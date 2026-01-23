Ê¼¸Ë¡¦Ã¸Ï©Åç¡Ö¤Ï¤¿¤±¤Î¥ê¥¾ー¥È »¸»¸Villa¡×Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×·úÃÛ²ÈÆ£ËÜÁÔ²ð»á¤ò¾·¤¤¤¿¡Ø»¸»¸Villa ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù2·î20Æü¤Ë³«ºÅ
¼«Á³½Û´Ä·¿¥¬ー¥Ç¥ó¡ÖAwaji Nature Lab¡õResort¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»Ô¡ËÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢ÇÀÂÎ¸³ÉÕ¤ÂÚºß·¿»ÜÀß¡Ö¤Ï¤¿¤±¤Î¥ê¥¾ー¥È »¸»¸Villa¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ£ËÜÁÔ²ð»á·úÃÛ¤Î½ÉÇñÅï2Åï¤ò²Ã¤¨¤¿Á´11Åï¤Î´°À®¤òµÇ°¤·¡¢·úÃÛ¤ò¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø»¸»¸Villa ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ò2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈURL¡§https://sansanvillagrandopening.peatix.com
2025Ç¯8·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ÇÀÂÎ¸³ÉÕ¤ÂÚºß»ÜÀß¡Ö¤Ï¤¿¤±¤Î¥ê¥¾ー¥È »¸»¸Villa¡×¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë·úÃÛ²È Æ£ËÜÁÔ²ð»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë½ÉÇñÅï¡ÖÏ°¤Î²È¡×¡Ö±²¤Î²È¡×¤Î2Åï¤¬´°À®¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£´°À®¤òµÇ°¤·¡¢Æ£ËÜÁÔ²ð»á¤ò¾·¤¤¤¿·úÃÛ¤ò¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø»¸»¸Villa ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ò³«ºÅ¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö·úÃÛ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¹Ö±é²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ£ËÜ»á¤«¤éÄ¾ÀÜ·úÃÛÊª¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¯»ö¤¬¤Ç¤¤ë·úÃÛ¥Ä¥¢ー¤ä¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÆâ¤Ç¤ÎÇÀÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ ËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë¤¢¤ë¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É°ì¤ÄÀ±³ÍÆÀ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ô¥¢¥Ã¥È¥¹¥º¥¡×¤ò±Ä¤àÎëÌÚÌïÊ¿¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ëÃ¸Ï©Åç¿©ºà¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥£¥Êー¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ã¸Ï©Åç¤ÎÂç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢·úÃÛ¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ »¸»¸Villa Æ£ËÜÁÔ²ð»á¤ò¾·¤¤¤¿¡Ø¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¡¡³µÍ×
ÆüÄø¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë14¡§00～¡Ê¼õÉÕ³«»Ï 13¡§30¡ËÆâÍÆ¡§¡ã¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä13:30～¼õÉÕ14:00～15:00¡¡·úÃÛ¥Ä¥¢ー15:00～15:30¡¡ÇÀ¶ÈÂÎ¸³15:30～15:40¡¡µÙ·Æ15:40～16:30¡¡Æ£ËÜÁÔ²ð»á¤Ë¤è¤ë¹Ö±é16:30½ÉÇñ¼Ô¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó17:00～17:30¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯&¥¦¥§¥ë¥«¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯17:30～ °ì¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ô¥¢¥Ã¥È¥¹¥º¥¡×ÎëÌÚÌïÊ¿»á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥ÊーÎÁ¶â¡§①½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡¡108,000±ß¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë～/¿Í¡¡¢¨¡Ö³ß¤Î²È¡×¤Ï145,000±ß¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë¢¨¤´½ÉÇñ¤Ï¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤´»²²Ã¼ÔÍÍ¸ÂÄê¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÁ¶âÎã¡Ë¡¦1Ì¾ÍÍ¤Î¾ì¹ç¡¡\28,000¡Ü¤´½ÉÇñ\80,000/1Åï¡§¹ç·×\108,000¡¦2Ì¾ÍÍ¤Î¾ì¹ç¡¡\28,000¡ß2¡Ü¤´½ÉÇñ\80,000/1Åï¡§¹ç·×\136,000②Æüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¡ÊÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥£¥ÊーÉÕ¤¡Ë¥×¥é¥ó¡¡1Ì¾ÍÍ \28,000¢¨¥Ê¥Á¥åー¥ë¥ï¥¤¥ó¤ò´Þ¤à¥ï¥¤¥ó¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¥³ー¥¹Í½Ìó¡§sansanvillagrandopening.peatix.comÈ÷¹Í¡§¡¦2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±»ÜÀßÆâ¤Î½ÉÇñÅï¡ÖÌÚ¤Î²È¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿·úÃÛ²È¡¦¸¶ÅÄ¿¿¹¨»á¤ò¾·¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡¦ÆâÍÆ¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤êÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Ìä¹ç¤ï¤»¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¥Äー¥ê¥º¥à¡¡TEL 050-3821-8811
¢¡Æ£ËÜ ÁÔ²ð»á
1971Ç¯ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²ÊÂ´¶È¡£Æ£ËÜÁÔ²ð·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¼çºË¡£¼«Á³¤È¿Í¹©¤òÍ»¹ç¤¹¤ë·úÃÛ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨¹ñºÝÀß·×¶¥µ»ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ä¡¢ÆüËÜ·úÃÛ²È¶¨²ñ¿·¿Í¾Þ¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ëÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¸½ºß¤ÏÀçÂæ»Ô¤Ë¤Æ²»³Ú¥Ûー¥ë¤ÈÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÅÁ¾µ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦Ê£¹ç»ÜÀß¤ò·úÀß¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢Æ±»á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì2031Ç¯¤Ë³«´Û¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æ£ËÜÁÔ²ð»á¤Ë¤è¤ë·úÃÛ¡Ø±²¤Î²È¡Ù¡ØÏ°¤Î²È¡Ù
¢¡ÎëÌÚ ÌïÊ¿»á
1967Ç¯°ñ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£16ºÐ¤Î»þ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ó¥¹¥È¥í¤ÇÎÁÍý¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¡£¶Ð¤á¤Ê¤¬¤éÄ´Íý»Õ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢19ºÐ¤Ç¡Ö¥é¡¦¥Ñ¥¿ー¥¿¡×¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ÎÆ»¤Ø¡£¸Î¡¦Ê¿ÅÄ¾¡¥·¥§¥Õ¤Ë»Õ»ö¤·¡¢Ê¿ÅÄ»áÆÈÎ©¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö¥¯¥Ã¥Áー¥Ê¥Ò¥é¥¿¡×¤Ø¡£1992Ç¯£É£Ã£É£Æ¤ÎÂè°ì´üÀ¸¤È¤·¤Æ£±Ç¯´Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤ØÎ±³Ø¤·¡¢¥È¥ê¥Î¤òÃæ¿´¤Ë³ÆÃÏ¤Î¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¡£µ¢¹ñ¸å¤Î1993Ç¯¡Ö¥ô¥£ー¥Î¥Ò¥é¥¿¡×¤Î¥·¥§¥Õ¤Ë½¢Ç¤¡£2002Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¡Ö¥Ô¥¢¥Ã¥È¥¹¥º¥¡×¤ò³«¶È¡£
¢£ ¤Ï¤¿¤±¤Î¥ê¥¾ー¥È¡Ö»¸»¸Villa¡×³µÍ×
½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»ÔÌîÅç¾ïÈ×»ú¸»È¬1510-3ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0799-70-9083¸ø¼°HP¡§https://awajinaturelabresort.com/Instagram¡§https://www.instagram.com/sansanvilla.awaji/