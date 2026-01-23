¡ÖSOTETSU WORLD TRIP¡ª¡×¤ò³«ºÅ¡ÚÁêÅ´¥°¥ëー¥×¡¦¤è¤³¤Ï¤ÞÆ°Êª±à¥ºー¥é¥·¥¢¡Û
ÁêÅ´Àþ¡¦ÁêÅ´¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀ¤³¦Î¹¹Ô¤Ø¡ª¤è¤³¤Ï¤ÞÆ°Êª±à¥ºー¥é¥·¥¢¡ßÁêÅ´¥°¥ëー¥×
¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ä°Û¹ñ¥°¥ë¥á¤¬ÂÔ¤ÄËÁ¸±¤Ø½ÐÈ¯¡ª
ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤È¤è¤³¤Ï¤ÞÆ°Êª±à¥ºー¥é¥·¥¢¡Ê½êºßÃÏ¡¦²£ÉÍ»Ô°°¶è¡¢°Ê²¼¡¢¥ºー¥é¥·¥¢¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖSOTETSU WORLD TRIP¡ª¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÁêÅ´Àþ±èÀþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥ºー¥é¥·¥¢¤ÈÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤¬Ï¢·È¤·¡¢±èÀþ³°¤Ø±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±èÀþ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£°Û¹ñ¾ð½ï¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë²£ÉÍ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡¢À¤³¦°ì¼þ¤ÎÆ°ÊªÎ¹¹Ô¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¥ºー¥é¥·¥¢¤äÁêÅ´Àþ¤Î±Ø¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±èÀþ¤ò¡ÖÀ¤³¦¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÆ°Êª¤äÊ¸²½¤Ë½Ð²ñ¤¦Î¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖSOTETSU WORLD TRIP¡ª¡×¼ç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡»SOTETSU WORLD TRIP PASSPORTÁêÅ´¤ÎPR»ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁêÅ´´¤ÈÇ¡×¤ò¥Ñ¥¹¥Ýー¥ÈÉ÷¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¥ºー¥é¥·¥¢¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ëÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÆ°Êª¤ä¡¢ÁêÅ´Àþ±èÀþ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤òÂçÎ¦¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ÎÂæ»æ¤ò·ó¤Í¤¿¤â¤Î¡£¡»¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー7¥«½ê¤Î¥é¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼þ¤ê¡¢Æþ¹ñ°õ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡£¥³¥ó¥×¥êー¥È¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÃå¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡»¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Î±¿¹ÔÀ¤³¦¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤ò¼ÖÁë¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖSOTETSU WORLD TRIP¤É¤¦¤Ö¤Ä¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ò±¿¹Ô¡£¡»¥ºー¥é¥·¥¢Æþ±à·ô¡ßÁêÌÏÅ´Æ»¡¦ÁêÅ´¥Ð¥¹1Æü¾è¼Ö·ô¥ºー¥é¥·¥¢¤ÎÆþ±à·ô¤ÈÁêÅ´ÀþÁ´Àþ¡Ê27±Ø¡Ë¤ÈÁêÅ´¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤¹¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹Á´Àþ¢¨1¤¬1Æü¾è¤êÊüÂê¤Î¾è¼Ö·ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡£¡»¡ÖÁêÅ´´¤ÈÇ¡×¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¡ÖÁêÅ´´¤ÈÇ¡×¤ÎÆâÍÆ°ìÉô¤ò¥Ñ¥Í¥ë²½¤·¡¢¥ºー¥é¥·¥¢±àÆâ¡¦¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥é¥¹ÆóËóÀî¤ÇÅ¸¼¨¡£¡»ÁêÅ´Àþ±èÀþZOO¤Þ¤Ä¤ê2026¡Ê´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¡ÖÆ°Êª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£
º£¸å¤â¡¢ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÁêÅ´Àþ±èÀþ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎÅÙ¡¦¹¥°ÕÅÙ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë±èÀþ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖSOTETSU WORLD TRIP¡ª¡×¤ÎÆâÍÆ
¡Ê1¡Ë¡ÖSOTETSU WORLD TRIP PASSPORT¡×
