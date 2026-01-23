Global X Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡¡±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â8,000²¯±ßÆÍÇË¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡ÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ëー¥×¤ÎGlobal X Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£²¬ ÃÒÃË¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤¬8,000²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Î·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø US¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥È¥Ã¥×20 ETF¡×¡ÊÌÃÊÁ¥³ー¥É¡§2244¡Ë(https://globalxetfs.co.jp/special/lp_2244/)¤Ø¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤¬³ÈÂç¤·¤¿Â¾¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤ËºòÇ¯11·î¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤·¤¿¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëX ËÉ±Ò¥Æ¥Ã¥¯ ETF¡×¡ÊÌÃÊÁ¥³ー¥É¡§466A¡Ë(https://globalxetfs.co.jp/special/lp_466A/)¤Ë¤â»ñ¶âÎ®Æþ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±»þ´ü¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤·¤¿¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëX Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô¼ç´Ô¸µ40-ÆüËÜ³ô¼°ETF¡×¡ÊÌÃÊÁ¥³ー¥É¡§465A¡Ë(https://globalxetfs.co.jp/special/lp_465A/)¤Ïµ¡´ØÅê»ñ²È¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²ÈÁÐÊý¤«¤é¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥«¥à·¿ETF¤Ø¤ÎÅê»ñ¥Ëー¥º¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÏETFÀìÌç¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¡×ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤³×¿·Åª¤ÊETF¤òº£¸å¤â³«È¯¡¦Äó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Global X Japan ¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ëX¡Ë¤È¤Ï¡©
¡¡Global X Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò¡¢ÂçÏÂ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÊÆ¹ñGlobal X Management Company Inc.¤È¤Î¹çÊÛ¤Ç¡¢ÆüËÜ½é¤ÎETFÀìÌç»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2019Ç¯9·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Global X¤Î¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¤È¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÏÀ®Ä¹¥Æー¥Þ·¿¡¢¥¤¥ó¥«¥à·¿¡¢¥³¥¢·¿¡¢¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£·¿¤È¤¤¤Ã¤¿³×¿·Åª¤ÊETF¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤ë¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤ÎETFÀìÌç»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿ETF¤ò·×61ËÜÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://globalxetfs.co.jp/index.html¡¡
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@GlobalXETFsJPN¡¡
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Global X Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡ä¡¡info¡÷globalxetfs.co.jp
¡ãÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¡ä¡¡¡¡¡¡GXJ_cs@globalxetfs.co.jp
Global X Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè 3174 ¹æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ²ñ°÷
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ²ñ°÷
ÌÈÀÕ»ö¹à
¡¦ËÜ»ñÎÁ¤Ï¾¦ÉÊ¤Î´«Í¶¡¦ÈÎÇä¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ñÎÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¡¢¾ðÊóµÚ¤Ó¥Çー¥¿Åù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ»ñÎÁºîÀ®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ïÍ×°ø¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ»ñÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î¸¢Íø¡¢µÁÌ³¤Ï¡¢¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¡¢¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Î»öÍ³¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¡¦½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ»ñÎÁ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯È½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ÜÍ÷¼Ô¤´¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Î¤â¤È¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¡¢Ëü°ìËÜ»ñÎÁ¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤òÈï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ËÜ»ñÎÁ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï¡¢¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤ÎµºÜÆâÍÆ¤Ï²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÀ®²Ì¤ò¼¨º¶¡¦ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ETF¤Ï¡¢ÃÍÆ°¤¤Î¤¢¤ëÍ²Á¾Ú·ôÅù¤ËÅê»ñ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ð½à²Á³Û¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤ò³ä¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿®Â÷ºâ»º¤ËÀ¸¤¸¤¿Íø±×¤ª¤è¤ÓÂ»¼º¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅê»ñ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¿®Â÷¤ÏÍÂÃù¶â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ð½à²Á³Û¤Î¼ç¤ÊÊÑÆ°Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
