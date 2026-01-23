£²·î25Æü(¿å)¤è¤ê¡¢¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù´ØÅìÃÏ¶è¤Ç¤â¸á¸å1»þ50Ê¬¤«¤é2»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¤¬·èÄê
¡¡ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÃë¤Î¥Ë¥åー¥¹¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¡£
¤¤¤è¤¤¤è£²·î25Æü (¿å)¤«¤é¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Ç¤â¸á¸å1»þ50Ê¬¤«¤é¤Î¡Ö2»þ´ÖÊüÁ÷¡×¤Ø¤ÈÏÈ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2023Ç¯10·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éÌó2Ç¯È¾¡£¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤¬¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Ç¤â2»þ´Ö¤Î¥Õ¥ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç¤Î¡ÈËÜ³Ê¾åÎ¦¡É¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤³¤Î°ì¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤òÁ°¤Ë¡¢MC¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¤¬¶»Ãæ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡ÙÂè2¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×――2Ç¯È¾¤ÎÊâ¤ß¤È¡¢¿·¤¿¤Ê°ì¶èÀÚ¤ê
¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×´ØÅìÃÏ¶è¤Ç2»þ´Ö²½·èÄê¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¡¢ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¤ÏÈÖÁÈ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö2023Ç¯¤Î10·î¡¢ºÇ½é¤ÏFNS·ÏÎó12¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë1»þ´ÖÈÖÁÈ¤«¤é¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è´ØÅìÃÏ°è¤Ç¤â2»þ´ÖÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2Ç¯È¾¤ÇÈÖÁÈ¤Î·Á¤ÈÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê°ì¶èÀÚ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡ÙÂè2¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡×
¢£Î¢ÈÖÁÈ¤Ï¶¯ÎÏ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÃÏÆ»¤Ë°ìÊâ¤º¤Ä¡×¡Ö¸á¸å¤ÎÁªÂò»è¤Î1¤Ä¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢³Æ¶É¤¬´ÇÈÄ¤È¤â¸À¤¨¤ëÂÓ¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤òÊÂ¤Ù¤ë·ãÀï¶è¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥êーÅ¾¿È¸å¡¢½é¤á¤ÆMC¤òÃ´¤Ã¤¿ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤À¡£Ìó2Ç¯È¾¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎÇ®°Õ¤â¤¢¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤ÏºòÇ¯3·î¤Ë¤Ï´ØÀ¾ÃÏ¶è2»þ´Ö²½¡¢9·î¤Ë¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¤Ç1»þ´Ö¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¡¢19¶É¤ØÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤È¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£´ØÅìÃÏ¶è¤Ç2»þ´Ö²½¡¢¤È¤¤¤¦¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤òÁ°¤ËÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤ÏÂçÊÑ¶¯ÎÏ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÎÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¥Õ¥§ー¥º¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤êÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ÃÏÆ»¤Ë°ìÊâ¤º¤Ä¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸¬µõ¤ËÇ®°Õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢£Éð´ï¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¿Ø¤Î¡ÈÇ®ÎÌ¡É¤¬À¸¤à¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¡È¥¹¥Ñー¥¯¡É¡×
2»þ´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹Ãú¾ì¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀÄÌÚ¤¬ÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Òー¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¡¢µÈÅÄ·É¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Íー¥º¡Ë¡¢¹õÅÄÍ¡Ê¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¡Ë¡¢¾®äØÀéË¡¢¶¶²¼Å°¤é¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥ì¥®¥å¥éー¿Ø¤È¤Î¡È¥Èー¥¯¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¡É¡£ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¡È°ì½Ö¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÎÇ®ÎÌ¡É¤ÇÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ðー¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬Ãå²Ð¤·¤Æ¡È¥¹¥Ñー¥¯¡É¤¹¤ë¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò2»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç²¿²ó¤âºî¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÎ¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥Èー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥¹¥Ñー¥¯¡É¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²ÐÍË¥ì¥®¥å¥éー¤ÎµÈÅÄ¤âÂç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦THE YELLOW MONKEY¤ÎÌ¾¶Ê¡ØSPARK¡Ù¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡ÖÆü¡¹¤Î¥Ë¥åー¥¹¡¢À¸³è¾ðÊó¤â¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¾ðÊó¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦ÀÄÌÚ¡£¸ÄÀÇÉ·³ÃÄ¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡È¥¹¥Ñー¥¯¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯¤â¤È¤³¤È¤óÀ¸¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿½Ü¤Ê¥Ë¥åー¥¹¡¦¾ðÊó¤ò¡¢¤è¤êÁá¤¯¡¢¿¼¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ãÀÄÌÚ¸»ÂÀ¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
