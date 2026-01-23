ÅìÌî¹¬¼£¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤ÈÆù¤ò¶ô¤é¤¦¡ªÍç¤Î¼ã¼ê»þÂå¤ò²ó¸Ü¡ÖÊüÁ÷Ë¡¤Î·ä´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ØÅìÌî¤Ö¤é¤Ö¤é¥Áー¥ー¥º¡Ù¡ô22¡¡1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë22:00ÊüÁ÷
ÅìÌî¹¬¼£¤¬½Ð±é¤¹¤ëBS¤è¤·¤â¤È¤ÎÈÖÁÈ¡ØÅìÌî¤Ö¤é¤Ö¤é¥Áー¥ー¥º¡Ù(Ëè·îºÇ½ªÆüÍË22:00～)¤Î¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¥²¥¹¥È²ó¸åÊÔ¤ò¡¢1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Î¡ÖµìÆüËÜÍ¹Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¾®Ã®»ÙÅ¹¡×
¡ØÅìÌî¤Ö¤é¤Ö¤é¥Áー¥ー¥º¡Ù¤Ï¡¢ÅìÌî¤È¥²¥¹¥È¤¬ÃÏÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ò³¹¥Ö¥é¡£¸½ÃÏ¤Î½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¤¬¡¢¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤È°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÅìÌî¤ä¥²¥¹¥È¤¬¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Àä·Ê¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ÌÌÇòÂÎ¸³¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ¸µ¤òËþµÊ¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢°ÂÂ¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¾®Ã®»Ô¤ò»¶ºö¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¤Î°ÆÆâ¿Í¡¦¥¢¥é¥¤¥Ò¥«¥ê¤È¶¦¤Ë¡ÖµìÆüËÜÍ¹Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¾®Ã®»ÙÅ¹¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÆüËÜ°ä»º¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¡Ø¿´Â¡¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Þ¤Á¡¦¾®Ã®¡×¤Î¹½À®Ê¸²½ºâ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿°ÂÂ¼¤Ï¡Ö¤Øー¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¾ÜºÙ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤°ÂÂ¼¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìÌî¤Ï¡ÖµÙ·ÆÃæ¡¢»öÁ°¤Ë¤É¤³¹Ô¤¯¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤«¤é¡¢Ä´¤Ù¤ë¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Í¡£¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¸½¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï´ÛÄ¹¤Î°ÆÆâ¤Ç´ÛÆâ¤ò¸«³Ø¡£ÌÀ¼£39Ç¯Åö»þ¤Î°Ø»Ò¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿µ®ÉÐ¼¼¤ä²ñµÄ¼¼¡¢¥¹¥Áー¥àÃÈË¼¤ÎÁõÃÖ¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÎò»Ë¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£
EXILE SHOKICHIÎ®¤ÎÆù¤Î¾Æ¤Êý¤òÈäÏª
¡Ö¾ÆÆù Âç¿ÎÌç Åì±ÀÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®Ã®¥Óー¥ë¤Ç´¥ÇÕ¤·¡¢¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ò´®Ç½¡£¤ï¤¤¤ï¤¤¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢ÅìÌî¤¬¼«¿È¤Î¼ã¼ê»þÂå¤ò²ó¸Ü¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÂ¼Æ±ÍÍ¤ËÍç¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ¼¤¬ÍÄÃÕ±à¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¡¢»Å»ö¤Î7³ä¤¬Íç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤è¡£½Ð¤·¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÊüÁ÷Ë¡¤Î·ä´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤Æ½Ð¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È²á·ã¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÂÂ¼¤Ï¡Ö¡ÊÅìÌî¤«¤é¡Ë¡Ø¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤Í¤ó¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤½¤¦¡×¤È¡¢¼Â¤Ïº£Æü¤Î¥í¥±¤ËÍè¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÅìÌî¶²ÉÝ¾É!?¡É¤ò¹ðÇò¡£¤½¤ó¤Ê°ÂÂ¼¤¬¡¢Æ±¶¿¤ÎEXILE SHOKICHI»Å¹þ¤ß¤Î¡ÖÆù¤Î¾Æ¤Êý¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Ä¹¤âÀä»¿¤·¤¿¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¤Ï¡©
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î·úÃÛ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¾®Ã®¥Ð¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®Ã®¥ï¥¤¥ó¤ä¥Ð¥¤¥ó¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤ò¾ÞÌ£¡£¤É¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¾Ð¤ï¤Ê¤¤Å¹Ä¹¤Ë¡¢ÅìÌî¤¿¤Á¤¬²Ì´º¤ËÄ©¤à»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¡ØÅìÌî¤Ö¤é¤Ö¤é¥Áー¥ー¥º¡Ù¤Ï¡¢Ëè·îºÇ½ªÆüÍË22:00¤è¤êÊüÁ÷¡£BS¤è¤·¤â¤È¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡¢ÊüÁ÷Æü¤«¤é2½µ´Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢YouTube¡ÖBS¤è¤·¤â¤È¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û ÅìÌî¤Ö¤é¤Ö¤é¥Áー¥ー¥º
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§BS¤è¤·¤â¤È (BS265ch)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë22:00～23:00
½Ð±é¼Ô¡§ÅìÌî¹¬¼£
¥²¥¹¥È¡§¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼
»ëÄ°ÊýË¡¡§¡Ú£Ô£Ö¡Û BS265ch¡ÊÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë
¡Ú¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¡Û https://video.bsy.co.jp/(https://video.bsy.co.jp/) ¡ÊÌµÎÁÇÛ¿®¡Ë
ÈÖÁÈHP¡§https://bsy.co.jp/programs/by0000020631(https://bsy.co.jp/programs/by0000020631)