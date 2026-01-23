¡Ú±Ã·¼Âç³Ø¡Û£±·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë³ØÀ¸¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÇ¤Ì¿¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿
±Ã·¼Âç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§Í¿®ËÓ¹°¡¢¹Åç»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢±Ã·¼Âç³Ø15³¬¤Î±Ã·¼¥È¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢³ØÀ¸¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÇ¤Ì¿¼°¡¦¸¦½¤²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤Ï¡©
³µÍ×¡¦ÌÜÅª
³ØÀ¸¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬±Ã·¼Âç³Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Âç³Ø¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ø¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¡¢Ì¥ÎÏ¤ò³ØÆâ³°¤Ë¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£
¼ç¤Ê³èÆ°ÆâÍÆ
¡¦Âç³Ø¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢SNS¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¹Êó´ë²è¤ä±¿±Ä
¥×¥í¥°¥é¥à
¡ü¡¡³ØÀ¸¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÇ¤Ì¿¼°
¡ü¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¸¦½¤
ÅöÆü¤Ï¡¢³ØÄ¹¤«¤é¤ÎÀµ¼°¤ÊÇ¤Ì¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢±Ã·¼Âç³Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä³ØÀ¸¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±Ã·¼Âç³Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¹âÅÄ À¿ÍÍ¡Ê¸µP&G¹Êó¾Ä³°ÉôÄ¹¡Ë¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¸¦½¤¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½¢Ç¤¼°¤Ç¤Ï¡¢³ØÄ¹¤«¤é³ØÀ¸ÂåÉ½3Ì¾¤ØÇ¤Ì¿¾Ú¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼øÍ¿¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ³ØÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÂç³Ø¤Î¥ー¥á¥Ã¥»ー¥¸ ¡ÉCreating Shared Futures -Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¦-¡É¤òÂÎ¸½¤·¡¢Âç³Ø¤Î´é¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ²¡¹¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤Ì¿¾Ú¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤Ø¤Î·è°Õ¤È´üÂÔ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¸¦½¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹âÅÄÍÍ¤è¤ê¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ï²¿¤«¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Á¤Å¤¯¤é¤ì¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿È¶á¤Ê´ë¶ÈÌ¾¤ä¾¦ÉÊÌ¾¤òÎã¤Ëµó¤²¤¿ÀâÌÀ¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éÇ®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹âÅÄ À¿ÍÍ¡Ê¸µP&G¹Êó¾Ä³°ÉôÄ¹¡Ë
¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤«¤é¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¹âÅÄÍÍ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÀÄ¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î°õ¾Ý¤ä¿®Íê´¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¡£¶ñÂÎÅª¤ÇÅù¿ÈÂç¤Î¼ÂÁ©Îã¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦½¤²ñ¸å¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾»É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢ÁáÂ®Ì¾»É¸ò´¹¤ÎÎý½¬¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¸ò¤ï¤¹ÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢³ØÀ¸¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î¼Â´¶¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢³ØÀ¸¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç±Ã·¼Âç³Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
