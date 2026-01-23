¡Ú¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¡Û¸ì³Ø³Ø¹»¡ÖSun Pacific College Cairns¡×½Õ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×±Ñ²ñÏÃ¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò: Ã«Àî¹ñÍÎ¡Ë¤Ï¡¢³¤³°Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥±¥¢¥ó¥º¤Î¿Íµ¤¹»¡ÖSun Pacific College Cairns¡×¤Ë¤Æ¡¢½Õ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_01_23
½Õ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Sun Pacific College Cairns¤Ï¡ÖSPC ¥Û¥ê¥Çー¥¸¥å¥Ë¥¢¥×¥í¥°¥é¥à in ¥±¥¢¥ó¥º¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¿·Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤«¤é¿·¹â¹»3Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤ÈÂÎ¸³·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ìÎÏ¤È¹ñºÝ´¶³Ð¤ò°éÀ®¤¹¤ëÃ»´üÎ±³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢±Ñ²ñÏÃ¥¯¥é¥¹¡ÊESL¡Ë¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢±Ñ¸ì¤ò¡Ö³Ø¤Ö¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö»È¤¦¡×´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¼ø¶È°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥±¥¢¥ó¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦°ä»º¤ÎÇ®ÂÓ±«ÎÓ¤äÈþ¤·¤¤³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤ÈÂÎ¸³¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡Û
¡¦¥°¥êー¥óÅç¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥í¥¤Åç¤Ø¤Î±óÂ¡Ê¥°¥é¥¹¥Ü¥È¥à¥Üー¥ÈÂÎ¸³¡Ë
¡¦¥¥å¥é¥ó¥ÀÇ®ÂÓ±«ÎÓ¤ÈÆ°Êª±à¸«³Ø
¡¦¥ì¥¤¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊÀè½»Ì±Ê¸²½ÂÎ¸³¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¥Ñー¥¯¤Ê¤É¡Ë
¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä»ÔÆâ»¶ºö
¡ÚÆüÄø¤ÈÎÁ¶â¡Û
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î21Æü～2026Ç¯4·î5Æü
¡¦»²²Ã´ü´Ö¡§1½µ´Ö¤Þ¤¿¤Ï2½µ´Ö
¡¦»²²ÃÈñ¡§
¡¡1½µ´Ö¡§Ìó230,000±ß
¡¡2½µ´Ö¡§Ìó350,000±ß
¢¨°ÙÂØ¥ìー¥È¤ä¸½ÃÏ»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¹Ò¶õ·ô¡¢¥Ó¥¶¼èÆÀÈñ¡¢³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÅÏ¹ÒÈñÍÑ¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Sun Pacific College Cairns¤ÎÆÃÄ§
1. ¥±¥¢¥ó¥º¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ö
Sun Pacific College¤Ï¥±¥¢¥ó¥º¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢³Ú¤·¤¤³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ·³ØÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½µ¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤ÈÍ·¤Ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ì¤Þ¤¹¡£
2.¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¿©Ê¸²½¤âÂÎ¸³
Sun Pacific College¤Ç¤Ï¡¢1Æü3¿©ÉÕ¤¤ÎÎÀÀ¸³è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥íー¥«¥ë¥Õー¥É¤äBBQ¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢°ÛÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¡¢±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¸½ÃÏ¤ÎÊ¸²½¤ò³Ø¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢Í·³Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½¼¼Â¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
3.¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ìÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë
¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î³ØÀ¸¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÅª¤Ë±Ñ¸ì¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¸ì³ØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤â¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹³°¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â¡¢±Ñ¸ìÎÏ¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤ÄÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
Sun Pacific College Cairns¤Î¾Ò²ð
³Ø¹»¾Ò²ð¥Úー¥¸ :
https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/95
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¾ï¤ËÃúÇ«¤ÇÌÀ³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Sun Pacific College Cairns¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬¤±¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤òÅª³Î¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥²èÁü¡¦Æ°²è
£²¡¥³Ø¹»¾Ò²ð
£³¡¥¥³ー¥¹¡¦ÎÁ¶â¾Ò²ð
£´¡¥ÂÚºßÀè¾ðÊó
º£¸å¤â¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ëÎ±³Ø¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¡×¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢Î±³ØÁ°¤«¤éÅÏ¹Ò¸å¡¢¤µ¤é¤Ëµ¢¹ñ¸å¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ëÎ±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤¬°Â¿´¤·¤ÆÎ±³Ø¤ËÎ×¤ß¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î³Ø¶È¤äÀ¸³è¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸ì³ØÎÏ¶¯²½¤ò´Þ¤á¤¿¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ²ñ¼Ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¢¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ËµòÅÀ¤ò¤ª¤¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è¡¢ËÌÊÆÃÏ°è¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò±¿±Ä¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢©150-0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-9-2 ÂçÈ«¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ Ã«Àî ¹ñÍÎ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È / ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È / Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È
https://nativecamp.co.jp/
