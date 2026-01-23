¥Õ¥ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥ë¥Õ¡×¥·¥êー¥º¤òÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒEM¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ô¢¸÷¹¨¾»¡¢°Ê²¼¡ÖEM¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»û²¬Àº¹©¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ¹¨Êå¡¢°Ê²¼¡Ö»û²¬Àº¹©¡×¡ËÀ½¡¢¼«Æ°Àº»»µ¡¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥ë¥ÕStandard¡Ê¸½¶â¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹Ê»ÍÑ·¿¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥ë¥ÕLITE¡Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÀìÍÑ·¿¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Î¼çÎÏÄ´ºÞ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖReceptyNEXT¡×¤È¤ÎNSIPSÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌô¶ÉÁë¸ý¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÈóÂÐÌÌ¡¦ÈóÀÜ¿¨¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¤ÈÆ³Æþ¤Î¤Í¤é¤¤
¸½ºß¡¢Ìô¶É±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¿Í¶ÈÌ³¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áë¸ý¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤Î¼«Æ°Àº»»µ¡¤Ï¹â³Û¤ÊÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤¬¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÉáµÚ¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥¸¤Ø¤Î¶â³Û¼êÆþÎÏ¡×¤ä¡Ö¸½¶â¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¡×¤ËÈ¼¤¦¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¥ì¥¸Äù¤á»þ¤Î¸½¶â»Ä¹âÉÔ°ìÃ×¤Î¸¶°øµæÌÀ¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂç¤¤ÊÀº¿ÀÅªÉéÃ´¡¦»Ä¶È»þ´Ö¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢EM¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï»û²¬Àº¹©¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¹âµ¡Ç½¤Ê¼«Æ°Àº»»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢½é´üÈñÍÑ198Ëü±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë～¤È¤¤¤¦¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿²Á³ÊÂÎ·Ï¤ÇÄó¶¡¤·¡¢Ãæ¾®µ¬ÌÏ¤ÎÌô¶É¤ò´Þ¤á¤¿¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎDX²ÃÂ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜÀ½ÉÊ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼ç¤Ê²ÁÃÍ1. Í¥¤ì¤¿¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¸½¶â¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹Ê»ÍÑ¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥ë¥ÕStandard¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½é´üÈñÍÑ198Ëü±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë～¡¢·î³ÛÈñÍÑ19,800±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë～¤È¤¤¤¦¡¢Æ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¡ÖReceptyNEXT¡×Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¤ÎÀµ³ÎÀ¡ÊNSIPSÂÐ±þ¡Ë
Åö¼Ò¤ÎÄ´ºÞ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖReceptyNEXT¡×¤ÈNSIPS¤ò²ð¤·¤ÆÏ¢Æ°¡£½èÊýÆþÎÏ¸å¤Î²ñ·×¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°¤ÇÀº»»µ¡¤ØÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¶â³Û¤ÎÆþÎÏ¥ß¥¹¤òËÉ»ß¡§Æó½ÅÆþÎÏ¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢ÂÇ¤Á´Ö°ã¤¤¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
- ¤ª¤Ä¤ê´Ö°ã¤¤¡¦¥ì¥¸Äù¤áºî¶È¤ÎÃ»½Ì²½¡§¼«Æ°ÄàÁ¬µ¡µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥¸Äù¤á»þ¤Î¸½¶â»Ä¹âÉÔ°ìÃ×¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤È»Ä¶È»þ´Ö¤Îºï¸º¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
3. ´¶À÷¾ÉÂÐºö¤È´µ¼ÔËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å
ÈóÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥»¥ë¥Õ·èºÑ¤Ë¤è¤ê¡¢±ÒÀ¸Åª¤Ê´Ä¶¤òÄó¶¡¡£²ñ·×ÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢´µ¼ÔÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×- ¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥ë¥ÕStandard¡Ê¸½¶â¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹Ê»ÍÑ·¿¡Ë
¸½¶â¤ª¤è¤ÓÂ¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¼«Æ°´ÉÍý¤ËÂÐ±þ¡£
- ¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥ë¥ÕLITE¡Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÀìÍÑ·¿¡Ë
¾Ê¥¹¥Úー¥¹Àß·×¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Äã¥³¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¡£
¢£ À½ÉÊ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/81158/table/32_1_eb9fc63fbce9c451a16c47114624f2e3.jpg?v=202601230951 ]
¢¨¤ªµÒÍÍ¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¤´Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥ë¥ÕStandard
¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥ë¥ÕLITE
¢£ÊäÂ»ö¹à- NSIPS¤Ï¡¢ÆüËÜÌôºÞ»Õ²ñ¤¬Äó°Æ¤¹¤ëÄ´ºÞ¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤Î¥Çー¥¿Ï¢·Èµ¬³Ê¤Ç¤¹¡£
- ¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥ë¥Õ¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»û²¬Àº¹©¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
- ¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊÌ¾¤Þ¤¿¤Ï¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò EM¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÆüËÜ¤Î°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë²ñ¼Ò¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Ä´ºÞ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°åÎÅ¡¦²ð¸îÊ¬Ìî¤ÎIT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö#TX¡ÃThanks Transformation¡Ê°åÎÅ¡¦²ð¸î¤ò¡Ø#¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ë¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò EM¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¡¥×¥í¥À¥¯¥È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÉô¡¡marketing-all@emsystems.co.jp