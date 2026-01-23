¥¹¥¤ー¥Ä¡ß¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Î¿·ÂÎ¸³¡ÖAfternoon Beer¡×¤òSVBÅìµþ¡¦SVBµþÅÔ¤Ç2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê½ç¼¡³«ºÅ
¡ãSVBÅìµþ¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡¦SVBµþÅÔ¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¥¤¥áー¥¸¡ä
¡¡¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSPRING VALLEY BREWERY¡×¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ð¥ìー¥Ö¥ë¥ï¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹ °æËÜ°¡¹á¡¢°Ê²¼SVB¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î´ë²èÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿´ë²è¡ÖAfternoon Beer¡×¤ò2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ð¥ìー¥Ö¥ë¥ï¥êーÅìµþ¡Ê°Ê²¼SVBÅìµþ¡Ë¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ð¥ìー¥Ö¥ë¥ï¥êーµþÅÔ¡Ê°Ê²¼SVBµþÅÔ¡ËÎ¾Å¹¤Ë¤Æ½ç¼¡³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£2024Ç¯11·î¤ËSVBÅìµþ¡¦SVBµþÅÔÎ¾Å¹¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿Æ±¥Æー¥Þ¤Î´ë²è¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÆâÍÆ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£SVBÅìµþ¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨JEAN-PAUL HEVIN¡Ê¥¸¥ã¥ó¡á¥Ýー¥ë¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¡Ë¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò´Þ¤àÌë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¡¢SVBµþÅÔ¤Ç¤ÏµþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»Ò²°¹¬Ê¡Æ²¡Ê¥³¥¦¥Õ¥¯¥É¥¦¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥ÜÏÂ²Û»Ò¤ò´Þ¤à¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Å¤±¡¢Â¤¤ê¼ê¡¦¤ªµÒÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¥Óー¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ¤³¦¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¾ÜºÙ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000128728.html
¢£ËÜ´ë²è¤ÎÇØ·Ê
¡¡SVB¤Ï2015Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¥¹¥¤ー¥Ä¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤ー¥Ä¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¡È¿·¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤ÎÈ¯¸«¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Óー¥ë¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë²è¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ßÊý¤ò³È¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ëÂÎ¸³¶õ´Ö¤â½àÈ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1ÂÐ1¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÂÎ¸³·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£SVBÅìµþ³«ºÅ¡ÖAfternoon Beer Week with JEAN-PAUL HEVIN¡¡ーÌë¥¢¥Õ¥Ì¥óー¡×
¡¡2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë～2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÁ°¸å¤Î1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¡¢Ìë¤Ë¥¹¥¤ー¥Ä¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤à ¡ÈÂç¿Í¤Î¤´Ë«Èþ¡É¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£Ãë¤Ë¹ÈÃã¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¥·ー¥ó¤Ç¤¢¤ëÌë¤Ë¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ßÊý¤ò¹¤²¤ë¡ÈÌë¥¢¥Õ¥Ì¥ó¡É¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥»¥Ã¥È¤Ï3ÃÊ¹½À®¡£1ÃÊÌÜ¤Ï¡¢JEAN-PAUL HEVIN¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖË½á¥é¥¬ー 496¡×¡Ö¥·¥ë¥¯¥¨ー¥ë Çò¡×¡ÖJAPAN¥¨ー¥ë ¹á¡×¤Î3¼ï¤ÎÄêÈÖ¥Óー¥ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤¦¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£2ÃÊÌÜ¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤¤¥Ó¥¢¥°¥é¥¹¤Î¥×¥ê¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëSVBÅìµþ¼«²ÈÀ½¥¹¥¤ー¥Ä3¼ï¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£3ÃÊÌÜ¤Ï¡¢´Å¤¤¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¸ò¸ß¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥ß¥Ë¥Ðー¥¬ー¤ä¥°¥é¥¿¥ó¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³ー¥¹ÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤ÎËþÂ´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹ë²÷¥µ¥¤¥º¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤ä¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹ー¥×¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥³ー¥¹¤Ï¡¢³Æ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë6¼ï¤Î¥Ó¥¢¥Õ¥é¥¤¥È¡Ê°û¤ßÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£6¼ï¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤ÎÁêÀ¤òÄÉµá¤·¤¿SVBÅìµþ¸ÂÄê¾úÂ¤ÉÊ¡ÖÂå´±»³¥í¥¼¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥° ～¥íー¥º¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤～¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¹ÚÊì¤È¥Û¥Ã¥×Í³Íè¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤µ¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤äé¬é¯¤Î¹á¤ê¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥¨ー¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ëÊÒ¼ê¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¸ì¤é¤¤¡¢Ì£¤ï¤¦¡ÈÌë¥¢¥Õ¥Ì¥ó¡É¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã1ÃÊÌÜ¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡§JEAN-PAUL HEVIN¥¹¥¤ー¥Ä3¼ï¡ä
¡ã2ÃÊÌÜ¡Ê¼Ì¿¿Ãæ±û¡Ë¡§SVBÅìµþ¼«²ÈÀ½¥¹¥¤ー¥Ä¡ä
¡ã3ÃÊÌÜ¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡§¥»¥¤¥Ü¥êー¡ä
¢¨¼Ì¿¿¤Ï2Ì¾Ê¬¤Ç¤¹
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/128728/table/16_1_60ff47f3df7d1b5894fbf994e777654e.jpg?v=202601230421 ]
SVBÅìµþ¡¡¸ÂÄê¡§¡ÖÂå´±»³¥í¥¼¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥° ～¥íー¥º¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤～¡×
1.ÆÃÄ¹¡§¥ï¥¤¥ó¹ÚÊì¤È¥Û¥Ã¥×Í³Íè¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤µ¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤äé¬é¯¤Î¹á¤ê¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥¨ー¥ë¥¿¥¤¥×
2.¸¶ºàÎÁ¡§ÂçÇþÇþ²ê¡¢¥Û¥Ã¥×¡¢ÅüÎà(±ÕÅü)¡¢¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡¢¥íー¥º¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹
3.È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
4.¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬¡§5%
5.¼òÀÇË¡¾å¤Î¶èÊ¬¡§È¯Ë¢¼ò¡ÊÇþ²ê»ÈÍÑÎ¨25%°Ê¾å50¡óÌ¤Ëþ¡Ë
6.ÍÆÎÌ¡¿²Á³Ê¡§¥ì¥®¥å¥éー¥µ¥¤¥º(350ml)¡¿¡¡1,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
7. ¥Ø¥Ã¥É¥Ö¥ê¥å¥ïー¡§Åì¶¶ ¹ã²ð
¢£Ï·ÊÞÏÂ²Û»Ò²°¡Ö¹¬Ê¡Æ²¡×¡ßSVB µþÅÔ¡¡¡ÖÏÂ²Û»Ò¿¦¿Í¤È¥Ö¥ê¥å¥ïー¤¬ËÂ¤°ÆÃÊÌ¤ÊAfternoon Beer¡×
¡¡2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÏÂ²Û»Òºî¤êÂÎ¸³¤È¡¢ÏÂ²Û»Ò¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£SVBµþÅÔ¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¡¢ÌÀ¼£¸µÇ¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»Ò²°¡Ö¹¬Ê¡Æ²¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤ò¶ãÌ£¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏÂ²Û»Ò¤ò4¼ï³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SVBµþÅÔ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡ÈÏÂ¥¯¥é¥Õ¥È¡É¥¹¥¤ー¥Ä3¼ï¤â´Þ¤à¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢ÏÂ²Û»Ò¿¦¿Í¤Ë¤è¤ëÏÂ²Û»Òºî¤êÂÎ¸³¤ä¡¢SVBµþÅÔ¥Ø¥Ã¥É¥Ö¥ê¥å¥ïー¤Ë¤è¤ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Î²òÀâ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢ÏÂ²Û»Ò¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¹¬Ê¡Æ²¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏÂ²Û»Ò¡ä
¡ãÏÂ²Û»Òºî¤ê¡¡¥¤¥áー¥¸¼Ì¿¿¡ä
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/128728/table/16_2_0df2d8f4ce9d82a1746ef00878444559.jpg?v=202601230421 ]
