¡Ö¥À¥ó¥¹¤Ç·ò¹¯¡×¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¡ª¡ÚGOLD¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¡ÛJBRevolution¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ª
2026Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿NBA¤ÎPrime Time¤Ë¤Æ¡¢JBRevolution¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿·ò¹¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»öÁ°Îý½¬¤Ë¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¤Î·ò¹¯°ìÈÖ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥Ýー¥¿ー Maasa»á¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÂçÉñÂæ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¥Áー¥à¤ØÇ®¤¤¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¢£¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬¤Ä¤Ê¤°¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¡×GOLDÀ¤Âå¤ØÂ£¤ëMaasa»á¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
ËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë¡¢Maasa»á¤¬JBRevolution¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¶õ¹Á¤Ç½Ð·Þ¤¨¡¢»öÁ°Îý½¬¤Ç·ãÎå¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ó¤¯ÆüËÜ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Maasa»á¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬Ä¹¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢É¬¤ºÉ½¸½¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤ÊGOLDÀ¤Âå¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ä©Àï¤ËÎ×¤à»ÑÀª¤ò¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬¿´¿È¤Ë¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢GOLD¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎå¤Þ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬Ãæ¤Ë¤Ï¡¢NBA¤Î¡ÖPrime Time¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê»ØÆ³¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£360ÅÙ´ÑµÒ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢¥Éー¥àÆÃÍ¤Î²»¶Á´Ä¶¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢É½¾ð¤ä»ëÀþ¤Îºî¤êÊý¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤ëMaasa»á¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÎÙ¤ÎÃç´Ö¤ò¿®¤¸¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¡×¡ÖºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤Î³ÑÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤Ç´ÑµÒ¤Ë°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¼«¿®¤È°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËMaasa»á¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤¬Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÆü¤Ë¤Ê¤ë¡£»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤âÂÎ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¼¤ÒÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÏPrime Time¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤àµ¤»ý¤Á¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¶ÛÄ¥¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÃæ¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ãÎå¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Maasa»á¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÉñÂæÁ°¤Î»ØÆ³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢GOLD¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Î¿´¹½¤¨¤òÀ°¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê½Ö´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Prime Time¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ©Àï¤·¡¢´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤«¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë½Ö´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºÇ¹âÎð¤Ï79ºÐ¡ª¡¡GOLD¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬NBA Prime Time¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¡ª
¡¡ËÜÈÖÅöÆü¡¢JBRevolution¤¬NBA¤ÎPrime TimeÆâ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤Ê´¶Æ°¤ËÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿GOLD¥À¥ó¥µー¤¬¸µµ¤¤ËÆ²¡¹¤ÈÍÙ¤ë»Ñ¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤È¾Î»¿¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤¬¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¤ä¤«¤µ¤ò»Ù¤¨¡¢À¸¤¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤È¹âÍÈ´¶¤ËËþ¤Á¤¿²ñ¾ì¤ÎÃæ¡¢GOLD¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡£ÎÏ¶¯¤µ¤ÈË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥À¥ó¥¹¤Ç·ò¹¯¡×¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬´ÑµÒ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î´ÑµÒ¤ä´Ø·¸¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤ÇÇ¯Îð¤ä¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¹ñ¶¤äÀ¤Âå¤ò±Û¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¡¢´Î±ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï2012Ç¯¤è¤ê¡¢´Î±ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ä´Î±ê¥¦¥¤¥ë¥¹¸¡ºº¤ÎÉ¬Í×À¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹ñÌ±¤¬´Î±ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¡¢Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö·ò¹¯°ìÈÖ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¡Ö¿´¿È¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤¿¤á¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Î±êÂÐºö¤Î¹Êó¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¡¢´Î±ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹ñºÝ¥À¥ó¥¹Ï¢ÌÁ FIDA JAPAN¡×¤È¤Ï
¡ÖÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢¥À¥ó¥¹¤ÇÀÚ¤ê³«¤¯¹ñºÝ¸òÎ®¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¡¢¥×¥í¥êー¥°Åù¤Îµ¬ÌóÀ©Äê¡¢¥À¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÃøºî¸¢´ØÏ¢¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¡¢¥À¥ó¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¡¢¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝÏ¢ÌÁÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ2019Ç¯11·î22Æü¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£JBRevolution¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2018Ç¯ÀßÎ©¡¡¡¡¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡¾ë¸þÍ³²Â
ÂçÊ¬»Ô¡¢ÊÌÉÜ»Ô¡¢¹ñÅì»Ô¡¢ÅìµþÅÔ¡ÊËÅç¶è¡Ë¡¢°¦ÃÎ¸©¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡£
ÁíÀª100Ì¾¤ÎGOLD¢¨¥À¥ó¥µー¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨GOLD¤È¤Ï
FIDA JAPAN¤Ç¤Ï65ºÐ°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ò¡ÖGOLD¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGOLD¡×¤Ë¤Ï¡¢Good OLD¡Ê¸Å¤ÎÉ¤/ÎÉ¤¤·Á¤ÇºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
ºÅ»öÌ¾ ¡§JBRevolution¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬
¥¢¥á¥ê¥«¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡ÊNBA¡Ë Los Angels Clippers vs Golden State Warriors
Prime Time ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
Æü»þ¡¡ ¡§2026Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ Intuit Dome BasketballCourt ¡Ê 3930 W Century Blvd, Inglewood, CA 90303 ¡Ë
½ÐÀÊ¼Ô ¡§¡Ö·ò¹¯°ìÈÖ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥µ¥Ýー¥¿ー¡¡Maasa »á¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡ãJBRevolution¹çÆ±¥Áー¥à¡ä¡¡Ê¿¶ÑÇ¯Îð 72ºÐ¡ÊºÇ¹âÎð79ºÐ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JBRevolutionÂçÊ¬¡¡34Ì¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JBRevolution¾®¸¶¡¡3Ì¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JBRevolutionÅìµþ¡¡7Ì¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¡¢±þ±ç»²²Ã¤ò´Þ¤à
¼çºÅ¡¡¡¡¡§Makana produce¡ÊJBR ¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ë