Ç°Â¿´¤·¤Æ°åÎÅÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤È¤Ó¤¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¤ÎÄó·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡»Äó·ÈÆâÍÆ
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢U-GAKU¤Î¥»¥ÖÎ±³Ø»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î°åÎÅ¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ÆüËÜ¸ì¤Ë¤è¤ë°åÎÅÁêÃÌÂÐ±þ
ÂÎÄ´ÉÔÎÉ»þ¤Î½é´üÁêÃÌ¤«¤é¼õ¿ÇÈ½ÃÇ¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÁêÃÌ²ÄÇ½¡£
- LINE¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°åÎÅÁêÃÌ
¸½ÃÏ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¼õ¿ÇÁ°¤ÎÉÔ°Â¤ä·ÚÅÙ¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢LINE¥Á¥ã¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ¡£24»þ´Ö365Æü¡¢ÆüËÜ¸ì¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°È÷¡£
- ¸½ÃÏ°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¼õ¿Ç¡¦±ý¿Ç¥µ¥Ýー¥È
¥»¥ÖÅçÆâ¤ÎÄó·ÈÉÂ±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Î³°Íè¼õ¿Ç¡¢¸ì³Ø³Ø¹»¤Ø¤Î±ý¿ÇÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢Î±³ØÀ¸³è¤ËÂ¨¤·¤¿°åÎÅÂÎÀ©¡£
- ³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÂÐ±þ¥µ¥Ýー¥È
³Æ¼ï³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÉÕÂÓÊÝ¸±¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÊÝ¸±¼êÂ³¤¤äÄÌÌõ¥µ¥Ýー¥È¤â¼Â»Ü¡£
¤³¤È¤Ó¤¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢2024Ç¯～2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤ÇÌó4,200Ì¾¤ÎÆüËÜ¿Í´µ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¸ì³Ø³Ø¹»¤È¤Î±ý¿Ç·ÀÌó¤âÂ¿¿ô¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
U-GAKU¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½ÃÏ°åÎÅ¤ÎÀìÌç²È¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î±³ØÃæ¤Î¡Ö¤â¤·¤â¡×¤ËÈ÷¤¨¤¿ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡»°åÎÅµ¡´Ø³µÍ×
¤³¤È¤Ó¤¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊCOTOVIA CLINIC¡Ë
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡¢³°Íè¿ÇÎÅ¡¢³Ø¹»±ý¿Ç¡¢24»þ´ÖÆüËÜ¸ì¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë°åÎÅµ¡´Ø¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://cotoviaclinic.ph/
¡»¡ÖU-GAKU¡×¤È¤Ï
¢¡³µÍ×
U-GAKU¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤òÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤¿¤¤¿ÍÀ¸¤ò¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¡ÖU-ENGLISH LESSON¡×¤È¡ÖU-LIFE LESSON¡×¤Î2¤Ä¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬µÚ¤Óº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤¿À®²Ì¤ÎºÇÂç²½¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¡¦¹ñÀÒ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÃç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¦¸òÎ®¤Î¾ì¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤¿¤¤¿ÍÀ¸¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ë¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡U-GAKU¤Î¤³¤À¤ï¤ê
U-GAKU¤Ï¡¢¡Öº£¤Î¿ÍÀ¸¡¢¼«Ê¬¤Î²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»²²Ã¼Ô¤ÎÀøºßÅª¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤È¤³¤È¤ó¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Î±³ØÁ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î±³ØÃæ¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»²²Ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÑ²½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°¶Àû¤¬Â¿¤¤¤³¤Î¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Ë¤ÆÎ±³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤¬Ä¾ÀÜ»²²Ã¼Ô¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÚºßÃæ¤Ç¤Î¥Ëー¥º¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ä¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤Î¤¿¤á¡¢Êú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¿´¤Î±ü¤ÎÀ¼¤òÅÇ¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬²þ¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¦µ¡²ñ¡¢¤½¤ì¤ò³°Éô¤ËÅÇ¤½Ð¤¹µ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤ê´¬¤¯À¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤¬°ìÊâÁ°¤Ë¿Ê¤à¤è¤¦¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»³ô¼°²ñ¼ÒCrepity ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCrepity
²ñ¼ÒURL¡§https://crepity.jp/
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§À¸±À¾¡Ç·
ÁÏ¶ÈÆü¡§2021Ç¯2·î1Æü
¥á¥ó¥Ðー¿ô¡§60Ì¾¡Ê¶ÈÌ³°ÑÂ÷´Þ¤à¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹ñÆâÎ±³Ø/³¤³°Î±³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖU-GAKU¡×¡ÖU-GAKU English Camp¡×¡ÖCebu Way English¡×¤Î±¿±Ä¡¢»ö¶È³«È¯¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç/¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç
