IFS¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë»º¶ÈÍÑAI¤ÇARR23¡óÀ®Ä¹― ¼Â¾Ú¤òÄ¶¤¨¡¢¼Â±¿ÍÑ¡¦À®²ÌÁÏ½Ð¤Ø ―

2025Ç¯ÅÙ¡ÊFY2025¡Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
- Ç¯´Ö·Ð¾ï¼ý±×¡ÊARR¡Ë¡§Á°Ç¯Èæ 23%Áý
- ¥¯¥é¥¦¥ÉÇä¾å¹â¡§Á°Ç¯Èæ 30%Áý
- ·Ð¾ï¼ý±×ÈæÎ¨¡§Çä¾åÁ´ÂÎ¤Î 83%
- ¥Í¥Ã¥È¡¦¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥ìー¥È¡ÊNRR¡Ë¡§114%
- ±Ä¶ÈÍø±×Î¨¡§Á°Ç¯Èæ +5¥Ý¥¤¥ó¥È
2026Ç¯1·î22Æü¡¢±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥ó - »º¶ÈÍÑAI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ëIFS¤ÏËÜÆü¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤ò´üËö¤È¤¹¤ë2025Ç¯ÅÙ¡ÊFY2025¡Ë¤ÎÄÌ´ü·è»»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»º¶ÈÍÑAI¤¬¼Â¾Ú¡¦»î¸³ÃÊ³¬¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¶ÈÌ³Å¸³«¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ëÃæ¡¢ARR¡ÊÇ¯´Ö·Ð¾ï¼ý±×¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ23%Áý¡¢Íø±×Î¨¤ÏÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¸ÜµÒ¿ô¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IFS¤Î2025Ç¯ÅÙ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢»º¶È¸þ¤±¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÅ¾´¹¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Í¿ô¤Î»ñ»º½¸Ìó·¿¡¦¥µー¥Ó¥¹¼çÆ³·¿´ë¶È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÖAI¤Ïµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤òÌä¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À½Â¤¡¢ÀßÈ÷ÊÝÁ´¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢ÁÒ¸Ë¶ÈÌ³¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Ç¡¢Â¬Äê²ÄÇ½¤ÊÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»º¶ÈÍÑAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥±ー¥ëÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â±¿ÍÑ¤ÇÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»º¶ÈÍÑAI
IFS¤Î»º¶ÈÍÑAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢ÈÆÍÑÅª¤ÊAI¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤Ï¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤¤¡¢ËÜÈÖ´Ä¶¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ®²Ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー´ë¶È¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÆÃÄê¤Î¶ÈÌ³¥æー¥¹¥±ー¥¹¤«¤éÆ³Æþ¤ò³«»Ï¤·¡¢¿×Â®¤ËROI¤ò¼Â¸½¤·¤¿¸å¡¢µòÅÀ¡¢ÀßÈ÷¡¢»ö¶ÈÉôÌç¤Ø¤ÈÅ¸³«¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³ÈÂç¤Î¹¥½Û´Ä¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥Í¥Ã¥È¡¦¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥ìー¥È (NRR)¡§114%
- Ê¿¶Ñ°Æ·ïµ¬ÌÏ¡§Á°Ç¯Èæ14%Áý
- ¸ÜµÒÀ¸³¶²ÁÃÍ¡ÊLTV¡Ë¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¸þ¾å
¡ÊCSAT¥¹¥³¥¢87%¤Ë¤è¤êÎ¢ÉÕ¤±¡Ë
IFS¤Î¹â¤¤¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½ÐÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー´ë¶È¤ÏÃ»´ü´Ö¤Ç²ÁÃÍ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- IFS Nexus Black(TM) ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤òÀ½ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¡¢¿ô½µ´Ö¤Ç³×¿·Åª¤Ê»º¶ÈÍÑAIµ¡Ç½¤òÄó¶¡
- IFS Agent Studio ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¼«Î§·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥«ー¤ò¹½ÃÛ¡¦Å¸³«¤Ç¤¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¶ÈÌ³¤ÎÃæ³Ë¤Ë¼«Æ°²½¤ÈÃÎÇ½¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½
¤µ¤é¤Ë¡¢Anthropic¡¢Microsoft¡¢Siemens¡¢Boston Dynamics¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¿ÊÅª¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÀïÎ¬ÅªÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Î§·¿¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿º¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢IFS¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤«¤é»º¶ÈÍÑAI¤Î¥¹¥±ー¥ëÅ¸³«¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Ê¿·µ¬¤ª¤è¤Ó³ÈÂç¸ÜµÒ¤Ë¤Ï¡¢ArcelorMittal¡¢Cadillac Formula 1 Team¡¢Callaway¡¢Collins Aerospace¡¢Dixstone¡¢ÆüÎ©¥¨¥Ê¥¸ー¡¢Homeserve¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¡¢Tampa Electric¡ÊTECO¡Ë¡¢TotalEnergies¡¢Westinghouse¡¢William Grant & Sons ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬ÅªÇã¼ý¤Ë¤è¤ë»º¶ÈÍÑAI¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î³ÈÂç