È¯¹ÔÆü¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡ËÀßÃÖ¾ì½ê¡§ÁêÅ´Àþ±èÀþ³Æ½ê¤ª¤è¤ÓÅìµÞÅì²£Àþ¡¦ÌÜ¹õÀþ¤Î°ìÉô±Ø¡¦¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥é¥¹ÆóËóÀî¡¦ÁêÅ´¥é¥¤¥Õ »°¥Ä¶¤Û¤«³µÍ×¡§ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤Î¹Êó»ï¡ÖÁêÅ´´¤ÈÇ 294¹æ¡×¤ò¡¢Î¾³«¤¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÇÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»ïÌÌ¤Ç¤Ï¥ºー¥é¥·¥¢¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ëÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÆ°Êª¤ä¡¢³Æ¹ñ¤ÎÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤òÂçÎ¦¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ò·ÇºÜ¡£¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ÎÂæ»æ¤ò·ó¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î°ìºý¤ÇÀ¤³¦Î¹¹Ôµ¤Ê¬¤È±èÀþ½ä¤ê¤òÆ±»þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡Ê2¡Ë¡ÖSOTETSU WORLD TRIP¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¥é¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¥ºー¥é¥·¥¢±àÆâ¡Ê2¥«½ê¡Ë¡Ä¤³¤í¤³¥í¥Ã¥¸Æâ¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¥»¥ó¥¿ーÆâ¾¦¶È»ÜÀß¡Ê2¥«½ê¡Ë¡Ä¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥é¥¹ÆóËóÀî¡¢ÁêÅ´¥é¥¤¥Õ »°¥Ä¶±Ø¡Ê3¥«½ê¡Ë¡ÄÀ±Àî±Ø¡¢¾ÅÆîÂæ±Ø¡¢±©Âô²£ÉÍ¹ñÂç±Ø³µÍ×¡§Æþ¹ñ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢7¥«½ê¤Î¥é¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï2·î¤È3·î¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£7¥«½ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼þ¤Ã¤Æ¡ÖSOTETSU WORLD TRIP PASSPORT¡×¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤ÈÀèÃå¤Ç³Æ·î500¿Í¤Ë¡¢¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥²¥Ã¥¸¥¿¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥²¥Ã¥¸¥¿¥°¤Ï¡¢2·î¤¬¡Ö¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¥ë¥È¥ó¡×¡¢3·î¤¬¡ÖÁêÌÏÅ´Æ»¥¥ã¥é¥¯¥¿ー ¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¡×¤Î2¼ïÎà³Æ500¸Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¢¨¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ1ºý¤Ë¤Ä¤³Æ·î1¸Ä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ôºý¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢³Æ·î1¸Ä¤Î¤ß¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È°ú¤´¹¤¨¾ì½ê¡§¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥é¥¹ÆóËóÀî 3F¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê°ú¤´¹¤¨»þ´Ö10:00～21:00¡Ë¢¨¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥é¥¹ÆóËóÀî¤Ï2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÁêÅ´¥é¥¤¥Õ »°¥Ä¶¤Ï2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤¬µÙ´ÛÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¡ÖSOTETSU WORLD TRIP ¤É¤¦¤Ö¤Ä¥È¥ì¥¤¥ó¡×
±¿¹Ô´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡ËÍ½Äê¼ÖÎ¾¡§21000·Ï¡Ê20101¡ß8Î¾¡¡1ÊÔÀ®¡Ë³µÍ×¡§ÁêÅ´Àþ½é¤È¤Ê¤ë¡¢Îó¼Ö¤ÎÁëÁ´ÌÌ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÁö¤ëÆ°Êª±à¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£Æ°Êª¤ÎÆ¬¤ä¤·¤Ã¤Ý¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê´é¤ò½Ð¤¹¡ÖÃæ¤«¤é³Ú¤·¤à¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦Æü¾ï¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤Ë¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¾è¼ÖÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¡ÖSOTETSU WORLD TRIP ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¥ºー¥é¥·¥¢Æþ±à·ô¡ßÁêÌÏÅ´Æ»¡¦ÁêÅ´¥Ð¥¹1Æü¾è¼Ö·ô
