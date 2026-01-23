TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥íー¥Õ¥¡ー¡Ù ¤è¤ê¡¢¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡õ¾ìÌÌ¼ÌÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¦¥Æ¥¯¥Î¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»Ô¸¶ ¹âÌÀ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)12:00¤è¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥íー¥Õ¥¡ー¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥¥ã¥é¥í¥°ÈÎÇä¥Úー¥¸¡ä
https://www.chara-log.com/view/category/ct8(https://www.chara-log.com/view/category/ct89)9(https://www.chara-log.com/view/category/ct89)
¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ösoda pop¡×¡£
¥ì¥È¥í¥É¥ì¥Ã¥·ー¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡¢¤ß¤Ä¤ß¤Á¤ã¤ó¤È»ÖËà¤¯¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¾ìÌÌ¼ÌÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¶¦¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥í¥°Â¾¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ç¥Ã¥×¤äEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¢¡¡ÚÆÃÅµ¡Û¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È
¢¡¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¢¡¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¢¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¢¡¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥È
¢¡´Ì¥ß¥éー
¢¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë
¢¡¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¡Ë
¢¡¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¢¡¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥·ー¥È
¢¡¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È
-----------------------
¢£¤ª¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
¥¥ã¥é¥í¥°¡§https://www.chara-log.com/
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§https://www.animate-onlineshop.jp/
Â¾¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É
¢£Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö
2026Ç¯1·î23Æü(¶â)12:00～2026Ç¯2·î23Æü(·î)23:59
¢£¾¦ÉÊÈ¯Á÷¡¿È¯ÇäÍ½Äê
2026Ç¯4·î
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¡¦Í½ÌóÈÎÇä´ü´Ö¤Ê¤é¤Ó¤ËÈ¯Á÷¡¿È¯ÇäÆü¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Í½Ìó³«»Ï¡¿½ªÎ»»þ¹ï¤Ï¡¢¼è°·Å¹¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Í½ÌóÈÎÇä³«»Ï»þ´ü¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃøºî¸¢É½µ¡ä
(C)¹â¾¾Èþºé¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤È¥íー¥Õ¥¡ー¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨µ»öÆâ²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢Ãøºî¸¢É½µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
-----------------------
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡Û
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡ÖWEB¤¯¤¸¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¦¥Æ¥¯¥Î¤Ë¤è¤ë¡¢ECÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡£
¥¢¥Ë¥á¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢´ë²è¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µ¥¤¥ÈURL
https://www.chara-log.com/
¡¦¥¥ã¥é¥í¥°¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://x.com/charalog_info
¢þ¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡
³Æ¼ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢Amazon Pay¡¢PayPay¡Ê¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¡¢³ÚÅ·Pay
¢þÁ÷ÎÁ
°ìÎ§880±ß¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦²Æì¸©¡¦Î¥ÅçÉô¤Ï1,100±ß¡Ë¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨1ÅÙ¤Î¤ª²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢¾¦ÉÊÂå¶â8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ÇÁ÷ÎÁÌµÎÁ