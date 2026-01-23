¥È¥Ó¥é¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î¡Ö¥È¥Ó¥é¥Õ¥©¥ó Biz¡×¡Ü¡Ö¥ê¥³ー¤Ò¤«¤ê¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¹½À®¤¬¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡ÖÅÅÏÃ¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ë¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥È¥Ó¥é¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÀÅÄ ÆÆ¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4441¡¢°Ê²¼¡Ö¥È¥Ó¥é¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¥ó¸þ¤±À½ÉÊ¡Ö¥È¥Ó¥é¥Õ¥©¥ó Biz¡×¤Ï¡¢¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§³Þ°æ Å°¡¢°Ê²¼¡Ö¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖÅÅÏÃ¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥È¥Ó¥é¥Õ¥©¥ó Biz¡×¤È¡Ö¥ê¥³ー¤Ò¤«¤ê¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¤¬¡ÖÅÅÏÃ¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥È¥Ó¥é¥Õ¥©¥ó Biz¡×
¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥È¥Ó¥é¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î¡Ö¥È¥Ó¥é¥Õ¥©¥ó Biz¡×¤È¡¢¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥ê¥³ー¤Ò¤«¤ê¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¤¬¡¢¡ÖÅÅÏÃ¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Î¾¦ºà¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤äÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ç¡¢²áÅÙ¤Î¥¯¥ìー¥àÅÅÏÃ¤äÄ¹»þ´Ö¤Î¼¹Ù¹¤ÊÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡Ë¡×¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ±þ¤¹¤ë½¾¶È°÷¤ÎÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¥¿¦Î¨¤Î¾å¾º¤ä¶ÈÌ³¤ÎÄäÂÚ¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁáµÞ¤ÊÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥Ó¥é¥Õ¥©¥ó Biz¡×¤Ï¡¢ÄÌÏÃÏ¿²»¡¦Ï¿²»¹ðÃÎ¡¦IVR¡Ê¼«Æ°²»À¼±þÅú¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¥Ó¥é¥Õ¥©¥ó Biz¡×¡Ü¡Ö¥ê¥³ー¤Ò¤«¤ê¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÏÃ¶ÈÌ³²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥È¥Ó¥é¥Õ¥©¥ó Biz¡×¤Î¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºöµ¡Ç½
¡¦Ï¿²»¹ðÃÎ
¼«Æ°²»À¼¤ÇÏ¿²»¹ðÃÎ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÎ®¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÅÅÏÃ¤ÎÍÞ»ß¸ú²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Á´¼«Æ°ÄÌÏÃÏ¿²»
ÄÌÏÃ¤¬Á´¤Æ¼«Æ°Åª¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¡¢ÄÌÏÃÆâÍÆ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦IVR¡Ê¼«Æ°²»À¼±þÅú¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
¼«Æ°²»À¼¤Ç¡Ö¡»¡»¤Î¤´ÍÑ·ï¤Ï1¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¥À¥¤¥ä¥ë¤òÂ¥¤·¡¢Ãå¿®¤òÅ¬ÀÚ¤ÊÉô½ð¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¡¢·«¤êÊÖ¤·¤ÎÅÅÏÃ¤ä¥«¥¹¥Ï¥é¤ÎÅÅÏÃ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Web´ÉÍý²èÌÌ¤ÇÅÅÏÃ¶ÈÌ³¤ò²Ä»ë²½
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄÌÏÃÆâÍÆ¤òWeb´ÉÍý²èÌÌ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¸¡º÷¡¦³ÎÇ§¡¦¶¦Í²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¥ó¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤Þ¼«¿È¤Ç´ÊÃ±¤ËÀßÄê¤¬¤Ç¤¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Ç¥«¥¹¥Ï¥é¤òÊñ³çÅª¤ËÂÐºö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥È¥Ó¥é¥Õ¥©¥ó Biz¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥Õ¥£¥¹ÅÅÏÃ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤ò1Âæ¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¥ó¸þ¤±À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤ËÍ¸ú¤ÊÏ¿²»¹ðÃÎ¡¦ÄÌÏÃÏ¿²»¤ä¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù¤¨¤ëIVR¡Ê¼«Æ°²»À¼±þÅú¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¦ÄÌÏÃ²»À¼¤Î¥Æ¥¥¹¥È²½¡¦¼«Æ°Í×Ìó¤Ê¤É¡¢ÅÅÏÃ¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ËÌòÎ©¤Äµ¡Ç½¤òÂ¿¿ôÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌÏÃÏ¿²»¤äÄÌÏÃÍúÎò¡¢ÅÅÏÃÄ¢¤Ê¤É¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎÌÂÏÇ¾ðÊó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿±Ä¶ÈÅÅÏÃ¡¦ÌÂÏÇFAX¤Î¼«Æ°¥Ö¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥Ó¥é¥Õ¥©¥ó Biz¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://tobilaphone.com/biz/gw/
¢£¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ä¶ÈÌ³²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³Æ¼ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡¡³Þ°æ Å°
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§1959Ç¯5·î2Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç3-8-2 ¼Ç¸ø±à¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ó¥ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan
¢£¥È¥Ó¥é¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¡¢¥°¥ìー¥¾ー¥óÈÈºáËÐÌÇ¤Î¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¾µ½ÅÅÏÃ¡¦º¾µ½SMSÅù¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦Ä´ºº¤·¤Æ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼«Æ°¤Ç¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¡ÖÌÂÏÇ¾ðÊó¥Õ¥£¥ë¥¿¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¤ËÅ¸³«¤··î´ÖÌó1,500Ëü¿Í¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¥È¥Ó¥é¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌÀÅÄ ÆÆ
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4441¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2006Ç¯12·î1Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó2-5-12 ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢Ì¾¸Å²°¶Ó7F
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tobila.com/