SIGNATE¡¢¡ÖÂè2²ó ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÃÏÍý¶õ´Ö¾ðÊó¥Çー¥¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤ËÅÐÃÅ
AI³èÍÑ¤ÎÀïÎ¬ºöÄê¤«¤é¼Â¹Ô¡¢¿Íºà°éÀ®¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSIGNATE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§óîÆ£ ½¨¡¢°Ê²¼¡ÖSIGNATE¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè2²ó ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÃÏÍý¶õ´Ö¾ðÊó¥Çー¥¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÉ½¾´¼°ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢ÂåÉ½¤ÎóîÆ£¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢¹ñ¤¬À°È÷¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿¤ÈÌ±´Ö´ë¶È¥Çー¥¿¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ¿ä¿Ê¤Î¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËºòÇ¯¤è¤ê¥Çー¥¿¥³¥ó¥Ú¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SIGNATE¤Ï´ë²è¡¦Àß·×¡¦±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂè2²ó ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÃÏÍý¶õ´Ö¾ðÊó¥Çー¥¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢Áí»²²Ã1,673Ì¾¡¢ÁíÅê¹Æ15,447·ï¤ÈÂçÀ¹¶·¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¾ÜºÙURL¡§ https://user.competition.signate.jp/ja/competition/detail/?competition=2b0105bc0c674f258e39cb2c7711e36f(https://user.competition.signate.jp/ja/competition/detail/?competition=2b0105bc0c674f258e39cb2c7711e36f)
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÉ½¾´¼°ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤ÎÉ½¾´µÚ¤Ó¡¢ÉÔÆ°»º¡¦·úÃÛÊ¬Ìî¤Î¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿³èÍÑ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ä¿Ê¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ É½¾´¼°ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È Âè2²ó ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÃÏÍý¶õ´Ö¾ðÊó¥Çー¥¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
Æü»þ¡§ 2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë 13:40～15:00
²ñ¾ì¡§ G¶õ´ÖEXPO2026 ¥»¥ß¥Êー²ñ¾ì2 ¡ÊÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ë
¼çºÅ¡§ ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÃÏÍý¶õ´Ö¾ðÊó²Ý
¾ÜºÙ¡§ https://peatix.com/event/4749710(https://peatix.com/event/4749710)
¢£ ÅöÆü¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
13:40 ³«²ñ°§»¢ ¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê º´¡¹ÌÚ½Ó°ì À¯ºöÅý³ç´±¡Ë
13:45 ·ë²ÌÈ¯É½
13:50 É½¾´¼°¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê º´¡¹ÌÚ½Ó°ì À¯ºöÅý³ç´±¡Ë
14:00 ¶¨»¿´ë¶È¹ÖÉ¾SIGNATEÂåÉ½ óîÆ£ ½¨¤ò´Þ¤à¡Ë
14:10 ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó ¡ÖAI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏÍý¶õ´Ö¾ðÊó¤Î²ÄÇ½À¤È¡¢ÉÔÆ°»º¡¦³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÌ¤Íè¡Ê²¾¡Ë¡×
14:55 ÊÄ²ñ°§»¢ ¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê Ê¯ºêÀµ½Ó ²ÝÄ¹¡Ë
15:00 ½ªÎ»¡¢µÇ°»£±Æ
¢£SIGNATE¡Êhttps://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AI³èÍÑ¤ÎÀïÎ¬ºöÄê¤«¤é¼Â¹Ô¡¢¿Íºà°éÀ®¤ËÈ¼Áö¤·¡¢AX¡ÊAI transformation¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAIÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¡£¹ñÆâºÇÂç10Ëü¿ÍÄ¶¤ÎAI¿Íºà²ñ°÷¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ä¼«¼Ò³«È¯¤ÎÀ¸À®AI¶ÈÌ³³èÍÑ¿ÇÃÇ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢AI³èÍÑ¿Íºà°éÀ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢AI¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤òÍ¤·¡¢¸ø¶¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒSIGNATE¡ÊSIGNATE Inc.¡Ë
ËÜ¡¡¼Ò¡¡¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ2ÃúÌÜ1ÈÖ4¹æ ¶äºÂPREX East 2³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ óîÆ£½¨
URL¡¡¡¡¡§ https://signate.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@signate.co.jp