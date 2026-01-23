¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¡¢ISMSÇ§¾Ú¤ª¤è¤ÓISMS¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ç§¾Ú¤òºÇ¿·µ¬³Ê¤Ë¹¹¿·
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§ÂçÀ¾ ¿·Æó¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î23Æü¤Ë¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊISMS¡Ë¤ÎÀ¤³¦É¸½àµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÚISMSÇ§¾Ú¡ÖJIS Q 27001:2025¡ÊISO/IEC 27001:2022+Amd 1:2024¡Ë¡×¡Û¤È¡ÚISMS¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ç§¾Ú¡ÖJIP-ISMS517-1.0¡Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó:JIS Q 27017:2016¡Ë¡×¡Û¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖISMS¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ç§¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡ÖISMSÇ§¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖISMSÇ§¾Ú¡×¼èÆÀºÑ¤ßÁÈ¿¥¿ô8373¼ÒÃæ¡¢¡ÖISMS¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ç§¾Ú¡×¤Þ¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¿ô¤Ï752¼Ò¡Ê¤¤¤º¤ì¤â2026/1/19»þÅÀ¤ÎÁÈ¿¥¿ô¡Ë¤È¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ç§¾Ú¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¿®Íê¡¦°Â¿´´¶¤Ë·Ò¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óAPI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊCPaaS¡Ë¤Ç¤¹¡£²»À¼ÄÌÏÃ¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ó¥°¡ÊSMS/¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ë¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬³«È¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¡¦Ï¢·È¤¬´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
IPÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤ä¥¯¥é¥¦¥ÉPBX¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É½¾Íè¤«¤é¤Î¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¡¢WEB²ñµÄ¥µー¥Ó¥¹¤ä¥¯¥é¥¦¥É·¿API¥µー¥Ó¥¹¡ÊCPaaS¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÁê¸ßÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
PBXµ¡Ç½¤ò¥¯¥é¥¦¥É·¿¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£¤ªµÒÍÍ¤¬·ÀÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÇÄêÅÅÏÃ¡¦IPÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢PBX¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥ó¤ÎÀßÈ÷¡¦±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÄÌÏÃ²»À¼¡¦Ï¿²»²»À¼¤Ê¤É¤ò¥Æ¥¥¹¥È¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡¢·î³ÛÀ©¤ÎBPO¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¥¹¥ÈÊÑ´¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÑ´¹ÀºÅÙ¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÄê´ü¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
²»À¼¤Ç¤ÎÅÅÏÃ¼«Æ°±þÅú¡ÊIVR¡Ë¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡¢¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ëÂÐ±þ·¿IVR¤Ç¤¹¡£ÅÅÏÃ¤ÎÈ¯Ãå¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢SMSÇÛ¿®¤äFAXÁ÷¼õ¿®¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¤¥¹¥í¥¬ー¡ÊÄÌÏÃÏ¿²»ÁõÃÖ¡Ë¤ä¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¶È¼Ô¤ÎÄÌÏÃÏ¿²»¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÄÌÏÃÏ¿²»¥Çー¥¿¤ÎÃßÀÑ¡¦´ÉÍý¤ò¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ISMSÇ§¾Ú¤È¤Ï
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝµ¬³Ê¤ÎÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤¬¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂè»°¼ÔÇ§¾Úµ¡´Ø¤¬Ç§¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://isms.jp/isms/index.html¡Ë
ISMS¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ç§¾Ú¤È¤Ï
ISMSÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¸ÇÍ¤Î´ÉÍýºö¡ÊISO/IEC 27017¡Ë¤¬Å¬ÀÚ¤ËÆ³Æþ¡¦¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂè»°¼Ô¤¬Ç§¾Ú¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ä°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://isms.jp/isms-cls.html¡Ë
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¡¦³èÍÑ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ëÃæ¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·µ¬³Ê¤Ç¤ÎISMSÇ§¾Ú¤ª¤è¤ÓISMS¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡¦¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤â¹â¿å½à¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò°Ý»ý¡¦²þÁ±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç§¾Ú¾ðÊó
