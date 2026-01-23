¡ÚFRUIT OF THE LOOM ¡ß BLUE BLUE¡Û1¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥¯ ¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä¤ò1·î23Æü¤è¤êÈ¯Çä
170Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ·ÊÞ¥Ü¥Ç¥£¥áー¥«ー¡ÒFRUIT OF THE LOOM¡Ó¡£
¡ÒBLUE BLUE¡Ó¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤â¿·¤¿¤Ê
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ÒBLUE BLUE¡Ó¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¿·¤¿¤ËÀ½ºî¤·¤¿¡¢¥Ë¥Ã¥È¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Î
¤è¤¦¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö¤Î¥Ë¥Ã¥È¥½ー¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡ÒFRUIT OF THE LOOM¡Ó¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¼´¤Ë¡¢¡ÒBLUE BLUE¡Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉþºî¤ê¤Î»ëÅÀ¡¢¥í¥´É½¸½¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤òÈ¿±Ç¤·¡¢Æü¾ï¤Ë¼«Á³¤ÈÆëÀ÷¤à°ìÃå¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
FRUIT OF THE LOOM ¡ß BLUE BLUE
¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥¯ ¥Ý¥±¥Ã¥È ¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö
¥×¥é¥¤¥¹¡§\8,250
¥«¥éー¡§WHITE¡¢NAVY¡¿¥µ¥¤¥º¡§S～XL
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2026 Ç¯ 1 ·î2£³Æü¡Ê¶â¡Ë
View Item ▶ :
https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1020033880006/
ÁÇºà¤Ë¤Ï¡¢¤¤áºÙ¤«¤¯ÊÔ¤ßÎ©¤Æ¤¿¥Ï¥¤¥²ー¥¸¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥Ë¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¥Ë¥Ã¥ÈÆÃÍ¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÉÊ¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢T ¥·¥ã¥Ä¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£Äø¤è¤¯Çö¼ê¤ÎÀ¸ÃÏ´¶¤Ç¡¢°ìËçÃå¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ã¥Ä¤ä¥¢¥¦¥¿ー¤Î¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤â¼ý¤Þ¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥í¥ó¥°¥·ー¥º¥ó³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ã¥È¥ó100¡óÁÇºà¤Î¤¿¤á¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤ÎÀöÂõ¤¬²ÄÇ½¡£¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÒBLUE BLUE¡Ó¤Î¥í¥´»É½«¤òÇÛ¤·¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥éー¤ÏÀ¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥Í¥¤¥Óー¤Î2 ¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
ÇØÎ¢¤Ë¤ÏÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤ò»Ü¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡ÒFRUIT OF THE LOOM¡Ó¤Î
¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ë¥à¡¢¥Á¥Î¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ü¥È¥à¥¹¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
FRUIT OF THE LOOM ¡ß BLUE BLUE
¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥¯ ¥Ý¥±¥Ã¥È ¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö
¥×¥é¥¤¥¹¡§\8,250
¥«¥éー¡§WHITE¡¢NAVY¡¿¥µ¥¤¥º¡§S～XL
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2026 Ç¯ 1 ·î2£³Æü¡Ê¶â¡Ë
View Item ▶ :
https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1020033880006/
SEILIN ONLINE SHOP ▶ :
https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/all_at_once_sale.aspx
¢£Å¸³«Å¹ÊÞ
¡¦SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1020033880006/)¡¡¢¨¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
¡¦HOLLYWOOD RANCH MARKET (https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shrm/)¡Ê03-3463-5668¡Ë
¡¦BLUE BLUE KOBE(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblk/) ¡Ê078-954-8812¡Ë
¡¦BLUE BLUE YOKOHAMA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbly/) ¡Ê045-663-2191¡Ë¢¨BLUE BLUE ´ú´ÏÅ¹
¡¦BLUE BLUE HAKATA (https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblh/)¡Ê092-282-2251¡Ë
¡¦BLUE BLUE KOKURA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/skkr/) ¡Ê093-561-0647¡Ë
¡¦BLUE BLUE KYOTO(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbky/) ¡Ê075-253-0605¡Ë
¡¦BLUE BLUE NAGOYA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbln/) ¡Ê052-269-0422¡Ë
¡¦BLUE BLUE GIFU(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblg/) ¡Ê058-201-2720¡Ë
¡¦BLUE BLUE OSAKA (https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblo/)¡Ê06-6533-0103¡Ë
¡¦BLUE BLUE SENDAI(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbls/) ¡Ê022-748-7991¡Ë
¡¦BLUE BLUE SAPPORO(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbsp/) ¡Ê011-596-0818¡Ë
¡¦BLUE BLUE JAPAN(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbjn/) ¡Ê0476-32-6206¡Ë¢¨À®ÅÄ¥¨¥¢¥Ýー¥È
¡ÒFRUIT OF THE LOOM¡Ó
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー½£¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯170 Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥¢¥ó¥Àー¥¦¥§¥¢¥áー¥«ー¤Î FRUIT OF THE LOOM¡Ê¥Õ¥ëー¥Ä¥ª¥Ö¥¶¥ë
ー¥à¡Ë¡£¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ï²Ì¼Â¤Î¥í¥´¡£¥Õ¥ëー¥Ä¥ª¥Ö¥¶¥ëー¥à¤ÎT ¥·¥ã¥Ä¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥éー¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯T¡×¤È¤·
¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ª¤ê¡¢¾ï¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡ÒBLUE BLUE¡Ó
¡ÖBLUE BLUE¡×¤Ï1980 Ç¯ÂåÁ°È¾¤ËÀ½ºî¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿È¤ËÃå¤±¤ë¤Û¤É¤ËÈþ¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ç¥Ë¥à¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥ëー¤Ë¹´
¤ê¡¢ÁÇËÑ¤Ç¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Êµæ¶Ë¤Î¥Ç¥¤¥êー¥¦¥§¥¢¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡ÒBLUE BLUE¡Ó¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Instagram ▶ :
https://www.instagram.com/blue_blue_official/
¢£BLUE BLUE(https://www.hrm-eshop.com/blueblue) ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
¢£BLUE BLUE(https://www.bluebluetokyo.com/) ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£BLUE BLU(https://www.instagram.com/blue_blue_official/?hl=ja)E ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
¢£¥ê¥êー¥¹(https://www.hrm-eshop.com/shop/pg/1fol-blueblue-1pack-t-knitlike/)¥Úー¥¸
¢£¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò À»ÎÓ¸ø»Ê¥×¥ì¥¹ seilin-press@hrm.co.jp¡¡
www.hrm.co.jp(https://www.hrm.co.jp/)¡¿ Instagram(https://www.instagram.com/seilin_official/) ¡¿ LINE@(https://page.line.me/cag4416e?openQrModal=true) ¡¿ Facebook(https://www.facebook.com/hrm.co.jp)