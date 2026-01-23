½©ÅÄ¤ª¤Ð¤³ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡Ê½©ÅÄ¸©¡Ë¤È¤Î¶¨¶È³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊûÍº°ìÏº¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥á¥ê¡×¡Ë¤Ï¡¢½©ÅÄ¤ª¤Ð¤³ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡Ê°Ê²¼¡Ö£Ê£Á½©ÅÄ¤ª¤Ð¤³¡×¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£Ê£Á¹ØÇã»ö¶È¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨¶È·ÁÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ2026Ç¯£³·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢²¼µ¤ÎÅö¼Ò£¶Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢£Ê£Á½©ÅÄ¤ª¤Ð¤³¤¬¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÈîÎÁ¡¦ÇÀÌôÅù¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ç·×£¸£Ê£Á¤È¤Î¶¨¶È´Ø·¸¤È¤Ê¤ê¡¢£Ê£Á¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦Åö¼Ò¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï¹ç·×47Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê½©ÅÄ¸©Æâ¡§£¶Å¹ÊÞ¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¡§£²Å¹ÊÞ¡¢»³Íü¸©Æâ¡§£´Å¹ÊÞ¡¢Ä¹Ìî¸©Æâ¡§£¸Å¹ÊÞ¡¢»³·Á¸©Æâ¡§£¸Å¹ÊÞ¡¢ÏÂ²Î»³¸©Æâ¡§£³Å¹ÊÞ¡¢»°½Å¸©Æâ¡§16Å¹ÊÞ¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢£³·î£±Æü¤Î¶¨¶È³«»ÏÅöÆü¤Ï¡¢¥³¥á¥ê¥Ñ¥ïーÂç¶ÊÅ¹¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¶¨¶È³«»Ï¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â46ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î1,200¤òÄ¶¤¨¤ëÅö¼Ò¤ÎÅ¹ÊÞ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢ÇÀ¶È¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤êÇÀ¶È¿¶¶½¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ÐÅ¹ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Î»Å»ö¤äÀ¸³è¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¨¶È³«»ÏÆü¡¡¡§2026Ç¯£³·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë
JA¾¦ÉÊ¼è¤ê°·¤¤³«»ÏÅ¹ÊÞ¡§
¡¦¥³¥á¥ê¥Ñ¥ïーÂç¶ÊÅ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½©ÅÄ¸©ÂçÀç»ÔÊ¡ÅÄÄ®20-60
¡¦¥³¥á¥ê¥Ñ¥ïー³Ñ´ÛÅ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½©ÅÄ¸©ÀçËÌ»Ô³Ñ´ÛÄ®¾å¿ûÂô384
¡¦¥³¥á¥ê¥Ïー¥É¡õ¥°¥êー¥óÅÄÂô¸ÐÅ¹¡¡¡¡¡¡½©ÅÄ¸©ÀçËÌ»ÔÅÄÂô¸ÐÀ¸ÊÝÆâ»úÌîÃæ126
¡¦¥³¥á¥ê¥Ïー¥É¡õ¥°¥êー¥óÈþ¶¿Ï»¶¿Å¹¡¡¡¡½©ÅÄ¸©ÀçËÌ·´Èþ¶¿Ä®Ï»¶¿»ú°Â³Ú»û120-1
¡¦¥³¥á¥ê¥Ïー¥É¡õ¥°¥êー¥óÂçÀçÂÀÅÄÅ¹¡¡¡¡½©ÅÄ¸©ÂçÀç»ÔÂÀÅÄÄ®²£Âô»úÁêÌî354
¡¦¥³¥á¥ê¥Ïー¥É¡õ¥°¥êー¥óÂçÀç¿À²¬Å¹¡¡¡¡½©ÅÄ¸©ÂçÀç»ÔËÌÆê²¬»úÄ¹Ãú¾ì69
¶¨¶È³«»Ï¥»¥ì¥â¥Ëー¡¡³µÍ×
¢£³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯£³·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§¥³¥á¥ê¥Ñ¥ïーÂç¶ÊÅ¹
¢£ÆâÍÆ¡§
¡¦¸áÁ°£¸»þ30Ê¬¡¡¡¡¥»¥ì¥â¥Ëー³«¼°
¡¦¸áÁ°£¸»þ45Ê¬º¢¡¡¥Æー¥×¥«¥Ã¥È
