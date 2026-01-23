»°¤ÄÇÃ¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©¡¡»æ´¬¤½Ì¾®¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¸«¤¨¤ë¼¡À¤Âå¤¿¤Ð¤³¤Î¾¡µ¡¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¸Þ½½Íò¡¡´´¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260203(https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260203)
¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¼«¼çÄ´ºº¤ò´ð¤Ë¡Ö»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¤ÎÈÎÇä½Ì¾®¡×¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÊ±ì¼Ô¤¬¤É¤¦¹ÔÆ°¤·¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤É¤¦Î®½Ð¡¦Î®Æþ¤¹¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¸«¤¨¤¿³Æ¼Ò¤Î²ÝÂê¤È¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬ÅªÄó¸À¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
- ¤Ï¤¸¤á¤Ë
- »æ´¬¤¤¿¤Ð¤³½Ì¾®¤Î±Æ¶Á¡§ÈÎÇä¸º¤ËÈ¼¤¦¥æー¥¶ー¤ÎÎ¥Ã¦¡¦°Ü¹Ô¹ÔÆ°
- ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¼ÂÂÖ¡§µÊ±ì¼Ô¤¬¼¡¤ËÁª¤Ö²ÃÇ®¼°¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤½¤Î·èÄêÂÇ¿ä»¡
- »Ô¾ì¤ÎÅ¸Ë¾¡§Ä´ºº¥Çー¥¿¤¬¼¨¤¹¥·¥§¥¢¹½Â¤¤ÎÊÑÍÆ¤ÈÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À
- ¤ª¤ï¤ê¤Ë
¢£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á
- ¤¿¤Ð¤³¶È³¦¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°Æ°¸þ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤Î¹½Â¤¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤¿¤¤Êý
¢£³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¡Ú»°¤ÄÇÃ¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©¡Û～»æ´¬¤½Ì¾®¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¸«¤¨¤ë¼¡À¤Âå¤¿¤Ð¤³¤Î¾¡µ¡¤È¤Ï～
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë14:00～15:00
»²²ÃÊýË¡¡§Zoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡¦»öÁ°¿½¹þÀ©¡¡¢¨Á°Æü¤Ë»ëÄ°URL¤ò¤ªÁ÷¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260203
¢¨¶¥¹ç´ë¶È¤Ê¤É¤´»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥Ëー¥º¤ËÅ¬¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¡https://www.cross-m.co.jp/
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-20-2 Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥¿¥ïー24F
ÀßÎ©¡§ 2003Ç¯4·î1Æü
ÂåÉ½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡¡¸Þ½½Íò ´´
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥µー¥Á»ö¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥µー¥Á¤Ë´Ø¤ï¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æー¥·¥ç¥ó
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¥»¥ß¥Êー»öÌ³¶É
seminar@cm-group.co.jp