¡Úsalut!¡Û¥Éー¥ë¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢petit monde¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¡Ösalut!¡Ê¥µ¥ê¥å¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢
£±·î£²£¶Æü¤è¤ê¥Éー¥ëÀìÍÑ¤Î²È¶ñ¡Öpetit monde¡Ê¥×¥Æ¥£¥â¥ó¥É¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¤¢¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¡¤Á¤¤¤µ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¡¤Á¤¤¤µ¤ÊÀ¤³¦¤ò¡×¤È¤¤¤¦
¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥Éー¥ë¤ò°¦¤Ç¤ë¥Éー¥ë¥ªー¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Éー¥ë¤Î¤¿¤á¡×¤Î²È¶ñ¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï30cm¡¦60cmÍÑ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
Âè°ìÃÆ¤Ç¤Ï¡Öshabby white¡×¤È¡Önatural country¡×¤Î£²¤Ä¤Î¥«¥éー¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´Å¹¡¦¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈPAL CLOSET¡§1·î26ÆüÈ¯Çä³«»Ï
¢§petit monde¡Ê¥×¥Æ¥£¥â¥ó¥É¡Ë¤Î³µÍ×¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/salut/2026/petit_monde/
¡Úshabby white¡Û
30cm¥·¥êー¥º
60cm¥·¥êー¥º
¡Úshabby white¡Û¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢
¥Ù¥Ã¥É¤ä¥½¥Õ¥¡¡¢¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ê¤É30cm¡¦60cm¶¦ÄÌ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ñー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ä¥Ù¥Ã¥É¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ê¤É¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÅ¬¤·¤¿¥µ¥¤¥º¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Únatural country¡Û
30cm¥·¥êー¥º
60cm¥·¥êー¥º
¡Únatural country¡Û¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢
¸ÍÃª¤ä¥Æー¥Ö¥ë¤Ê¤Éshabby white¤È¤Ï¤Þ¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¤Á¤¬¤¦²È¶ñ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â¥«¥éー¤¬°Û¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤â¤³¤À¤ï¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âpetit monde¡Ê¥×¥Æ¥£¥â¥ó¥É¡Ë¤Ç¤Ï\800～\5000Äø¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î26Æü(·î)¤è¤êÁ´Å¹¡¦¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈPAL CLOSET¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¤Ç¤¹¤Î¤Ç
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥Èhttp://www.palcloset.jp/salut/¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
¡üsalut!¡Ê¥µ¥ê¥å¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤Á ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¥·¥ç¥Ã¥×¡£
²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ç¤â°¦Ãå¤¬¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µ¤·Ú¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
Æü¡¹Æü¾ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òsalut!¤ÏÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Ë12Å¹ÊÞÅ¸³«¡£¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¸½ºß¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
http://www.palgroup.co.jp/brand/brand.php?n=salut
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/salut_shop/
X¡§https://twitter.com/salut_shop