¡¦¸áÁ°£¹»þ00Ê¬¡¡¡¡³«Å¹
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡ã¥³¥á¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ÃÏ°è¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÃÏ°è¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤È´ê¤¦¥³¥á¥ê¤Ï
ÃÏ°è¤Ç¤ÎÀ¸³è¡¢»Å»ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤ËÂ·¤¨¡¢
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÎÍê¤ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
ÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç Êë¤é¤·¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢
¤½¤³¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¡¢²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥³¥á¥ê¤¬ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢¸µµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ï¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¥³¥á¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î°ìÅ¹°ìÅ¹¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥×¥í¸þ¤±¤«¤é¥Ûー¥à¥ªー¥Êー¸þ¤±¤Þ¤Ç¡¢»ñºà¡¦·úºà¡¢¶âÊª¡¦¹©¶ñ¡¢±à·Ý¡¦ÇÀ¶ÈÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢Î®ÄÌ¤Î¶áÂå²½¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿Å¹¤Å¤¯¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÉÊÂ·¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀÜµÒ¤ò¿´¤¬¤±¡¢¡ÖË¤«¤Ç²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¡×¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡¡¥³¥á¥ê¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¡ https://www.komeri.com/shop/default.aspx
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡ https://www.komeri.bit.or.jp/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥ê
ÀßÎ©¡§1962Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§188²¯2É´Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Êû¡¡Íº°ìÏº
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸© ¿·³ã»ÔÆî¶èÀ¶¿å4501ÈÖÃÏ1
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ñ¥ïー¤ª¤è¤Ó¥Ïー¥É¡õ¥°¥êー¥óÅù¤Î¥Á¥§ー¥ó¥¹¥È¥¢·Ð±Ä
³ô¼°¾å¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¡¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì
Å¹ÊÞ¿ô¡§1,228Å¹ÊÞ¡Ê2025·î12·î31Æü¸½ºß¡Ë
ËÌ³¤Æ»26¡¢ÀÄ¿¹¸©21¡¢´ä¼ê¸©39¡¢µÜ¾ë¸©36¡¢½©ÅÄ¸©40¡¢»³·Á¸©27¡¢Ê¡Åç¸©52¡¢°ñ¾ë¸©46¡¢ÆÊÌÚ¸©39¡¢·²ÇÏ¸©40¡¢ºë¶Ì¸©34¡¢ÀéÍÕ¸©51¡¢ÅìµþÅÔ10¡¢¿ÀÆàÀî¸©8¡¢¿·³ã¸©79¡¢ÉÙ»³¸©25¡¢ÀÐÀî¸©20¡¢Ê¡°æ¸©21¡¢»³Íü¸©20¡¢Ä¹Ìî¸©57¡¢´ôÉì¸©39¡¢ÀÅ²¬¸©22¡¢°¦ÃÎ¸©10¡¢»°½Å¸©48¡¢¼¢²ì¸©28¡¢µþÅÔÉÜ19¡¢ÂçºåÉÜ8¡¢Ê¼¸Ë¸©30¡¢ÆàÎÉ¸©16¡¢ÏÂ²Î»³¸©20¡¢Ä»¼è¸©12¡¢Åçº¬¸©8¡¢²¬»³¸©29¡¢¹Åç¸©22¡¢»³¸ý¸©16¡¢ÆÁÅç¸©17¡¢¹áÀî¸©10¡¢°¦É²¸©11¡¢¹âÃÎ¸©12¡¢Ê¡²¬¸©26¡¢º´²ì¸©15¡¢Ä¹ºê¸©17¡¢·§ËÜ¸©40¡¢ÂçÊ¬¸©15¡¢µÜºê¸©21¡¢¼¯»ùÅç¸©26