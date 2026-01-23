¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´À¹¤Îº£¡¢¤¢¤¨¤Æ¡È¸½Áü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÉÎ¹¤ò¡£¶âÂô¤ÎÅß¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¡¢°¦¤ª¤·¤à¡Ö¥¨¥âÎ¹¥×¥é¥ó¡×2·î1Æü¥¹¥¿ー¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¶âÂô¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔËÙÀî¿·Ä®1-1¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¾®Åè °ìÉ× °Ê²¼¡Ö¥Û¥Æ¥ë¶âÂô¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢³ØÀ¸¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö¥¨¥âÎ¹¥×¥é¥ó¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËºÆÇ³¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¼Ì¿¿¥Öー¥à¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¸½Áü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÖÉÔÊØ±×¡ÊÉÔÊØ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤ë±×¡Ë¡×¤òÎ¹¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÀãÄß¤ê¤äÃã²°³¹¤Ê¤É¡¢¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÅß¤Î¶âÂô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ãç´Ö¤È¤Î¡ÈÆóÅÙ¤ÈÌá¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¡É¤ò¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¼ý¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥¹¥Æ¥¤¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥âÎ¹¥×¥é¥ó¡×¥¤¥áー¥¸
¢£ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå¤ØÂ£¤ë¡Ö¸½Áü¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¡×
²¿Ëç¤Ç¤â»£¤êÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¡¢¤¹¤°¤Ë²Ã¹©¡¦¶¦Í¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´À¹¤Î¸½Âå¡£¤·¤«¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ÏµÕ¹Ô¤·¡¢¡Ö¥ì¥È¥í¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ïー¥É¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ºÇÔ¤µ¤¨¤âÌ£¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤Þ¤Ç¼Ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥éÆÃÍ¤Î¶öÈ¯À¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Û¥Æ¥ë¶âÂô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÂÔ¤Ä»þ´Ö¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡×¤³¤½¤¬¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¹ï¤à¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤ä½ÕµÙ¤ß¤Î¥·ー¥º¥ó¡¢¶âÂô¤Î¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤È¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÎ³¾õ´¶¤ÏÁêÀÈ´·²¡£¥ì¥ó¥º±Û¤·¤Ë²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤¤Î¹¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥âÎ¹¥×¥é¥ó¡×¥¤¥áー¥¸
¢£¡Ö¥¨¥âÎ¹¥×¥é¥ó¡×3¤Ä¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
1. ¡ÚÂÎ¸³¡Û¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤ò1¼¼1Âæ¥×¥ì¥¼¥ó¥È ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤Î¼ê´Ö¤Ê¤¯¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¸å¤¹¤°¤Ë¶âÂô¤Î³¹¤Ø»£±Æ¤Ë½Ð¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ä¤ê¤ÎËç¿ô¡×¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤ë¶ÛÄ¥´¶¤ä¡¢¸½Áü¤¹¤ë¤Þ¤ÇÃ¯¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥É¥¥É¥´¶¡¢Í§¿ÍÆ±»Î¤Ç¸ò¸ß¤Ë»£¤ê¹ç¤¦¡Ö¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»þ´Ö¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÆÃÅµ¤Ë¡£
2. ¡ÚÃµº÷¡Û¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸·Áª¡Ö¶âÂô¥¨¥âÎ¹¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×ÉÕ¤ ÄêÈÖ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç¤³¤½±Ç¤¨¤ëÏ©ÃÏÎ¢¤ä¡¢¸÷¤ÎÆþ¤êÊý¤¬Èþ¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¹Í°Æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥×¤òÇÛÉÛ¡£ËÌÎ¦¤ÎÅ·¸õ¤µ¤¨¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¡Ö¥¨¥â¤¯»£¤ë¥³¥Ä¡×¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.¡ÚÎ©ÃÏ¡Û¶âÂô±ØÅÌÊâ1Ê¬¡£Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ÖºÇ¶¯¤ÎµòÅÀ¡× ¥Û¥Æ¥ë¶âÂô¤Ï¶âÂô±Ø·óÏ»±à¸ý¡ÊÅì¸ý¡Ë¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡£Àã¤ä±«¤ÎÂ¿¤¤ËÌÎ¦¤ÎÅß¤Ç¤â¡¢½Å¤¤²ÙÊª¤ò¤¹¤°¤ËÍÂ¤±¤Æ¿È·Ú¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°¤¬¥¹¥àー¥º¤Ê±ØÁ°µòÅÀ¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤ËÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤³ØÀ¸Î¹¹Ô¤ËºÇÅ¬¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£¥Û¥Æ¥ë¶âÂô¡Ö¥¨¥âÎ¹½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×³µÍ×
¡ÚÎÁ¶â¡Û1Ì¾ÍÍ 6,500±ß～¡Ê1ÇñÄ«¿©ÉÕ¡¿3Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ¡¿ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¡Ú½ÉÇñÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û 2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÆÃÅµ¡Û¥Û¥Æ¥ë1³¬¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¡Ê1¼¼¤Ë¤Ä¤1Âæ¡Ë
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥¨¥âÎ¹¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×
¡Ú¤´Í½Ìó¡Û¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
TEL 076-223-1111 (ÂåÉ½)
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000002744&pl=PL00058969
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î°ìÉô¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉ½¸½¤È¤·¤ÆÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿²èÁü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂô¤Î½Ü¤òÌ£¤ï¤¦Ä«¿©¥Ö¥Ã¥Õ¥§
¥Û¥Æ¥ë¶âÂô¤ÎÄ«¿©¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î½Ü¤ÎÌ£³Ð¤äÆüËÜ³¤¤Ç³Í¤ì¤¿³¤¤Î¹¬¡¢Ç½ÅÐÎ¤»³¤Î·Ã¤ß¤Ê¤É¡¢ÏÂÍÎ¤¢¤ï¤»¤Æ40¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡£ ¶âÂô¤ÎÃÏ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÄ´ÍýË¡¤ò¶î»È¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¡Ö¤¸¤ï¤â¤ó¡×¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤«¤é¶âÂô¤Î¿©Ê¸²½¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ÏÂ¤Î¼ñ¤È¸½ÂåÀ¤¬Í»¹ç¤·¤¿µÒ¼¼
µÒ¼¼¤Ï¡ÖÉð²È²°Éß¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²Ã²ìÍ§Áµ¤Î¡Ö²Ã²ì¸ÞºÌ¡×¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÏÂ¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¤ー¥È¡×¡Ê60Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢4Ì¾Äê°÷¡Ë¤ä¡¢3Ì¾ÍÍ¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥È¥ê¥×¥ë»ÅÍÍ¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎ¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼°ìÎã
¥Û¥Æ¥ë³°´Ñ
¥Û¥Æ¥ë¶âÂô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¶âÂô
³«¶È¡§2008Ç¯5·î1Æü
½êºßÃÏ¡§¢©920-0849ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔËÙÀî¿·Ä®1ÈÖ1¹æ
Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¾®Åè °ìÉ×¡Ê¤³¤¸¤Þ ¤«¤º¤ª¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Û¥Æ¥ë¡¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¿¥Ö¥é¥¤¥À¥ë»ö¶È
HP¡§https://www.hotelkanazawa.co.jp
Instagram¡§https://www.instagram.com/hotel_kanazawa/
Facebook¡§https://www.facebook.com/hotelkanazawa2000