ÈÎÇä¡¦ÍøÍÑ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë³µÍ×¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖRYDE PASS¡×¢¨2¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ ÁêÅ´ÀþÁ´Àþ¤ÈÁêÅ´¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤¹¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹Á´Àþ¢¨1¤¬1Æü¾è¤ê¹ß¤ê¼«Í³¤È¤Ê¤ê¡¢¥ºー¥é¥·¥¢¤Ø¤â²÷Å¬¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£±ØÁë¸ý¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢±èÀþ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë1Æü¾è¼Ö·ô¡×¤Ç¤¹¡£ÈÎÇä³Û¡§¡¦Âç¿Í¡Ä1,800±ß¡¦¹â¹»À¸¡Ä1,400±ß¡¦Ãæ³ØÀ¸¡Ä1,320±ß¡¦¾®³ØÀ¸¡Ä480±ß¢¨Ëè½µÅÚÍËÆü¤Ï¡¢¹â¹»À¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¾®³ØÀ¸¤Î¥ºー¥é¥·¥¢Æþ±àÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¤´ÍøÍÑÍ½ÄêÆü¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨1¡§³¤Ï·Ì¾»Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¡ÊYouBus¤â´Þ¤à¡Ë¡¢°½À¥»Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¡¢ÂçÏÂ»ÔÃÏ°è¾è¹ç¸òÄÌÁÏ½Ð»Ù±ç»ö¶È¡Ö¤Î¤ê¤¢¤¤¡×¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¡¢¶õ¹Á¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥ÉÀþ¤ª¤è¤Ó¶¦Æ±±¿¹ÔÏ©Àþ¡Ê116·ÏÅý¡¦°½73·ÏÅý¡Ë¤ÎÂ¾¼Ò±¿¹ÔÊØ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¼Ìë¥Ð¥¹¤Ë¤´¾è¼Ö¤ÎºÝ¤Ï¡¢½êÄê¤Î³äÁý³Û¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨2¡§RYDE¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê5¡Ë¡ÖÁêÅ´´¤ÈÇ¡×¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¾ì½ê¡§¥ºー¥é¥·¥¢±àÆâ¡¦¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥é¥¹ÆóËóÀî³µÍ×¡§ÁêÅ´´¤ÈÇ¤ÎÆâÍÆ¤ò¥Ñ¥Í¥ë²½¤·¡¢Æ°Êª¤Î¤â¤è¤¦¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê6¡Ë¡ÖÁêÅ´Àþ±èÀþZOO¤Þ¤Ä¤ê2026¡×¡ÊÏ¢·È»Üºö¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¾ì½ê¡§¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥é¥¹ÆóËóÀî¡¢ÁêÅ´¥é¥¤¥Õ»°¥Ä¶¡¢À±Å·qlay¡¢¥ºー¥é¥·¥¢³µÍ×¡§¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Æ°Êª¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢¥ºー¥é¥·¥¢¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ï³Æ¾¦¶È»ÜÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://joinus-terrace.com/https://sotetsu-life.com/mitsukyo/
¡ÖSOTETSU WORLD TRIP¡ª¡×¤Î³µÍ×
1¡¥³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
2¡¥³«ºÅ¾ì½ê
¡¦¤è¤³¤Ï¤ÞÆ°Êª±à¥ºー¥é¥·¥¢¡¦¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥é¥¹ÆóËóÀî¡¦ÁêÅ´¥é¥¤¥Õ»°¥Ä¶¡¦ÁêÅ´ËÜÀþÀ±Àî±Ø¡¢ÁêÅ´¤¤¤º¤ßÌîÀþ ¾ÅÆîÂæ±Ø¡¢ÁêÅ´¿·²£ÉÍÀþ ±©Âô²£ÉÍ¹ñÂç±Ø¡¦ÁêÅ´Àþ±èÀþ¡Ê°û¿©Å¹¡¦»¨²ßÅ¹¤Ê¤É¡Ë
3¡¥¼çºÅ
¡¦ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¡¦¤è¤³¤Ï¤ÞÆ°Êª±à¥ºー¥é¥·¥¢
4¡¥¤½¤ÎÂ¾
¡»³Æ¼Â»ÜÆâÍÆ¡¦²ñ¾ì¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆüÁêÅ´¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡»¼«Á³ºÒ³²¤äÂçµ¬ÌÏÍ¢Á÷¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃæ»ß¡¦ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5¡¥¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ÁêÅ´¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ーÅÅÏÃ¡§045-319-2111¡ÊÊ¿Æü 9:00～19:00¡¿ÅÚÆü½Ë 9:00～17:00¡Ë
¡Ú»²¹Í¡Û¡Ö¤è¤³¤Ï¤ÞÆ°Êª±à¥ºー¥é¥·¥¢¡×¤È¤Ï
¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¶¦À¸¡¦¼«Á³¤È¤ÎÄ´ÏÂ¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÌîÀ¸Æ°Êª¤ò¡¢Å¸¼¨¡¢»ô°é¡¢ÈË¿£¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâ¤Ç¤âºÇÂçµé¤ÎÆ°Êª±à¤Ç¤¹¡£±àÆâ¤ÏÀ¤³¦¤Îµ¤¸õÂÓ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤Ë8¤Ä¤Î¥¾ー¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦°ì¼þ¤ÎÆ°ÊªÎ¹¹Ô¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ª¥«¥Ô¡¢¥¤¥ó¥É¥é¥¤¥ª¥ó¡¢¥Æ¥ó¥°¥¶¥ë¤Ê¤É¤Î´õ¾¯Æ°Êª¤ò¿ôÂ¿¤¯»ô°é¤·¡¢¤½¤ÎÀ¸Â©´Ä¶¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2026/pressrelease/pdf/r26-09-w0k.pdf