SVBµþÅÔ¡¡¸ÂÄê¡§¡Ö¥Ïー¥Ð¥ë ¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥° ～¥¨ー¥ë¥¿¥¤¥×～¡×
1.ÆÃÄ¹¡§Ê£¿ô¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥ï¥¤¥ó¹ÚÊì¤ò»ÈÍÑ¤·ÁÖ¤ä¤«¤Ç¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤Ê¹á¤ê¤ÈÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¨ー¥ë¥¿¥¤¥×
2.¸¶ºàÎÁ¡§ÂçÇþÇþ²ê¡¢¥Û¥Ã¥×¡¢ÅüÎà¡Ê±ÕÅü¡Ë¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢ÊÆ¹í¡¢¥¸¥ó¥¸¥ãー¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥é¥¤¥à²Ì½Á¡¢¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ôー¥ë
3.È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
4.¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬¡§5%
5.¼òÀÇË¡¾å¤Î¶èÊ¬¡§È¯Ë¢¼ò¡ÊÇþ²ê»ÈÍÑÎ¨25%°Ê¾å50¡óÌ¤Ëþ¡Ë
6.ÍÆÎÌ¡¿²Á³Ê¡§¥ì¥®¥å¥éー¥µ¥¤¥º(350ml)¡¿¡¡1,150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
7.¥Ø¥Ã¥É¥Ö¥ê¥å¥ïー¡§¾¾ËÜ¡¡Âî¸Ê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û¡¡Å¹ÊÞ¤Î¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢¾ðÊó
¢£SVBÎ¾Å¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¡ß¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡×¤Î¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/128728/table/16_3_53f6db73489082ba3207ae14699c9b5c.jpg?v=202601230421 ]
¡ãSVBÅìµþ1³¬¡ÖSVB SWEETS PLATE¡×¥¤¥áー¥¸¡ä
¡ãSVBµþÅÔ¡ÖÏÂ¤Î¼·Ê¡¥×¥ìー¥È¡×¥¤¥áー¥¸¡ä
¢£LIMITED BEER FLIGHT
¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤ÎÁêÀ¤òÄÉµá¤·¤Æ¾úÂ¤¤·¤¿³ÆÅ¹¤Î¸ÂÄêÉÊ¤ò´Þ¤à6¼ï¤Î¥Ó¥¢¥Õ¥é¥¤¥È¡Ê°û¤ßÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡Ë¤ÎÈÎÇä
¡¦Äó¶¡¾ì½ê¡§SVBÅìµþ1³¬¡¦SVBµþÅÔ
¡¦´ü´Ö¡§¡ãSVBÅìµþ¡ä2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ãSVBµþÅÔ¡ä2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¦²Á³Ê¡§¡¡2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¡§¡ãSVBÅìµþ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡ÖÂå´±»³¥í¥¼¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥° ～¥íー¥º¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤～¡×¡¦¡ÖË½á¥é¥¬ー 496¡×¡¦¡Ö¥·¥ë¥¯¥¨ー¥ë Çò¡×¡¦
¡ÖAfterdark¡×¡¦¡ÖDaydream¡×¡¦¡ÖJAZZBERRY¡×
¡ãSVBµþÅÔ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡Ö¥Ïー¥Ð¥ë ¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥° ～¥¨ー¥ë¥¿¥¤¥×～¡×¡¦¡ÖË½á¥é¥¬ー 496¡×¡¦¡Ö¥·¥ë¥¯¥¨ー¥ë Çò¡×¡¦
¡ÖJAPAN¥¨ー¥ë ¹á¡×¡¦¡ÖAfterdark¡×¡¦¡Ö¥²¥¹¥È¥¿¥Ã¥×¡×
¡ã6¼ï¤Î¥Ó¥¢¥Õ¥é¥¤¥È¥¤¥áー¥¸>
¡Ú»²¹Í¡Û¥Ö¥é¥ó¥É¡¦´ë¶È¾ðÊó
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¹ñºÝ¥³¥ó¥¯ー¥ëÍ¥¾¡¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñ²ÈºÇÍ¥½¨¿¦¿Í¾Ï¡ÊMOF¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î±ÉÍÀ¤Ëµ±¤¯¡¢À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¤äÌ£¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤¢¤¯¤Ê¤Ãµµæ¿´¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë´¶À¡¢¤½¤·¤Æ³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë·Ý½ÑÉÊ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/128728/table/16_4_7e570df4a1a0bdd32ba3d71dc2b2e9f9.jpg?v=202601230421 ]
µþÅÔ¤Î²Ï¸¶Ä®¾¾¸¶¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢ÌÀ¼£¸µÇ¯ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿´¤¬Ê¡¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ëÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/128728/table/16_5_776c91fb67317a09f59db4801df6f922.jpg?v=202601230421 ]
¡Ú»²¹Í¡Û¡ÖSPRING VALLEY BREWERY¡×¾ðÊó
¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSPRING VALLEY BREWERY¡×¤Ï¡¢¶òÄ¾¤Ç½ã¿è¤Ê¥Óー¥ë°¦¤Ç¡¢¡Ö¥Óー¥ë¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡×¥Ö¥ë¥ï¥êー¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤ª¤¤¤·¤µÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
¢£SPRING VALLEY BREWERYÄ¾±ÄÅ¹
[É½6: https://prtimes.jp/data/corp/128728/table/16_6_a73d78732676078c773ee4db5b0f3b25.jpg?v=202601230421 ]