IFS¤Ï2025Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊÇã¼ý¤Ë¤è¤ê»º¶ÈÍÑAI¤Îµ¡Ç½¤È»Ô¾ìÅ¸³«¤òÂç¤¤¯¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- TheLoops¡§¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê»º¶È¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿AI¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤òÄó¶¡¡£½é´üÆ³Æþ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç10ÇÜ¤Î¶ÈÌ³¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£³ÈÄ¥¤Î²ÄÇ½À¤ò¼Â¾Ú
- 7Bridges¡§AI¼çÆ³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ª¤è¤ÓÍ¢Á÷ºÇÅ¬²½µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡£½é´ü¸ÜµÒ¤Ç¤Ï¡¢Í¢Á÷¥³¥¹¥È8%ºï¸º¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î90%¼«Æ°²½¤òÃ£À®
- Softeon¡Ê2026Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤ËÇã¼ý´°Î»Í½Äê¡Ë¡§ÁÒ¸Ë´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹Ï¢·È¤Ë»º¶ÈÍÑAI¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÅý¹ç¤ò¼Â¸½
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤ËÇã¼ý¤·¤¿ Copperleaf¡¢Poka¡¢Ultimo ¤â2025Ç¯ÅÙ¤ÎÀ®Ä¹¤Èº¹ÊÌ²½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ý±×À¤òÈ¼¤¦À®Ä¹¤Èµ¬Î§¤¢¤ë¼Â¹Ô
IFS¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤È¼ý±×À¤Î¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç5¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¡¢¤³¤ì¤Ïµ¬Î§¤¢¤ë»ö¶È±¿±Ä¤ÎÅ°Äì¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¥¹¥±ー¥ë¸ú²Ì¤Î¿ÊÅ¸¡¢¤½¤·¤Æ¹âÉÊ¼Á¤Ê·Ð¾ï¼ý±×¤Î¹½À®Èæ¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
IFS CEO¤Î ¥Þー¥¯¡¦¥â¥Õ¥¡¥Ã¥È ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢»º¶ÈÍÑAI¤¬¡È¥¥ã¥º¥à¡É¤ò±Û¤¨¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÃÊ³¬¤òÃ¦¤·¡¢¿¿¤Ë½ÅÍ×¤Ê¶ÈÌ³ÎÎ°è¤ÇAI¤ò¥¹¥±ー¥ëÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IFS¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢»º¶ÈÆÃÍ¤ÎÊ£»¨À¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¡¢¥¹¥±ー¥ë¤·¤¿À®²Ì¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ROI¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¤è¤êÂ®¤¯¡¢¤è¤ê¿¼¤¯³èÍÑ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IFS¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢¿®Íê¤¢¤ë¶È³¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸øÉ½¤¹¤ë»Ô¾ìÀ®Ä¹Î¨¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢¶¥¹ç¤ÎÌó2ÇÜ¤Ç¤¹*¡£2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ®Ä¹¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îº¹¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
IFS CFO¤Î ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ï¥¤¥Ç¥ó ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢IFS¤ÎÀ®Ä¹¤Î¼Á¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ARR¤Ï23%Áý¡¢NRR¤Ï114%¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Èæ5¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Çä¾å¤Î83%¤¬·Ð¾ï¼ý±×¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¤¤²Ä»ëÀ¤È¶¯¸Ç¤ÊºâÌ³´ðÈ×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼ý±×À¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
