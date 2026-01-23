¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È NEW WORLD¡ìS¡Ù¡¢¡Ö¥ê¥â¥Á¥ã¥ì¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡×³«»Ï¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§µÜËÜµ®»Ö¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥í¥×¥é¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±ËÜ³Ê3D¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È NEW WORLD'S¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØÇòÇ¡Ù¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥ê¥â¥Á¥ã¥ì¡×¤Ë¤Æ¡ÖÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÈÎÇä¥Úー¥¸¡Ûhttps://remochalle.com/gacha/campaign/detail/490(https://remochalle.com/gacha/campaign/detail/490)
¡¡¡ÖÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¯¥í¥«¤È¥·¥íー¡¢¥¤¥¯¥·¥¢¤È¥¨¥ì¥Î¥¢¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤ÇÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡ÖÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡×¾ÜºÙ¡Û
¡¡ÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¯¥í¥«¤È¥·¥íー¡¢¥¤¥¯¥·¥¢¤È¥¨¥ì¥Î¥¢¤Ê¤É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Ç¤¹¡£
¢¡ÈÎÇä´ü´Ö
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë16¡§00～2·î23Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59¡¡Í½Äê
¢¡ÈÎÇä²Á³Ê
1²ó990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÚS¾Þ¡ÛB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡Ê2¼ïÎà¡§¥¯¥í¥«¡õ¥·¥íー¡¿¥¤¥¯¥·¥¢¡õ¥¨¥ì¥Î¥¢¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¥¿¥ÆÌó730¡ß¥è¥³Ìó510mm
¡ÚA¾Þ¡Û¥é¥Ðー¥Þ¥Ã¥È¡Ê2¼ïÎà¡§Nostalgia Symphony ～¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¨¥ë¥Õ¤È½ä¤ê¤Î²Î～¡¿Battle Bunny Bash!¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¥¿¥ÆÌó350¡ß¥è¥³Ìó600mm
¡ÚB¾Þ¡Û¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê2¼ïÎà¡§¥ê¥ë¥Æ¥Ã¥È¡¿¥Õ¥§¥Í¥Ã¥«¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¥¿¥ÆÌó120¡ß¥è¥³Ìó170mm
¡ÚC¾Þ¡Û¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê10¼ïÎà¡§¥æ¥Î¥¹¡¿¥Õ¥¡¥ê¥¨¡¿¥¯¥í¥«¡¿¥·¥íー¡¿¥ê¥ë¥Æ¥Ã¥È¡¿¥Õ¥§¥Í¥Ã¥«¡¿¥Î¥¯¥¿¥ê¥«¡¿¥¢¥ê¥¢¥·¥«¡¿¥¤¥¯¥·¥¢¡¿¥¨¥ì¥Î¥¢¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó100mm
¡ÚD¾Þ¡Û¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー¡Ê9¼ïÎà¡§¥¤¥¯¥·¥¢¡õ¥¨¥ì¥Î¥¢¡¿¥¯¥í¥«¡¿¥·¥íー¡¿¥ê¥ë¥Æ¥Ã¥È¡¿¥Õ¥§¥Í¥Ã¥«¡¿¥Î¥¯¥¿¥ê¥«¡¿¥¢¥ê¥¢¥·¥«¡¿¥æ¥Î¥¹¡¿¥Õ¥¡¥ê¥¨¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¥¿¥ÆÌó300¡ß¥è¥³Ìó210mm
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È NEW WORLD'S¡Ù ´ðËÜ¾ðÊó¡Û
¡¡¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È NEW WORLD'S¡Ù¤Ï¡¢´ÊÃ±Áàºî¤Ç³Ú¤·¤á¤ëËÜ³Ê3D¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤Ç¤¹¡£¥Ð¥È¥ë¤ä³¹¤Å¤¯¤ê¤Î¤Û¤«¡¢ºÇÂç4¿Í¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÄÌ¿®¥Ð¥È¥ë¤òÅëºÜ¡£¥Ð¥È¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥¥ë¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥¥ë¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÃæ¿´¤Ë¥²ー¥à¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê²¦Æ»RPG¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¼Â¸½¡£
¡¡2026Ç¯7·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë12¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¢¥×¥êÌ¾¡§ÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¢¡²Á³Ê¡§¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©
¢¡¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸¡§https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1vhcw4dv/
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://colopl.co.jp/shironekoproject/
¢¡¸ø¼°X¡§https://x.com/wcat_project
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡¥³¥í¥×¥é¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦½é¤Î°ÌÃÖ¥²ー*¡Ø¥³¥í¥Ëー¤ÊÀ¸³è¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤äÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ø¿ÀËâ¼í¤ê¤Î¥Ä¥¯¥è¥ß¡Ù¤Ê¤É¡¢¡ÖEntertainment in Real Life¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È5F¡¦6F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2008Ç¯10·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO µÜËÜµ®»Ö
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¿XR¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¿¥é¥¤¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¼þÊÕ»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¿¹ñÆâ³°¤ÎÌ¤¾å¾ì´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥É±¿ÍÑ
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://colopl.co.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/colopl_pr
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/coloplinc/
¸ø¼°Linkedin¡§https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all
*°ÌÃÖ¥²ー¡¢¥³¥í¥×¥é¤ª¤è¤Ó¥³¥í¥×¥é¥í¥´¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦½éÉ½µ¤Ï¼«¼ÒÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¡¡
