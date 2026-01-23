¥æ¥Ë¥ê¥¿¥×¥é¥¹¡¢¡ÖÂè2²óIT¡¦¾ð¥·¥¹DXPOÂçºå¡Ç26¡×¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥ê¥¿¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡§3800¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÇÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥ê¥¿¥×¥é¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Ìî ½Ó¼£¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)～27Æü(¶â)¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå 4¡¦5¹æ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè2²óIT¡¦¾ð¥·¥¹DXPOÂçºå¡Ç26¤Ë¿·¥µー¥Ó¥¹ ¥µ¥¯¥Ã¤ÈÆþÎÏ¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨²ñ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§IT¡¦¾ð¥·¥¹DXPO Âçºå¡Ç26
²ñ´ü¡§2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë 9:30～17:00
²ñ¾ì¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå 4¡¦5¹æ´Û
Å¸¼¨À½ÉÊ¡§¥µ¥¯¥Ã¤ÈÆþÎÏ
Å¸¼¨²ñ¥µ¥¤¥È¡§https://dxpo.jp/real/fox/osaka/system/
¢¨ËÜÅ¸¤ÏÍè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿À©¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤ËÅ¸¼¨²ñ¥µ¥¤¥È¤«¤éÍè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¤¡ÖÍè¾ì¼Ô¥Ð¥Ã¥¸¡×¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚIT¡¦¾ð¥·¥¹DXPO¤È¤Ï¡Û
IT¡¦¾ð¥·¥¹DXPO Âçºå¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç2026Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦IT¿Íºà°éÀ®¤Î¤¿¤á¤ÎIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÁí¹çÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Î¤´°ÆÆâÆâÍÆ¡Û
¡Ö¥µ¥¯¥Ã¤ÈÆþÎÏ¡×¥Ç¥â¡ÊÆþÎÏ¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¾µÇ§¥Õ¥íー¤ò¼Âµ¡¤Ç³ÎÇ§¡Ë
¸½¾õ¶ÈÌ³¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤È¡¢Æ³Æþ¤Î¤´ÁêÃÌ
¼«¼ÒÆÈ¼«¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡¢¹½ÃÛ¤Î¤´ÁêÃÌ
¡Ú¡Ö¥µ¥¯¥Ã¤ÈÆþÎÏ¡×³µÍ×¡Û
¡Ö¥µ¥¯¥Ã¤ÈÆþÎÏ¡×¤Ï¡¢¼ÒÆâ¥Çー¥¿ÆþÎÏ¤äÆþÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªº¤¤ê¤´¤È¤òÃ»´ü´Ö¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ÈÌ³Web¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ö²èÌÌ¤ò¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ç¤âºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤¿Âçµ¬ÌÏ³«È¯¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡×
――¤½¤Î´Ö¤òËä¤á¤ë¡È¸½¾ìÌÜÀþ¤ÎÆþÎÏ´ðÈ×¡É¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¶ÈÌ³Web¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥µ¥¯¥Ã¤ÈÆþÎÏ¡×¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¼ÒÆâ¤Î¥Çー¥¿ÆþÎÏ¤äÆþÎÏ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Èº¤¤ê¤´¤È¡É¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤´ÀâÌÀ¤ä¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¸ÄÊÌÁêÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡»¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª´«¤á
¥íー¥³ー¥É¥Äー¥ë¤ò¸¡Æ¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸½ºß»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÃÎ¼±¤äÀ½ÉÊÆÈ¼«»ÅÍÍ¤¬Â¿¤¯¡¢¼«¼Ò¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤
¡¦¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤
[2] ¼õÂ÷³«È¯¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÝÂê¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦IT¶È³¦¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢¶â³Û¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤
¡¦¼«¼ÒÆÈ¼«¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤¬É¬Í×¤Ç¡¢SaaS¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤
¡»¥µ¥¯¥Ã¤ÈÆþÎÏ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë3¤Ä¤ÎPOINT
POINT1¡§¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Web²èÌÌ
¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÍÑ¤¤¤¿ÆþÎÏ²èÌÌ¤Î¹½ÃÛ
¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÂÐ±þ¡ÊPC¡¿¥¹¥Þ¥Û¡¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ë
½ÀÆð¤Ê¥æー¥¶´ÉÍý¤È¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Õ¥êーÀß·×
¥ïー¥¯¥Õ¥íーµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡
POINT2¡§Ã»´üÆ³Æþ²ÄÇ½¡ÊºÇÃ»1½µ´Ö¡Ë
SaaS¤Ç¤Ï¼Â¸½¤·¤Å¤é¤¤¡Ö¤ªµÒÍÍ¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Web²èÌÌ¡×¤òÄó¶¡
¥Îー¥³ー¥É¡¿¥íー¥³ー¥É¤Ç½ÀÆð¤Ë²þ½¤¤¬²ÄÇ½
¢¨Æ³Æþ´ü´Ö¤ÏÍ×·ï¡¦ÀßÄêÆâÍÆ¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Öー¥¹¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
POINT3¡§ÈñÍÑÄê³Û¡¦»ÈÍÑ¿Í¿ô¤ËÀ©¸ÂÌµ¤·
·î³ÛÄê³Û¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ÍøÍÑ¿Í¿ô¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤Ê¤¤Àß·×
¡È°ìÉôÌç¤À¤±¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¼ÒÅ¸³«¤·¤ä¤¹¤¤ÎÁ¶âÂÎ·Ï
¼ç¤ÊÍøÍÑ¥·ー¥ó
ÀÁµá½ñ¥Çー¥¿¤ÎÆþ¹Æ¥Á¥§¥Ã¥¯
»æ¤äPDF¤ÇÆÏ¤¤¤¿ÀÁµá½ñ¤ÎWebÅÐÏ¿
¼ê½ñ¤FAX¤Ê¤É¤Î¼õÃí¶ÈÌ³
¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¼õÃí¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½
¼ÒÆâ¿½ÀÁ¡¦¾µÇ§¥Õ¥íー
¢¦À½ÉÊ¾Ò²ð¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
À½ÉÊURL¡§https://www.uniritaplus.co.jp/solution/sakutto-entry
¢¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥ê¥¿¥×¥é¥¹
Ã´Åö¡¡¡¡¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×
unirita_plus@unirita.co.jp