³ô²Á¤ÎÊÑÆ°¡Ê²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¡¦¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¡Ë¡¢¶â¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¡Ê²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¡¦¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¡Ë¡¢°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¡¢¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥ê¥¹¥¯¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ê²òÌó¿½¹þ¤ß¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯Åù¡Ë
¢¨ ´ð½à²Á³Û¤ÎÆ°¤¤¬»Ø¿ô¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ ´ð½à²Á³Û¤ÎÊÑÆ°Í×°ø¤Ï¡¢¾åµ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ ÀßÄê¡¦¸ò´¹¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÅê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë ¤Î¡ÖÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤Ç¼è°ú¤ò¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¤ª¿Ö¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯ÈñÍÑ
ETF¤Ë·¸¤ëÈñÍÑ¡Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤òÄÌ¤·¤ÆETF¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¾ì¹ç¡Ë¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¸½ºß¡Ë
ETF¤Î»Ô¾ì¤Ç¤ÎÇäÇã¤Ë¤Ï¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤ËÄê¤á¤ëÇäÇã°ÑÂ÷¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÌóÄê¶â³Û¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼è°·²ñ¼Ò¤´¤È¤Ë¼ê¿ôÎÁÎ¨¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾å¸Â³Û¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
ÊÝÍ´ü´ÖÃæ¤Ë´ÖÀÜÅª¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê±¿ÍÑ´ÉÍýÈñÍÑ¡Ê¿®Â÷Êó½·¡Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø US ¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥È¥Ã¥×20 ETF¡Ê2244¡Ë¡§Ç¯Î¨ 0.4125¡ó¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËèÆü¡¢¼¡¤Î¥¤¡¥¤Î³Û¤Ë¥í¡¥¤Î³Û¤ò²Ã»»¤·¤ÆÆÀ¤¿³Û
¥¤¡¥¿®Â÷ºâ»º¤Î½ã»ñ»ºÁí³Û¤ËÇ¯Î¨0.4125¡ó¡ÊÀÇÈ´0.375¡ó¡Ë°ÊÆâ¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¸½ºß¤Ï¡¢Ç¯Î¨0.4125¡ó¡ÊÀÇÈ´0.375¡ó¡Ë¡Ë¤ò¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û
¥í¡¥¿®Â÷ºâ»º¤ËÂ°¤¹¤ë³ô¼°¤ÎÂßÉÕ¤±¤Ë¤«¤«¤ëÉÊÂßÎÁ¤Ë55¡ó¡ÊÀÇÈ´50¡ó¡Ë°ÊÆâ¤ÎÎ¨¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¸½ºß¤Ï¡¢55¡ó¡ÊÀÇÈ´50¡ó¡Ë¡Ë¤ò¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û
¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô¼ç´Ô¸µ40-ÆüËÜ³ô¼° ETF¡Ê465A¡Ë¡§Ç¯Î¨0.3025¡ó¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËèÆü¡¢¼¡¤Î¥¤¡¥¤Î³Û¤Ë¥í¡¥¤Î³Û¤ò²Ã»»¤·¤ÆÆÀ¤¿³Û
¥¤¡¥¿®Â÷ºâ»º¤Î½ã»ñ»ºÁí³Û¤ËÇ¯Î¨0.3025¡ó¡ÊÀÇÈ´0.275¡ó¡Ë°ÊÆâ¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¸½ºß¤Ï¡¢Ç¯Î¨0.3025¡ó¡ÊÀÇÈ´0.275¡ó¡Ë¡Ë¤ò¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û
¥í¡¥¿®Â÷ºâ»º¤ËÂ°¤¹¤ëÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÂßÉÕ¤±¤Ë¤«¤«¤ëÉÊÂßÎÁ¤Ë55¡ó¡ÊÀÇÈ´50¡ó¡Ë°ÊÆâ¤ÎÎ¨¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¸½ºß¤Ï¡¢55¡ó¡ÊÀÇÈ´50¡ó¡Ë¡Ë¤ò¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û
¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø ËÉ±Ò¥Æ¥Ã¥¯ ETF¡Ê466A¡Ë¡§Ç¯Î¨0.5275¡ó¡ÊÀÇ¹þ¡ËÄøÅÙ
ËèÆü¡¢¼¡¤Î¥¤¡¥¤Î³Û¤Ë¥í¡¥¤Î³Û¤ò²Ã»»¤·¤ÆÆÀ¤¿³Û
¥¤¡¥¿®Â÷ºâ»º¤Î½ã»ñ»ºÁí³Û¤ËÇ¯Î¨0.0275¡ó¡ÊÀÇÈ´0.025¡ó¡Ë°ÊÆâ¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¸½ºß¤Ï¡¢Ç¯Î¨0.0275¡ó¡ÊÀÇÈ´0.025¡ó¡Ë¡Ë¤ò¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û
ÆâÌõ °ÑÂ÷²ñ¼Ò0.011¡ó¡ÊÀÇÈ´0.01¡ó¡Ë°ÊÆâ¡¢¼õÂ÷²ñ¼Ò0.0165¡ó¡ÊÀÇÈ´0.015¡ó¡Ë°ÊÆâ
¢¨¤Ê¤ª¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¿®Â÷Êó½·Åù¤ò´Þ¤á¤¿¼Â¼ÁÅª¤Ê¿®Â÷Êó½·Î¨¤Î³µ»»ÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëETF¤Î±¿ÍÑ´ÉÍýÈñÍÑ¡§Ç¯Î¨0.50%
¼Â¼ÁÅª¤ËÉéÃ´¤¹¤ë±¿ÍÑ´ÉÍýÈñÍÑ¡§0.5275%(ÀÇ¹þ)ÄøÅÙ
¥í¡¥¿®Â÷ºâ»º¤ËÂ°¤¹¤ëÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÂßÉÕ¤±¤Ë¤«¤«¤ëÉÊÂßÎÁ¤Ë55¡ó¡ÊÀÇÈ´50¡ó¡Ë°ÊÆâ¤ÎÎ¨¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¸½ºß¤Ï¡¢55¡ó¡ÊÀÇÈ´50¡ó¡Ë¡Ë¤ò¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈñÍÑ¡¦¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁÈÆþÍ²Á¾Ú·ôÇäÇã»þ¤ÎÇäÇã°ÑÂ÷¼ê¿ôÎÁ¡¢ÀèÊª¼è°ú¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°úÅù¤ËÍ×¤¹¤ëÈñÍÑ¡¢´ÆººÊó½·Åù¤ò¿®Â÷ºâ»º¤Ç¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈñÍÑ¡¦¼ê¿ôÎÁ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±¿ÍÑ¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ËÎÁÎ¨¡¢¾å¸Â³ÛÅù¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ ¼ê¿ôÎÁÅù¤Î¹ç·×³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÝÍ´ü´ÖÅù¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¤ª¤è¤Ó¾å¾ìÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¤Ï»Ô¾ì²Á³Ê¤Ë¤è¤ê¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈñÍÑ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤Ç¼è°ú¤ò¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¤ª¿Ö¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ÀßÄê¡¦¸ò´¹¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÅê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÈñÍÑ¡¦ÀÇ¶â¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£