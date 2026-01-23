²ìÌÐÄá¼òÂ¤¡Ê¹Åç¸©¡Ë2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ)¡Ö Â¢³«¤¡×¤ò³«ºÅ
¡¡²ìÌÐÄá¼òÂ¤(³ô)(¹Åç¸©Åì¹Åç»ÔÀ¾¾ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ°æÍµ°ìÏº)¤ÏŽ¤2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ)¤Ë¡ØÂ¢³«¤¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹Ž¡²ìÌÐÄá¤ÎÂ¢³«¤¤Ïº£Ç¯¤Ç7²óÌÜ¡£
¡¡Æüº¢¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡¦¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Çー¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¢³«¤¤«¤éÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤ë¿·¼ò¡Ö½ãÊÆ¶ã¾ú À¸¸¶¼ò ÀÄºã¤¨¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¡ÂÞ¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÀß¤Î²ìÌÐÄá£Â£Á£Ò¤Ç¤Ï¡¢²ìÌÐÄá¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤ËÉÙ¤ó¤À¤ª¼ò¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾úÂ¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼òÂ¢¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¼òÂ¤¤ê¤Î¹©Äø¤ä²ìÌÐÄá¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¤´ÂÎ´¶¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡£´¹æÂ¢¤ÎÅÎ»á Ãæ¿Ü²ì¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢ÅÎ»á¼«¤é¤¬ºîÀ®¤·¤¿ÌÚ²³¤ò»È¤Ã¤Æ¾ú¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ÎÊý¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö¼òÂ¢¥Þ¥ë¥·¥§¡õ¥é¥¤¥Ö¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤Ï¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê²»³Ú¤äÏÂ³Ú´ï¤ò»È¤Ã¤¿Ë®³Ú¤Ê¤É¡¢¸©Æâ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥ë¥·¥§¤Ç¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÃÏ°è¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤´½ÐÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª¼ò¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ØÂ¢³«¤¡Ù¡£
¡¡³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèË¬¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶À³«¤
¼òÂ¤¤ê±´¤ÎÈäÏª
¢£³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ)¡¡10¡§00～16¡§00
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§²ìÌÐÄá¼òÂ¤ ËÜ¼ÒÂ¢ (Åì¹Åç»ÔÀ¾¾òËÜÄ®£´ÈÖ31¹æ)
¢£Í½ÌóÉÔÍ×¡¦Æþ¾ìÌµÎÁ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¢£ ÍÎÁ»î°û ¡ÃÀ¸¼ò¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÂç¶ã¾ú¼ò¤Ê¤É
¢£ ¤ª¼ò¤ÎÈÎÇä¡ÃÀ¸¼ò¤äÂ¢³«¤¤À¤±¤Î¸ÂÄê¼ò¡¢Ê¡ÂÞ¤Ê¤É
¢£ ¼òÂ¢³«Êü¡ÃÉáÃÊÃæ¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¼òÂ¢¤ò³«Êü¤·¤Þ¤¹
¢£ÅÎ»á¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¡ÃÅÎ»á¼«¤é¤¬Â¤¤Ã¤¿ÌÚ²³¤ÇÄ©¤ó¤À¼òÂ¤¤ê
¢£ ¼òÂ¢¥Þ¥ë¥·¥§¡õ¥é¥¤¥Ö¡Ã¸©Æâ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤¬½¸·ë
¢¨¡¡¤´Íè¾ìÀèÃå200Ì¾ÍÍ¤Ë¼òÇô(500£ç)¤òÌµÎÁ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥Þ¥ë¥·¥§½ÐÅ¹
¢£Åû¾®²°¡Ä ¼ò´ïetc...
¢£²Û»Ò¹©Ë¼Mike ¡Ä ÆüËÜ¼ò¥×¥ê¥ó¡¦¼òÇô¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥ç¥³etc...
¢£¥«¥¹¥¿ー¥Ë¥ã ¡Ä Î©Ä®¥«¥Ì¥ì ¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊetc...
¢£Olioli ¡Ä Èþ¼òÆé´Ì¤Å¤á¡¦¤ª¼ò¤ò»È¤Ã¤¿ÄÁÌ£etc...
