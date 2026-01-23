³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥±¥Ã¥Ä µ¡´ØÅê»ñ²È¡¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦³ô¼ç¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±2026Ç¯£³·î´ü Âè£³»ÍÈ¾´ü ·è»»ÀâÌÀ²ñµÚ¤Ó¿·¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹È¯É½¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥±¥Ã¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±ºÉô ¹À»Ê¡¢°Ê²¼¡Ö¥½¥±¥Ã¥Ä¡×¡Ë¤Ï¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¡¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦³ô¼ç¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢2026Ç¯£³·î´üÂè£³»ÍÈ¾´ü·è»»ÀâÌÀ²ñ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Î¾ÜºÙ¡Û
Æü¡¡¡¡»þ¡§2026Ç¯£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë17¡§00～18¡§00¡ÊÆþ¾ì³«»Ï 16¡§50¡Ë
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
¿½¹þÊýË¡¡§²¼µURL¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¸å¤Ë»²²ÃURL¤ò¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Á÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://sockets-co-jp.zoom.us/webinar/register/2917684557786/WN_OkLm91gWSPqtT6DSSXt8Fg¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¿½¹þ¡ºÀÚ¡§2026Ç¯£²·î£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¡¡¡2026Ç¯£³·î´üÂè£³»ÍÈ¾´ü·è»»³µ¶·¤ª¤è¤ÓÄÌ´ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹³«È¯È¯É½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Áµ¿±þÅú
¢£ÀâÌÀ¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡±ºÉô ¹À»Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥±¥Ã¥Ä¡§¡Êhttps://www.sockets.co.jp/¡Ë¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É:3634¡Ë
¥½¥±¥Ã¥Ä¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥á¥¿¥Çー¥¿¤È´¶À AI ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý¹çÅª¤Ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¼Á¤ÈÎÌ ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢KDDI¡¢NTT ¥É¥³¥â¡¢LINE MUSIC¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡¢HJ ¥Ûー¥ë ¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡ÖHulu¡×¡Ë¤Ê¤É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¸þ¤±¤Ë¥Çー¥¿´Ø Ï¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½¸±Ñ¼Ò¡¢¥Ïー¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡¢CE ¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤· ¤Æ¡¢´¶À¥Çー¥¿¤È´¶À AI ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¦´¶À¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
