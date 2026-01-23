ÂßÉÕ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖFunvest¡×1/30¤è¤ê¿·¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB±þ±ç¥Õ¥¡¥ó¥É£µ-£±¹æ¡×¤ÎÊç½¸³«»Ï
¡ÖÌ¤Íè¤ò¤ï¤«¤Á¤¢¤¦Åê»ñ¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖFunvest¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ù¥¹¥È¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Funvest¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB±þ±ç¥Õ¥¡¥ó¥É£µ-£±¹æ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤ÎÊç½¸¤ò1/30¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î³µÍ×
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î½Ð»ñ¶â¤ò¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¿·³ã¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ù¡ÊÈó¾å¾ì¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥Áー¥à¶¯²½»ñ¶â¤ª¤è¤Ó»ö¶È»ñ¶â¤È¤·¤ÆÂßÉÕ¤±±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤ÏÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
詳細は、以下をご参照ください。
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¿·³ã¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¿·³ã¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ï¡¢B3 LEAGUE¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜ½é¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡Ö¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
2000Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¿·³ã¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2012Ç¯¤Ë¼ÒÌ¾¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¿·³ã¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ËÊÑ¹¹¡¢¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥Æ¥£¥Ûー¥ë¥×¥é¥¶¡¡¥¢¥ªー¥ìÄ¹²¬¡×¤Ç¤Î¸ø¼°Àï¤òÇ¯´ÖÌó24»î¹ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ÜÀß³èÍÑ¤ò¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ä¸å±ç²ñÁÈ¿¥¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Î°ì½õ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë½Ð»ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ê¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
詳細は、以下をご参照ください。
¢§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
¢£Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢½Ð»ñ³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç20,000±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÊ»¤»¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
詳細は、以下をご参照ください。
¢§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
¢£¡ÖFunvest¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡£Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°Åê»ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×ÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÊç½¸¤ò³«»Ï¤¹¤ëÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤ÎÎß·×½Ð»ñ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª½é½Ð»ñ¤ÎÊý¸ÂÄê¤Î¾ÞÉÊ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Ë
2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢§¡ÖFunvest¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡£Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°Åê»ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¾ÜºÙ
¢£Funvest WEB¥µ¥¤¥È
¢£Fintertech¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Fintertech¤Ï¡¢ÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ëー¥×µÚ¤Ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁÏ¶ÈÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶âÍ»¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÃ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤ä³°Éô´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¼¡À¤Âå¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òµ¡Æ°Åª¤Ë¤«¤Ä½ÀÆð¤ËÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥ÈÃ´ÊÝ¥íー¥ó¡×µÚ¤Ó¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¥¹¥Æー¥¯¡Ê¾ÃÈñÂß¼Ú¡Ë¡×¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿±þ±ç¶â¥µー¥Ó¥¹¤Î¡ÖKASSAI¡×¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ò¤ï¤«¤Á¤¢¤¦Åê»ñ¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂßÉÕ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖFunvest¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ù¥¹¥È¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¼Ò³µÍ×¡ÊURL¡§https://fintertech.jp/¡Ë
¢£ÂßÉÕ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à
¡¦ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¡¢ÅÐÏ¿ÎÁ¡¦¸ýºÂ´ÉÍýÈñÍÑ¡¦¿½¹þ¼ê¿ôÎÁ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´½Ð»ñ¤ÎºÝ¤Î½Ð»ñ¶â¤ÎÁ÷¶â¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ê¬ÇÛ¡¦½þ´Ô»þ¤ÎÁ÷¶â¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡¢Fintertech¤¬ÉéÃ´¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Fintertech¤Ï¡¢½Ð»ñ¶â³ÛËô¤ÏÂßÉÕ¶â³Û¤ËÂÐ¤·°ìÄê¤ÎÎÁÎ¨¤Ë¤Æ·×»»¤·¤¿¶â³Û¤ò¡¢±Ä¶È¼ÔÊó½·¤È¤·¤Æ¡¢½Ð»ñ¶âËô¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼ý±×¤è¤ê¼ý¼õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢³Æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¸òÉÕ½ñÌÌ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦½Ð»ñ´°Î»¸å¤Ï¡¢ÅÓÃæ²òÌó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¿Ì¾ÁÈ¹ç·ÀÌóÌó´¾¤ËÄê¤á¤ë°ìÄê¤Î»öÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢·ÀÌó¤Î²ò½ü¡¦¾ùÅÏ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½Ð»ñ¶â¤ËÂÐ¤·°ìÄê¤ÎÎÁÎ¨¤Ë¤Æ·×»»¤·¤¿²ò½ü¼ê¿ôÎÁ¡¦¾ùÅÏ¼ê¿ôÎÁ¤ò¼ý¼õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖÁÛÄêÍø²ó¤ê¡×¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¡ÊÂßÉÕ¤Ë¤è¤ë¶âÍøÅù¤Î¼ýÆþ¤«¤é¡¢±Ä¶È¼ÔÊó½·¤½¤ÎÂ¾¤Î½ôÈñÍÑ¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¸µ¤Ë»»Äê¤·¤¿Ç¯´¹»»Íø²ó¤ê¡ÊÀÇ°úÁ°¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î±¿ÍÑ·ë²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Æ¿Ì¾ÁÈ¹ç·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯¤ªµÒÍÍ¤Î½Ð»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸µËÜÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¼ÚÆþ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÂßÉÕºÄ¸¢¤Îºâ»ºÅª²ÁÃÍ¡¢±Ä¶È¼Ô¤Î¿®ÍÑ¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³°²ß·ú¤Æ¤ÇÂßÉÕ±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³¤³°ÄÌ²ß¤ÈÆüËÜ±ß¤Î´Ö¤Î°ÙÂØÁê¾ì¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂßÉÕ³Û¤Î±ß´¹»»³Û¤è¤ê¤âÊÖºÑ¤µ¤ì¤¿¸µËÜ³Û¤Î±ß´¹»»³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Â»¼º¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Åö³º¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤Î¸òÉÕ½ñÌÌ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÊç½¸¥Úー¥¸¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÀÕÇ¤¤Ë¤ÆÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£