¢£¥¢¥°¥ê¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÄÃÏ¾ì»ºÉÊ¤ÈÃÏ¾ì»ºÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿²Ã¹©ÉÊ
¢£¥ê¥¢¥ó¥Õー¥º¡ÄÆüËÜ¼òÄÒ¤±¡¦Çß¼òÇß¤Û¤«
¢£onsya ¡Ä ¤ªÃö¸ý¥¥ã¥ó¥É¥ëetc...
¢£Â¿»³Ê¸¶ñ¡ÄLight the Town¥°¥Ã¥ºetc...
¢£¹çÆ±²ñ¼ÒCONTACT¡Ä¥¸¥Ó¥¨
¢£EARTH BERRY COFFEE¡Ä¼«²ÈßäÀù¥³ー¥Òー
¢£Â¢½è¡ÖÃ®¡×¡ÄÈþ¼òÆé¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡Ê¥³¥á¥«¥é¡¦¶ã¾ú¥Ï¥à Â¾¡Ë
¢£Å´ÈÄ¡¦¤ª¹¥¤ß¾Æ ¤ª¤ª¤Ë¤·¡Ä¤ª¹¥¤ß¾Æ Â¾
¢£ÀÄ¶õ¥Ñ¥ó²°¡Ä¼òÇô¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥ó Â¾
¥é¥¤¥Ö¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¢£10¡§05 ～ (20min)¡¡Åì¹Åç¼¡Ïº´ÝÂÀ¸Ý
¢£10¡§30 ～ (15min)¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥° ¥¢¥¯¥È
¢£10¡§50 ～ (30min)¡¡TRIO the RATS¡Ê ¥Ð¥ó¥É)
¢£11¡§30 ～ (30min)¡¡¤¦¤º¤éwith¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥Ñ¥ó¤¹¤ß¤ì¡Ê ¥Ð¥ó¥É)
¢£12¡§10 ～ (30min)¡¡¥á¥¸¥í¥ª¥·¡ÊÏÂ³Ú´ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë
¢£13¡§30 ～ (20min)¡¡¹ÅçÂç³ØË®³ÚÉô¡ÊÏÂ³Ú´ï±éÁÕ)
¢£14¡§00 ～ (20min)¡¡ÂÀÅÄ¤Ò¤í¤È¡ÊÃÆ¤¸ì¤ê)
¢£14¡§30 ～ (30min)¡¡PYROLIS¡Ê ¥Ð¥ó¥É)
¢£15¡§10 ～ (30min)¡¡¤·¤Û¤Î¤Ö¡Ê ÏÂÍÎÀÞÃï¥æ¥Ë¥Ã¥È)
¾úÂ¤Â¢¥¤¥Ù¥ó¥È
¢£ÅÎ»á¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー (³Æ1h)¡¡10¡§30 ～ ¡¿13:30 ～
¢¨»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¢Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢£¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¼òÂ¤¤ê±´ÈäÏª～¶À³«¤ (30min)¡¡12¡§50 ～
ÍÎÁ»î°û
¥Þ¥ë¥·¥§
¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸
¼òÂ¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â
²ìÌÐÄá¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò
ÁÏ¶È¡§ÌÀ¼£6 Ç¯¡Ê1873 Ç¯¡Ë9 ·î9 Æü¡Ä¼òÌÃ¡Ö²ìÌÐÄá¡×¤ÈÌ¿Ì¾
Ë¡¿ÍÀßÎ©¡§ÂçÀµ7Ç¯¡Ê1918 Ç¯¡Ë8 ·î28 Æü¡Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÁÈ¿¥ÊÑ¹¹
»ö¶È¡§À¶¼ò¡Ö²ìÌÐÄá¡×¤Î¾úÂ¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÐ°æÍµ°ìÏº
½êºßÃÏ ¡§ËÜ¼Ò¡¦¾úÂ¤Â¢¡¡
¢©739 - 0011¡¡¹Åç¸©Åì¹Åç»ÔÀ¾¾òËÜÄ®4 ÈÖ31¹æ
TEL 082-422-212 2 FAX 082-422-2340