IFS¤Ï¡¢Gartner Peer Insights Customers¡Ç Choice¤ÎÊ£¿ô¼õ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ñ»º´ÉÍý¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢ERPÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë Gartner Magic Quadrant ¤ä IDC MarketScape ¤Ç¤Î¥êー¥ÀーÉ¾²Á¤Ê¤É¡¢¶È³¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Î¹â¤¤É¾²Á¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸åIFS¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÀª¤¤¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÁÒ¸Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢ÀßÈ÷ÊÝÁ´¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ë»º¶ÈÍÑAI¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¤è¤ê¿×Â®¤ÇÍ½Â¬²ÄÇ½¤ÊÀ®²Ì¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
IDC ¥°¥ëー¥×¡¦¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î ¥ß¥Ã¥ー¡¦¥Îー¥¹¡¦¥ê¥Ã¥¶»á ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖIFS¤ÎFY2025¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢»º¶È¸þ¤±¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¾´¹ÅÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤Ï¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÃÊ³¬¤òÄ¶¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¶ÈÌ³Å¸³«¤Ø¤ÈÌÀ³Î¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð¾ï¼ý±×¤ÎÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉºÎÍÑ¤Î³ÈÂç¡¢¤½¤·¤ÆÅª³Î¤ÊÇã¼ýÀïÎ¬¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢»º¶È´ë¶È¤¬ÈÆÍÑÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºAI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¬Äê²ÄÇ½¤ÊÀ®²Ì¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¶È³¦ÆÃ²½·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢IFS¤¬º£¸å¤âÍÍø¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
* Gartner Market Share Analysis: ERP Software, Worldwide, 2024¡Ê2025Ç¯6·îÈ¯¹Ô¡Ë
IFS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IFS¤Ï¡¢»º¶ÈÍÑAI¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢À½Â¤¡¢»ñ»º´ÉÍý¡¢¥µー¥Ó¥¹±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏµå¤ò»Ù¤¨¡¢¼é¤ë¥Ïー¥É¥³¥¢¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IFS¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢À½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¡¢Ê£»¨¤Ê»ñ»º¤òÊÝ¼é¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹½Å»ë¤Î¶ÈÌ³¤ò´ÉÍý¤¹¤ë´ë¶È¤¬¡¢»º¶ÈÍÑAI¤ÎÊÑ³×ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢À¸»ºÀ¡¢¸úÎ¨À¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
IFS Cloud¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿´°Á´¤Ë¥³¥ó¥Ýー¥¶¥Ö¥ë¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆÃÄê¤ÎÍ×·ï¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿Ê²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ERP¡¢EAM¡Ê´ë¶È»ñ»º´ÉÍý¡Ë¡¢SCM¡Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó´ÉÍý¡Ë¡¢FSM¡Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¥µー¥Ó¥¹´ÉÍý¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ëー¥º¤òÊñ³çÅª¤Ë¥«¥Ðー¤·¤Þ¤¹¡£IFS¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢AI¡¢µ¡³£³Ø½¬¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿¡¢¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤Î½Ö´Ö (Moment of Service(TM)) ¡×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
IFS¤Ï1983Ç¯¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÉßÃÏ¤Î³°¤Ë¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤¿5¿Í¤ÎÂç³Ø¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡¢Ç¯ÃæÌµµÙ¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢IFS¤Ï80¥«¹ñ¤Ç7,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÊú¤¨¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¡ÉÒÀ¡¢¸ÜµÒÃæ¿´¼çµÁ¡¢¿®Íê¤È¤¤¤¦´ðËÜÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢IFS¤Ï²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢ÀïÎ¬ÅªÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÇºÇ¤â¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ifs.com/ja(http://www.ifs.com/ja)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
