¥ªー¥Ç¥Þ ¥Ô¥²¡¢¥ë¡¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¿·À½Â¤µòÅÀ¤òÍîÀ®
¥ªー¥Ç¥Þ ¥Ô¥²¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡¢ÁÏ¶È150¼þÇ¯¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê½Ë²ì¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥ë¡¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ½Â¤µòÅÀ¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Arc¡Ê¥¢¥ë¥¯¡Ë¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤³¤Î23,700Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤¿À½Â¤¥Áー¥à¤ò°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¤Ë·ë½¸¤·¡¢¥¸¥å¥¦·ÌÃ«¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÅê»ñ¤È¹×¸¥¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½ÀÆðÀ¡¢²÷Å¬À¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¤³¤Î·úÊª¤Ï¡¢Minergie-ECO(R)Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÈÁ°¿Ê¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
321m¤Î¥Õ¥¡¥µー¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¢¥ë¥¯¤Ï¥¸¥å¥¦·ÌÃ«¤ËÅÀºß¤¹¤ëÀìÌçµ»½Ñ¼Ô¤È¿¦¿Í¤¿¤Á¤ò°ìµòÅÀ¤Ë½¸¤á¡¢¶¨Æ¯¤È°Õ¸«¸ò´¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡£(C) Courtesy of Audemars Piguet.
¶¨Æ¯¤ò³Ë¤È¤·¤¿Ìî¿´Åª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ÁÏ¶È½é´ü¡¢»þ·×ÉôÉÊ¤´¤È¤ËÀìÌç¤ò»ý¤Ä¿¦¿Í¤ä¹©Ë¼¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¿¥Ö¥ê¥µー¥¸¥å¡×¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»þÂå¤«¤é¡¢¥ªー¥Ç¥Þ ¥Ô¥²¤Ï¶¨Æ¯¤ÎÀº¿À¤ò°é¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¡¹¤Î¿¦¿Í¤ÎºÍÇ½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍýÇ°¤ËÆ³¤«¤ì¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¸¥å¥¦·ÌÃ«Æâ¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿µ»½ÑÉôÌç¤ò°ì¤Ä¤ÎµòÅÀ¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥é¥¹¥Õ¥¡¥µー¥É¤Ë¤ÏÅÅµ¤Ä´¸÷µ»½Ñ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¸÷¤äÇ®¤Î¶¯¤µ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Æ°¤Ç¿§Ä´¤¬ÊÑ²½¡£¼«Á³¸÷¤ÈÄ¯Ë¾¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ´Ä¶¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÈ÷¤¨¤¿»º¶È·úÃÛ
¥¢¥ë¥¯¤Ï¡¢¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¥ë¤ª¤è¤Ó¥á¥¤¥é¥ó¤Ë¤¢¤ë´ûÂ¸¤Î¥ªー¥Ç¥Þ ¥Ô¥²À½Â¤µòÅÀ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¹¥¤¥¹ºÇ¹â¿å½à¤Î´Ä¶´ð½à¤òËþ¤¿¤¹ Minergie-ECO(R) Ç§¾Ú ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï»þ¤«¤é¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎºÇ¾®²½¤¬Àß·×¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆþÇ°¤ËºöÄê¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬ÃÏ°è·×²è¡ÊPartial Land Use Plan¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÀìÍÑ¤Î¥°¥êー¥ó¥ëー¥Õ¡Ê²°¾åÎÐ²½¡Ë¤Ï¡¢º«Ãî¤äÄ»Îà¤ËºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤òºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¸¥å¥¦·ÌÃ«¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
321m¤ËµÚ¤Ö·úÊª¤Î¥¬¥é¥¹¥Õ¥¡¥µー¥É¤Ï¡¢¶ÊÀþ¤Ë±è¤Ã¤Æ¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÉ½ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ë³ÐÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä»Îà¤Î¾×ÆÍ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤ä¥¬¥é¥¹È¿¼Í¤Ë¤è¤ë¤Þ¤Ö¤·¤µ¤ÎÍÞÀ©¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÍÑÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·úÊª¼þ°Ï¤Ë¤Ï80cm¤ÎÊÉ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢´Ä¶¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¼«Á³¤ÎÇÓ¿åÏ©¤Ø¿å¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¿¿å¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿·»ÜÀß¤Ï¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¾¢¤Îµ»¤ÈºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥ªー¥Ç¥Þ ¥Ô¥²¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¿·¤¿¤ÊÀáÌÜ¤òÃÛ¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥¸¥å¥¦·ÌÃ«¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥Ç¥Þ ¥Ô¥²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ªー¥Ç¥Þ ¥Ô¥²¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÁÏ¶È¼Ô°ìÂ²¡Ê¥ªー¥Ç¥Þ²È¡¢¥Ô¥²²È¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ð±Ä¤µ¤ì¤ëºÇ¤âÎò»Ë¤¢¤ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1875Ç¯°ÊÍè¥ë¡¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¤òµòÅÀ¤Ë¡¢·¿ÇË¤ê¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ë¤äµ»½Ñ¤Î³«È¯¡¢¤½¤·¤Æ¿¦¿Íµ»¤Î¸þ¾å¤òÂ³¤±¤ëºÍÇ½¤¢¤ë¿¦¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢²¿À¤Âå¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê°é¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥é»³Ì®¤ËÊú¤«¤ì¤¿¥¸¥å¥¦·ÌÃ«¤Ç¡¢¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥åー¥ë¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¿¦¿Íµ»¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ»½Ñ¤Î¿è¤ò¶Ë¤á¤¿¿ô¡¹¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¶³¦¤ò²¡¤·¿Ê¤á¡¢ÁÏÂ¤Åª¤ÊÀ¤³¦¤Î´Ö¤Ë¶¶¤ò²Í¤±¤ë¥ªー¥Ç¥Þ ¥Ô¥²¤Ï¾ï¤Ë¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ß¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.audemarspiguet.com/com/ja/home.html