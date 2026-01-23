ORENDA WORLD¡Ê¥ª¥ì¥ó¥À¥ïー¥ë¥É¡Ë¥°¥ëー¥×¤ÎÅìµþÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãーEI&Co.³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÂç³Ø»ê¶á¡¦Ê¸µþ¶èÌïÀ¸2ÃúÌÜ¤Ë¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«Àß
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒORENDA WORLD¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ß§Ã«ÍÛ»Ë¡Ë¤ÈEI&Co.³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æÆâÍª¡Ë¤¬¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÌïÀ¸2ÃúÌÜ¤Ë¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡¢ÅìµþÂç³ØËÜ¶¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢ÀõÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢ÌïÀ¸¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæ¡¦¶µ°é¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë´Ä¶¤ò³è¤«¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️¿·¥ª¥Õ¥£¥¹³µÍ×
½êºßÃÏ¡§¢©113-0032 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÌïÀ¸2-5-10 401
³«Àß¤·¤¿¿·¥ª¥Õ¥£¥¹³°´Ñ¥¤¥áー¥¸¤ÈÆâ´Ñ¥¤¥áー¥¸¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÆâÁõ¤È¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
◼️³ØÀ¸¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¼´¤Ë¡¢AI³«È¯¤È¿·µ¬»ö¶È¤ò¿ä¿Ê
ËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¡¦³ØÀ¸¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯²½¤·¡¢
- ¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯
- EI&Co.³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¡¦¼Â¾Ú
¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ³èÆ°¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÊ¸µþ¶èÌïÀ¸¥¨¥ê¥¢¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ØÀ¸¤ä¸¦µæ¼Ô¤È¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
◼️º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
³ô¼°²ñ¼ÒORENDA WORLD¤ª¤è¤ÓEI&Co.³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¿Íºà¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒORENDA WORLD¡Û
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤È¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ëÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤«¤«¤²¡¢¥²ー¥à³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦±ÇÁüÊ¬Ìî¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î²»À¼¹çÀ®µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒORENDA WORLD¡ÊORENDA WORLD Inc.¡Ë
Àß¡¡¡¡¡¡ Î©¡§2015Ç¯7·î15Æü
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡§¢©107-0061 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³°ìÃúÌÜ3ÈÖ6¹æ SI¥Ó¥ëÀÄ»³
£Õ¡¡£Ò¡¡£Ì¡§https://orenda.co.jp
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ß§Ã« ÍÛ»Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó³«È¯»ö¶È¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È
³ô¼°²ñ¼ÒORENDA WORLD¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/101429
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒEI¡õCO¡Û
²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾¡§EI¡õCO.³ô¼°²ñ¼Ò
Àß¡¡¡¡¡¡ Î©¡§2024Ç¯12·î15Æü
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³°ìÃúÌÜ£³ÈÖ£¶¹æ SI¥Ó¥ëÀÄ»³
£Õ¡¡£Ò¡¡£Ì¡§https://ei-and.co.jp/
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò °æÆâÍª
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹âÅÙIT¿Íºà°éÀ®»ö¶È¡¢AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È