Q¡§Î¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÄÌÚ¡§¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Î10·î¤Ë¡¢ºÇ½é¤ÏFNS·ÏÎó12¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë1»þ´ÖÈÖÁÈ¤«¤é¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´ØÅìÃÏ°è¤Ç¤â2»þ´ÖÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2Ç¯È¾¤ÇÈÖÁÈ¤Î·Á¤ÈÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇÂç¤¤Ê°ì¶èÀÚ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡ÙÂè2¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
Q¡§¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù1»þ´ÖÊüÁ÷¤ÎÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤ì¤¿¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡§Æü¡¹¤Î¥Ë¥åー¥¹¡¢À¸³è¾ðÊó¤â¡¢Á´¹ñ¤Î¾ðÊó¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤ò2»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´ØÅì¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â2»þ´ÖÁ´ÂÎ¤Î¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö2»þ´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÃÏÆ»¤Ë1Êâ¤º¤ÄÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Q¡§¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù´ØÅìÃÏ¶è2»þ´Ö²½¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¥é¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤ÏÂçÊÑ¶¯ÎÏ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÎÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¥Õ¥§ー¥º¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÀ¾ÃÏ¶è¤ÇÊüÁ÷¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§´ØÅì·÷ÊüÁ÷³«»Ï¤ÎºÝ¡¢¥ì¥®¥å¥éー¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÌ£¤ÎÇ»¤¤¥½ー¥¹¡É¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÄÌÚ¡§¡È°ì½Ö¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÎÇ®ÎÌ¡É¤ÇÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ðー¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬Ãå²Ð¤·¤Æ¡È¥¹¥Ñー¥¯¡É¤¹¤ë¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò2»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç²¿²ó¤âºî¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÎ¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥Èー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥¹¥Ñー¥¯¡É¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢ãÈÖÁÈ¾ðÊó¢ä
¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µ·îÍËÆü～¶âÍËÆü ¸á¸å1»þ50Ê¬～£³»þ42Ê¬¡ÊÀ¸ÊüÁ÷¡Ë¢¨£²·î25Æü(¿å)¤«¤é
¥«¥ó¥Æ¥ì¡§Ëè½µ·îÍËÆü～¶âÍËÆü ¸á¸å£±»þ50Ê¬～£³»þ45Ê¬¡ÊÀ¸ÊüÁ÷¡Ë¡¡
¢¨¤½¤ÎÂ¾ÃÏ°è¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ»²¾È¡£
¡ÚMC¡ÛÀÄÌÚ¸»ÂÀ
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
·î¡§¥Ï¥¤¥Òー¥ë¡¦¥ê¥ó¥´
²Ð¡§µÈÅÄ·É¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Íー¥º¡Ë
ÌÚ¡§¹õÅÄÍ¡Ê¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¡Ë
¶â¡§¾®äØÀéË
ÉÔÄê´ü¥ì¥®¥å¥éー¡§¶¶²¼Å°
¿Ê¹Ô¥¥ã¥¹¥¿ー¡§Æ£ËÜ·Ê»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¡¢¶¶ËÜÏÂ²Ö»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Ê2/25～¡Ë¡Û
2»þ´ÖÊüÁ÷¶É¡§¥«¥ó¥Æ¥ì¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡Ê·î～ÌÚ¡Ë¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç¡¢¹âÃÎ¤µ¤ó¤µ¤ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¶â¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡¢¥µ¥¬¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó·§ËÜ¡¢¥Æ¥ì¥ÓµÜºê¡ÊÌÚ¡¢¶â¡Ë
1»þ´ÖÊüÁ÷¶É(13»þ50Ê¬～) ¡§½©ÅÄ¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÉÙ»³¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ê¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡Ê¶â¡Ë¡¢TSK ¤µ¤ó¤¤¤óÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡¢²¬»³ÊüÁ÷¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦É²¡¢¹âÃÎ¤µ¤ó¤µ¤ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ê·î～ÌÚ¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ¹ºê¡¢¥Æ¥ì¥ÓµÜºê¡Ê·î～¿å¡Ë¡¢²Æì¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¶â¡Ë
1»þ´ÖÊüÁ÷¶É¡Ê14»þ48Ê¬～¡Ë¡§Ê¡Åç¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚÈÖÁÈ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.ktv.jp/toretate/
¡ÚÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Ûhttps://x.com/toretate__ktv
¡ÚÀÄÌÚ¸»ÂÀ(¤¢¤ª¤¡¦¤²¤ó¤¿)¡Û
1983Ç¯5·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô½Ð¿È¡£
2006Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¡£
¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡×¡ÖPON!¡×¡Ö¥Ð¥²¥Ã¥È¡×¡Ö²ÐÍË¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤Ê¤É¾ðÊó¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢È¢º¬±ØÅÁ¡¢¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ¡¢MotoGP¤Ê¤É¥¹¥Ýー¥Ä¼Â¶·¤âÃ´Åö¡£
2020Ç¯9·îËö¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ØÅ¾¿È¡£
¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»Ê²ñ¼Ô¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë400ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£
2023Ç¯10·î¤è¤ê¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë¤Æ¥á¥¤¥óMC¤òÃ´Åö¡£
¢£»öÌ³½ê¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
https://www.lespros.co.jp/artists/genta-aoki/
¢£¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/aoki.genta/
¡Ò²ñ¼Ò³µÍ×¡Ó
¼ÒÌ¾¡§¥ì¥×¥í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¸ø¼°HP¡§https://www.lespros.co.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://www.lespros.co.jp/contact/