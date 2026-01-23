AIµÄ»öÏ¿ºîÀ®¥µー¥Ó¥¹¡ÖZMEETING¡×¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJAPANDX¤ÈÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë
AI²»À¼Ç§¼±¡¦¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë£È£í£ã£ï£í£í³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§»°ËÜ ¹¬»Ê¡¢°Ê²¼¡Ö£È£í£ã£ï£í£í¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJAPANDX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°Àî ¹ä¡¢°Ê²¼¡ÖJAPANDX¡×¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI²»À¼²òÀÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖZMEETING¡×¤ÎÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ëÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ÀÌóÄù·ë¤ÎÁÀ¤¤
¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤äDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²ñµÄ¤ÎµÄ»öÏ¿ºîÀ®¤äÂÐÏÃ¥Çー¥¿¤Î»ñ»º²½¤Ï¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
£È£í£ã£ï£í£í¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖZMEETING¡×¤Ï¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê²»À¼Ç§¼±¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥£¥éー½üµî¡Ê¡Ö¤¨ー¡×¡Ö¤¢¤Îー¡×Åù¤Îºï½ü¡Ë¡¢Í×Ìó¡¢´¶¾ð²òÀÏµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¼¡À¤Âå¤ÎAI²»À¼²òÀÏSaaS¤Ç¤¹¡£ °ìÊý¡¢JAPANDX¤ÏDX»Ù±ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦µÚ¤ÓÂ¿¿ô¤¢¤ëDX¾¦ºà¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢JAPANDX¤ÎÈÎÏ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖZMEETING¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ç¤ÏÎ¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢³ÈÂç¤È¥¹¥È¥Ã¥¯¼ý±×¤ÎºÇÂç²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤ÎÆâÍÆ
¡¡ËÜ·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢JAPANDX¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¡ÖZMEETING¡×¤Î¾Ò²ð¡¢³ÈÈÎ¡¢¤ª¤è¤Ó°ì¼¡¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢Î¾¼Ò¤ÏËÜÄó·È¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤ÊÄó¶¡·ÁÂÖ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·ÑÂ³Åª¤Ê¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢JAPANDX¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ä¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Ô¾ì³«Âó¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒJAPANDX »ö¶ÈËÜÉô¼¹¹ÔÌò°÷»ö¶ÈÉôÄ¹ ÊÒ²¬¹À°ìÍÍ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢£È£í£ã£ï£í£íÍÍ¤È¤Î´Ö¤Ç¡ÖZMEETING¡×¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢£Ä£Øµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ªµÒÍÍ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡¢¸úÎ¨²½¤ò¾å¤²¤ë¤Ù¤¯Â¿ÍÍ¤Ê¾¦ºà¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢£È£í£ã£ï£í£íÍÍ¤Î¹âÀºÅÙ¤Ê²»À¼²òÀÏµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖZMEETING¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤Î»ý¤Ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¡¢£È£í£ã£ï£í£íÍÍ¤Î¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¶¦¤Ë»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£È£í£ã£ï£í£í ³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¼¹¹ÔÌò°÷¡¦¥«¥ó¥Ñ¥ËーÄ¹ °æÂ¼·½²ð ¥³¥á¥ó¥È¡Û
DX»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄJAPANDXÍÍ¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤³¤È¤ò¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥À¥¯¥È¥ªー¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¿×Â®¤ÊÀ½ÉÊ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤È¡¢JAPANDXÍÍ¤Î³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇÂç¸Â¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤òµ¡¤Ë¡¢Î¾¼Ò¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¡¢»Ô¾ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¢£ZMEETING¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖZMEETING¡×¤Ï¡¢WEB²ñµÄ¤äÂÐÌÌ¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Æ¥¥¹¥È²½¤·¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ëÍ×Ìó¤äËÝÌõ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
- ¹âÀºÅÙ¤ÊÇ§¼±: ÀìÌçÍÑ¸ì¼½ñ¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¶È³¦ÆÃÍ¤ÎÍÑ¸ì¤âÀµ³Î¤ËÇ§¼±¡£
- °Â¿´¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£: ¥»¥¥å¥¢¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢´ë¶È¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤òÊÝ¸î¡£
- À½ÉÊ¥µ¥¤¥È: https://www.zplatform.jp/(https://www.zplatform.jp/)
¡ÚÊäÂÀâÌÀ»ñÎÁ¡Ï
AIµÄ»öÏ¿ºîÀ®¥µー¥Ó¥¹¡ÖZMEETING¡×³ô¼°²ñ¼ÒJAPANDX¤ÈÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¡ÖZMEETING¡×¤Î¤´¾Ò²ð(https://ssl4.eir-parts.net/doc/265A/tdnet/2743321/00.pdf)
¢£³ô¼°²ñ¼ÒJAPANDX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾ ¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò JAPANDX
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò »°Àî ¹ä
½êºßÃÏ ¡¡¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ 3-12-14 À¾¸ÞÈ¿ÅÄ¥×¥ì¥¤¥¹ 2F
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡¡2020 Ç¯ 12 ·î 11 Æü
URL ¡¡¡¡¡¡https://japandx.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±Áí¹ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¡¢³Æ¼ï DX »ö¶È¿ä¿Ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¿ä¿Ê¡¢Åù
¢££È£í£ã£ï£í£í³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡»°ËÜ ¹¬»Ê
URL¡¡¡¡¡¡https://hmcom.co.jp
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡2012Ç¯7·î
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç£²-£±£±-£±¡¡ÉÙ»Î¥Ó¥ë£²³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë²»À¼½èÍýµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿Í×ÁÇµ»½Ñ¤Î¸¦µæ/³«È¯¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó/¥µー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
¢£º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¡ËÜ·ï¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÅö¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¶ÈÀÓ¤Ë½ÅÍ×¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
<ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»>
ÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¡§£È£í£ã£ï£í£í³ô¼°²ñ¼Ò IRÃ´Åö¡¡¡¡hm_ir@hmcom.co.jp
´ë¶ÈÍÍ¡§£È£í£ã£ï£í£í³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶ÈÅý³çÉô¡¡sales_team@hmcom.co.jp
TEL¡§03-6550-9830 FAX¡§03-6550-9831