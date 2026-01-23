¡ÔZETT¡ÕÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä/Àô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º/ÂÀÅÄÌºÁª¼ê¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹/½¡»³ÎÝÁª¼ê¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º/¸Å²ìÍªÅÍÁª¼ê¤È¥¼¥Ã¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥×¥í¥¹¥¿¥Ã¥Õ·ÀÌó¤òÄù·ë
¡Ö¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡£¡×¥¼¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò/Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹/ÅÏÊÕÍµÇ·)¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä/Àô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º/ÂÀÅÄÌºÁª¼ê¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹/½¡»³ÎÝÁª¼ê¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º/¸Å²ìÍªÅÍÁª¼ê¤Î4Áª¼ê¤È¿·¤¿¤Ë¥¼¥Ã¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥×¥í¥¹¥¿¥Ã¥Õ·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥êー¥¹¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://zett-baseball.jp/blogs/news/260123
º£¸å¡¢¥°¥é¥Ö¡¦¥Ð¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¼¥Ã¥È¥Ùー¥¹¥Üー¥ëÍÑÉÊ¤Î»ÈÍÑ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë³«È¯ÌÌ¤Î¶¨ÎÏ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹ðÀëÅÁ¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤ä¥«¥¿¥í¥°¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê³èÆ°¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÅÅ»ÒÇÞÂÎ¤Ë¤è¤ë¹¹ð¡¢SNS¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³èÆ°¤Ê¤É¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Àô¸ý Í§ÂÁ Áª¼ê¡ÊÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1999Ç¯5·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¡£Âçºå¶Í°þ¹âÅù³Ø¹»ーÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂ´¶È¸åNTTÀ¾ÆüËÜ¤ËÆþ¼Ò¡£2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢2024Ç¯ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¡£ÇØÈÖ¹æ35¡£¥ëー¥ー¥¤¥äー¤Î1Ç¯ÌÜ¤«¤é³«Ëë°ì·³Æþ¤ê¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿·ø¼Â¤Ê¥×¥ìー¤Ç³èÌö¡£2025Ç¯¤Ï»°°æ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡ÖÍ··â¼ê¡×¤È¥»¡¦¥êー¥°¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡ÖÍ··â¼ê¡×¤ò¥À¥Ö¥ë½é¼õ¾Þ¡£
ÂÀÅÄ Ìº Áª¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2001Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Å·Íý¹âÅù³Ø¹»Â´¶È¡£2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢2019Ç¯¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¤ËÆþÃÄ¡£ÇØÈÖ¹æ1¡£Áö¹¶¼é¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ëÂç·¿Í··â¼ê¡£»×¤¤¤¤ê¤Î¤¤¤¤±Ô¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬»ý¤ÁÌ£¡£25Ç¯¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
½¡»³ ÎÝ Áª¼ê¡ÊÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2003Ç¯2·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹Åç¸©½Ð¿È¡£¹ÎÍ¹âÅù³Ø¹»ーÌÀ¼£Âç³ØÂ´¶È¡£2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢2025Ç¯ÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹ÆþÃÄ¡£ÇØÈÖ¹æ1¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥åー½éÀï¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¡¦½éÂÇÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£°ÂÄê¤·¤¿ÂÇ·âÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷ÎÏ¤âÈ¯´ø¤·¡¢¥ëー¥ー¤È¤·¤Æ44Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2025Ç¯¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡ÖÍ··â¼ê¡×¼õ¾Þ¡£
¸Å²ì ÍªÅÍ Áª¼ê¡Êºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1999Ç¯9·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹âÅù³Ø¹»ーÃæ±ûÂç³ØÂ´¶È¡£2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¢2022Ç¯ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÆþÃÄ¡£ÇØÈÖ¹æ22¡£ ¼éÈ÷¤ÎÍ×¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜ¤¬Èó¾ï¤Ë·ø¼Â¡£Àµ³Î¤«¤Ä¶¯¤¤Á÷µå¤Î¡Ö¶¯¸ª¡×¤Ç¥Áー¥à¤ò¸£°ú¡£
¥¼¥Ã¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥×¥í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Úー¥¸ :
https://zett-baseball.jp/blogs/advisorystaff
¡¦¥¼¥Ã¥È ¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://zett-baseball.jp/
¡¦¥¼¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÚBASEBALL¡Û
https://zettshop.net/brand/baseball
¡Ú¸ø¼°¡ÛZETT BASEBALL SNS
¢£Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@zettbaseball437
¢£X
https://x.com/zettbaseball_jp
https://www.instagram.com/zettbaseball_jp/
https://www.facebook.com/zettbaseball/
¡Ú¾ÃÈñ¼Ô¡¦ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥¼¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー
¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120¡¾276¡¾010
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://zett.jp/inquiry/
WEB¡§https://zett-baseball.jp/