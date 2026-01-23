Í®ÌÚËã»Ò¤µ¤ó¡ØBUTTER¡Ù¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡ÖThe Bestseller Awards 2026¡×¤ÎGold Award¤ò¼õ¾Þ¡ª
±Ñ¹ñÆâ¤Ç£³´§¼õ¾Þ¡¢38¥õ¹ñ¤Ç¤ÎËÝÌõ½ÐÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿Í®ÌÚËã»Ò¤µ¤ó¡ØBUTTER¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â²÷µó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¤Î½ñÀÒÈÎÇä¥Çー¥¿¤òµÏ¿¤¹¤ëNielsenIQ BookData¡Ê¥Ëー¥ë¥»¥ó¡¦¥¢¥¤¥¥åー¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥Çー¥¿¡Ë¤¬·èÄê¤¹¤ë¡ÖThe Bestseller Awards 2026¡×¤Î¡ÖGold Award¡×ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï1998Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢½ñÀÒ¤ÎÈÎÇä¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤¿½ñÀÒ¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£25ËüÉô°Ê¾å¤¬¥·¥ë¥ÐーÇ§Äê¡¢50ËüÉô°Ê¾å¤¬¥´ー¥ë¥ÉÇ§Äê¡¢100ËüÉô°Ê¾å¤¬¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£1·î19Æü¡Ê·î¡ËÌë¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢µö¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Æó¤Ä¤À¤±¤¢¤ë¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤È¥Þー¥¬¥ê¥ó¤Ç¤¹――¡£
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸ì¤ë¡Ö¥«¥¸¥Þ¥Ê¡×¤³¤È³á°æ¿¿Æà»Ò¤Ï¡¢ÃË¤¿¤Á¤Îºâ»º¤òÃ¥¤Ã¤Æ»¦³²¤·¤¿ÍÆµ¿¤Ç¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ý´ÆÃæ¡£½µ´©»ïµ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ä®ÅÄÎ¤²Â¤Ï³á°æ¤È¤ÎÌÌ²ñ¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¸ì¤ëÈþ¿©¤ËÍí¤á¤È¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀÍ¥°Ì¼Ò²ñ¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¡£¥ë¥Ã¥¥º¥à¤òÆâÌÌ²½¤¹¤ë¡£¿ÈÂÎ¤¬ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤ë¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤Ëµ¿µÁ¤ò¾§¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÏ¢ÂÓ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÌä¤¦――¡ØBUTTER¡Ù¤Ï¤½¤ó¤ÊÄ¹ÊÔ¾®Àâ¤Ç¤¹¡£
¡ØBUTTER¡Ù ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÎß·×60ËüÉôÄ¶¡¢2024Ç¯2·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¥¤¥®¥ê¥¹ÈÇ¡ÊÌõ¡§¥Ý¥êー¡¦¥Ðー¥È¥ó¤µ¤ó¡¿4th Estate¡Ë¤ò´Þ¤à³¤³°ÈÇ¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢Á´À¤³¦Îß·×150ËüÉôÄ¶¤ÈÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ë¡£Á´À¤³¦¤Ç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¡¢½ñÅ¹¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢Æü±Ñ¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¥«¥Ðー¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢Ìõ¼Ô¤Î¥Ý¥êー¡¦¥Ðー¥È¥ó¤µ¤ó¤¬ÍèÆü¤µ¤ì¡¢Í®ÌÚ¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¡ØBUTTER¡Ù¤ò¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð¡§Í®ÌÚËã»Ò¡Ê¥æ¥º¥¡¦¥¢¥µ¥³¡Ë
1981Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£2008Ç¯¡Ö¥Õ¥©ー¥²¥Ã¥È¥ßー¡¢¥Î¥Ã¥È¥Ö¥ëー¡×¤Ç¥ªー¥ëì¦Êª¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2010Ç¯¤ËÆ±ºî¤ò´Þ¤à¡Ø½ªÅÀ¤Î¤¢¤Î»Ò¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£2015Ç¯¡Ø¥Ê¥¤¥ë¥Ñー¥Á¤Î½÷»Ò²ñ¡Ù¤Ç»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤Ë¡Ø»ä¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¡Ù¡Ø¥é¥ó¥Á¤Î¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ø°ËÆ£¤¯¤ó A to E¡Ù¡ØËÜ²°¤µ¤ó¤Î¥À¥¤¥¢¥Ê¡Ù¡ØBUTTER¡Ù¡Ø¤é¤ó¤¿¤ó¡Ù¡Ø¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥á¥ó¡Ù¡Ø¥ªー¥ë¡¦¥Î¥Ã¥È¡Ù¡Ø¤¢¤¤¤Ë¤¯¤¢¤ó¤¿¤Î¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£½ñÀÒÆâÍÆ¾Ò²ð
ÃË¤¿¤Á¤Îºâ»º¤òÃ¥¤¤¡¢»¦³²¤·¤¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥«¥¸¥Þ¥Ê¤³¤È³á°æ¿¿Æà»Ò¡£¼ã¤¯¤âÈþ¤·¤¯¤â¤Ê¤¤Èà½÷¤¬¤Ê¤¼――¡£½µ´©»ïµ¼Ô¤ÎÄ®ÅÄÎ¤²Â¤Ï¿ÆÍ§¤ÎÎâ»Ò¤Î½õ¸À¤ò¤â¤È¤Ë³á°æ¤ÎÌÌ²ñ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤È¥Þー¥¬¥ê¥ó¤ò·ù°¤¹¤ë³á°æ¤Ï¡¢Î¤²Â¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÌ¿¤¸¤ë¡£¤½¤ÎÆü°ÊÍè¡¢ÍßË¾¤ËÃé¼Â¤Ê³á°æ¤Î¸ÀÆ°¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢Î¤²Â¤ÎÆâÌÌ¤â³°¸«¤âÊÑËÆ¤·¡¢Îâ»Ò¤äÎø¿Í¤ÎÀ¿¤é¤Î±¿Ì¿¤ò¤âÊÑ¤¨¤Æ¤æ¤¯¡£³Æ»æ»ïÀä»¿¤Î¼Ò²ñÇÉÄ¹ÊÔ¡£
