¡ÖWELLNEXUS³ùÁÒ¡×¤Ë³ùÁÒ»Ô¤Î¶¦ºÅ¤¬Àµ¼°·èÄê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ô¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò ¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÇÅÄ¿ò¹Ô¡Ë¤Ï¡¢³ùÁÒ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëFC¡Ê¥ªー¥Êー »ÍÊý·òÂÀÏº¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¦¼Â¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖWELLNEXUS¡Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¯¥µ¥¹¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ùÁÒ»Ô¤Î¶¦ºÅ¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¶¦ºÅ·èÄê¤Ë¤è¤ê¡¢±þÊç¡¦Áª¹Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡¢¹½ÁÛ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¼ÂºÝ¤Î³ùÁÒ¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¸¡¾Ú¡¦¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦WELLNEXUS¤Î»×ÁÛ¤¬¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤Ê·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
WELLNEXUS¡Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¯¥µ¥¹¡Ë¤È¤Ï¡©
WELLNEXUS¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦·ò¹¯¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¶µ°é¡¦´Ñ¸÷¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÎÎ°è¤¬¸ò¤ï¤ë¡Ö³¹¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ÎÀÜÅÀ¡ÊNEXUS¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¼Â¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
ÉñÂæ¤Ï¡¢ÍýÇ°¤ä²¾Àâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Âºß¤¹¤ë³¹¡Ø³ùÁÒ¡Ù¡£
´°À®¤µ¤ì¤¿»ö¶È¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹½ÁÛÃÊ³¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¶¨¶È¤äÏ¢·È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Äó°Æ¤â±þÊç²ÄÇ½¤È¤·¡¢´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¡¦»ÔÌ±¡¦¼ã¤¤À¤Âå¤¬´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³¹¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ùÁÒ»Ô¤Î¶¦ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢WELLNEXUS¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹¾ì¤«¤é¡¢³¹¤È¤È¤â¤Ë°é¤Æ¤ë¾ì¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
WELLNEXUS KAMAKURA
https://wellnexus.spic.com
¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ç¡¢³ùÁÒ¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë
WELLNEXUS¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¶¥¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³ùÁÒ¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤¬¤â¤ÄÎò»Ë¡¢Ê¸²½¡¢¼«Á³¡¢Êë¤é¤·¤Î¥ê¥º¥à¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢³¹¤Î¼Á¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤ËÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¼Â¾Ú¤Ï¡¢¿È¶á¤ÊÀ¸³èÃ±°Ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÅÔ»Ô¤Î¹½Â¤¤äÂ¾ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢³ùÁÒ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÇÅÄ ¿ò¹Ô ¥³¥á¥ó¥È¡¡
³ùÁÒ¤òÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÅÔ»Ô¤Ø
³ùÁÒ¤Ï¡¢¼«Á³¤äÎò»Ë¡¢Ê¸²½¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ËÂ©¤Å¤¯³¹¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤òÆÃÊÌ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÁª¤Ó¡¢°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤ë²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î³¹¤Ëº¬¤Å¤«¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
WELLNEXUS KAMAKURA¤Ï¡¢´°À®¤µ¤ì¤¿Åú¤¨¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤¿¤á¤Î»ö¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³ùÁÒ¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¢³Ø¤Ö¿Í¤È¤È¤â¤ËÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¼ÂÁ©¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢³¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Î·Á¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢³ùÁÒ»Ô¤Ë¶¦ºÅ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢Âç¤¤ÊÀÕÇ¤¤È³Ð¸ç¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ùÁÒ¤ÎÌ¤Íè¤Ë»ñ¤¹¤ë¼Â¾Ú¤ò¡¢ÃúÇ«¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ùÁÒ»ÔÄ¹¡¡¾¾Èø¡¡¿ò¡¡¥³¥á¥ó¥È
³ùÁÒ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤ò³è¤«¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¡¢³ùÁÒ»Ô¤Î¼èÁÈ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤È¼«Á³¡¢Ê¸²½¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë³ùÁÒ¤ò¼Â¾Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¶ñÂÎ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£¸å¤ÎWELLNEXUS¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËWELLNEXUS ³ùÁÒ ¸ø¼°X¤Ë¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£WELLNEXUS »öÁ° Meet Up ³«ºÅ·èÄê
¥¹¥Ýー¥Ä¡ß¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ç³ùÁÒ¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤ËÄ©¤à¼Â¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³µÍ×¤ä¥Æー¥Þ¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢»öÁ°Meet Up¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë18:30～20:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§WeWork ¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 8³¬
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê¾ðÊó¼ý½¸¤Î¤ß¤Î»²²Ã¡¢ÅÓÃæ»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ë
¿½¹þ¤ß¡§https://peatix.com/event/4771178
¢£WELLNEXUS KAMAKURAÊç½¸Í×¹à
1.±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë～ 2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
2.±þÊçÂÐ¾Ý
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ëÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤¹¤Ù¤Æ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¿ÃÄÂÎ¡¿´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼ñ»Ý¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡Ë¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¡¡¦³ùÁÒ¤Þ¤¿¤Ï¶áÎÙ¥¨¥ê¥¢¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¡¡¦»ÔÌ±¡¦´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¡¦¥¯¥é¥ÖÅù¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¼Â¾Ú¤ä¸¡¾Ú¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤³¤È
¢¨¸Ä¿Í¤Ç¤Î±þÊç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê³ØÀ¸¤ò´Þ¤à¡Ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¾ÍèÅª¤Ê»ö¶È²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿°Õ»×¡¦¹½ÁÛ¡ÊË¡¿Í²½¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ Áª¹Í¤òÄÌ²á¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤òÁ°Äó¤È¤·¤Þ¤¹¡£
3.±þÊçÊýË¡
²¼µ¡¢ ¡ØWELLNEXUS¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØWELLNEXUS¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://wellnexus.spic.com
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î·ò¹¯¤ò¡¢¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¸Ä¡¹¤Î·ò¹¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³ÎÎ©¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë³ùÁÒÈ¯¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
Äó·È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¸¥à¡¢¥µ¥í¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥Ûー¥à¥±¥¢¤ò´Þ¤á¤¿¥Èー¥¿¥ë¤Ê¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://spic.com
³ùÁÒ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëFC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ùÁÒ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëFC¡ÊÄÌ¾Î¡§³ùÁÒ¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¶¥µ»¿Í¸ý¤È´ÑÀï¼Ô¿ô¤¬Â¿¤¤¥µ¥Ã¥«ー¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¤ò¹ñºÝ²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2018Ç¯1·î¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¡¢¿ÀÆàÀî¸©¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°1Éô¤ÇÀï¤¤¡¢ÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢¶á¤¤¾Íè¤Î£Ê¥êー¥°»²Æþ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡ÈCLUB WITHOUT BORDERS¡É¡£¿Í¼ï¤ä½¡¶µ¡¢ÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Ë ¡ÈBORDER¡Ê¶³¦Àþ¡Ë¡É¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤ä¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¡¢³ùÁÒÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤ÎÇÚ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://kamakura-inter.com/