ISMSÇ§¾Ú¼èÆÀ³µÍ×
¡ÚÇ§¾Ú´ð½à¡ÛJIS Q 27001:2025(ISO/IEC 27001:2022+Amd 1:2024)¡ÚÇ§¾ÚÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡ÛJATE-IS0083¡ÚÇ§¾ÚÅÐÏ¿ÊÑ¹¹Æü¡Û2025Ç¯12·î23Æü¡ÚÅÐÏ¿ÈÏ°Ï¡ÛÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥·¥¹¥Æ¥àµÚ¤Ó¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÊÝ¼é±¿ÍÑ¶ÈÌ³´ØÏ¢»ö¶È½ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÅ¬ÍÑÀë¸À½ñ¡§Âè15ÈÇ 2025Ç¯6·î2Æü¡ÚÅÐÏ¿ÁÈ¿¥¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¡¡µ»½ÑËÜÉô ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡õ¥µ¥Ýー¥ÈÉô¡ÚÇ§¾ÚÅÐÏ¿µ¡´Ø¡Û°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÅÅµ¤ÄÌ¿®Ã¼Ëöµ¡´ï¿³ºº¶¨²ñ£É£Ó£Í£Ó¿³ººÅÐÏ¿¥»¥ó¥¿ー¡ÊISR013¡Ë¡ÚÇ§Äêµ¡´Ø¡Û°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥àÇ§Äê¥»¥ó¥¿ー
ISMS¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ç§¾Ú¼èÆÀ³µÍ×
¡ÚÇ§¾Ú´ð½à¡ÛJIS Q 27001:2025(ISO/IEC 27001:2022+Amd 1:2024)JIP-ISMS517-1.0(¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó:JIS Q 27017:2016)¡ÚÇ§¾ÚÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡ÛJATE-IS0083-Cld¡ÚÇ§¾ÚÅÐÏ¿ÊÑ¹¹Æü¡Û2025Ç¯12·î23Æü¡ÚÅÐÏ¿ÈÏ°Ï¡Û¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë²¼µ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¦U-cube ¥µー¥Ó¥¹¡ÊU-cube connect¡¢U-cube voice¡¢U-cube rec¡¢U-cube friends¡¢U-cube CPaaS¡¢U-cube cogni¡Ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¥«¥¹¥¿¥Þ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë²¼µ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¡¦U-cube ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë·¸¤ëAmazon Web Services¡ÊAWS¡Ë¤ÎÍøÍÑ´ØÏ¢»ö¶È½ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÅ¬ÍÑÀë¸À½ñ¡§U-cube¥µー¥Ó¥¹Å¬ÍÑÀë¸À½ñÂè4ÈÇ 2025Ç¯6·î26Æü¡ÚÅÐÏ¿ÁÈ¿¥¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¡¡µ»½ÑËÜÉô ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡õ¥µ¥Ýー¥ÈÉô
¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÛÅö¼Ò¤Ï2001Ç¯¤ËÁÏ¶È¡¢ÅÅÏÃÄÌ¿®ÌÖ¤ËIP¡ÊInternet Protocol¡Ëµ»½Ñ¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÍÑÀßÈ÷¤ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²½¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢ÄÌ¿®²Á³Ê¤Î·àÅª¤ÊÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ»½Ñ³×¿·¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î²»À¼¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¿¿¿¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢´ë¶È¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î£´ÂçÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿°ìÈÌ´ë¶È¸þ¤±¾¦ºà¤Ï¡¢´±¸øÄ£»Ï¤áÂ¿¤¯¤ÎÂç´ë¶È¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢³¤³°¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤ÎÀÜÂ³¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¿®ÍêÀ¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿µ»½Ñ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï²»À¼ÄÌ¿®¤Ë´Ø¤¹¤ëÉý¹¤¤¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¯¥é¥¦¥É PBX¥µー¥Ó¥¹¡ÊÆâÀþÅÅÏÃ¸ò´¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²½¡¦¥¯¥é¥¦¥É²½¡Ë¡¢²»À¼¼ýÏ¿¤ÈAI¤Ë¤è¤ë²»À¼Ç§¼±¥·¥¹¥Æ¥à¡¢CPaaS¡ÊÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥¯¥é¥¦¥É²»À¼¥µー¥Ó¥¹´ðÈ×¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦´ë¶È¶ÈÌ³¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉDX»ö¶È¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê²Ý¶â¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥íー¥³ー¥É¥¯¥é¥¦¥É²½¤ä¶ÈÌ³¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¯¥é¥¦¥É²½»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿µ»½Ñ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ÜµÒ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥ê¥Õ¥È¤ä¥·¥Õ¥È¤Î»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î»ö¶È²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼° Web ¥µ¥¤¥È: https://www.nextgen.co.jp/ ¸ø¼° Facebook ¥Úー¥¸: https://www.facebook.com/NextGen.Inc¢¨·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¡¡´ÉÍýËÜÉô ·Ð±Ä´ë²èÉô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.nextgen.co.jp/contact/