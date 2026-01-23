¡ÚÇîÊóÆ²BIZ GARAGE¼çºÅ¡ÛAI¤¬Çã¤¤Êª¤ò·è¤á¤ë»þÂå¡£ ´ë¶È/¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡È¸ÜµÒÀÜÅÀ¡É¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡ÚDAY1¡Û¡ÈAI¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡É¤ÇÀ¸³è¼Ô¤¬Æ°¤¯½Ö´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë ～AI/¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ～
¡ÚDAY2¡Û¥ê¥¢¥ë¤ÇÀ¸³è¼Ô¤¬Æ°¤¯½Ö´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë ～¥ê¥¢¥ë/ÈÎÂ¥ÊÔ～
ÇîÊóÆ²¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ýー¥¿¥ë¡ÖBIZ GARAGE¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥Õ¥¡¥Í¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä»öÎã¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºÇ¿·¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ä´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶½Ì£´Ø¿´¤Î¹â¤¤¥Æー¥Þ¤òÀìÌç²È¤ä¼ÂÌ³¥êー¥Àー¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¤·¡¢¡ÖÇîÊóÆ²BIZ GARAGE¥¦¥§¥Ó¥Êー¡×¤òÌµÎÁ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖAI¤¬Çã¤¤Êª¤ò·è¤á¤ë»þÂå¡£ ´ë¶È/¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡È¸ÜµÒÀÜÅÀ¡É¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¡×
AI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢À¸³è¼Ô¤Î¹ØÇã¥×¥í¥»¥¹¤Ï·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èæ³Ó¡¦¸¡Æ¤¤Î¼çÆ³¸¢¤¬¡Ö¿Í¡×¤«¤é¡ÖAI¡×¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÇä¾ì¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î²ÁÃÍ¤â¤Þ¤¿¡¢¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾ðÊó¤¬¶Ñ¼Á²½¤·º¹ÊÌ²½¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¡¢À¸³è¼Ô¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³Àß·×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î¹½ÃÛ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤ÇÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Ï¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Ç¤ÎÂÖÅÙÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹´ë²èÀß·×¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢¼ÂÁõ¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÈÎÂ¥³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸³è¼Ô¤¬Æ°¤¯½Ö´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¶¦ÄÌ¥Æー¥Þ¤Ë¡¢DAY1¤Ç¤Ï¡ÖAI¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡×¡¢DAY2¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¡¦ÈÎÂ¥¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¤³¤ì¤«¤é¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³Àß·×¤Î´ª½ê¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§AI¤¬Çã¤¤Êª¤ò·è¤á¤ë»þÂå¡£ ´ë¶È/¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡È¸ÜµÒÀÜÅÀ¡É¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¼çºÅ¡§ÇîÊóÆ²BIZ GARAGE
Æü»þ¡§
¡ÚDAY1¡Û¡ÈAI¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡É¤ÇÀ¸³è¼Ô¤¬Æ°¤¯½Ö´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë ～AI/¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ～
¡¡2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)15:00～16:30
¡ÚDAY2¡Û¥ê¥¢¥ë¤ÇÀ¸³è¼Ô¤¬Æ°¤¯½Ö´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë ～¥ê¥¢¥ë/ÈÎÂ¥ÊÔ～
¡¡2026Ç¯1·î30Æü(¶â)15:00～16:30
¢¨Î¾Æü¤´»²²Ã¡¢ÊÒÊý¤Î¤ß¤Î¤´»²²Ã¤â²ÄÇ½
¢¨¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¿½¹þ¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê
·ÁÂÖ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È(Zoom¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®)
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
»²²ÃÊýË¡¡§»öÁ°ÅÐÏ¿À©
¾ÜºÙ¡¦±þÊç¡§
¡ÚDAY1¡Û
https://www.bizgarage.jp/seminar/20260129?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260115&utm_content=seminar/20260129(https://www.bizgarage.jp/seminar/20260129?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260115&utm_content=seminar/20260129)
¡ÚDAY2¡Û
https://www.bizgarage.jp/seminar/20260130?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260115&utm_content=seminar/20260130(https://www.bizgarage.jp/seminar/20260130?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260115&utm_content=seminar/20260130)
¢£±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê
¡ÚDAY1¡Û¡¦¡ÚDAY2¡Û2026Ç¯1·î26Æü(·î)15:00
¸åÆü¡¢¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¾ÜºÙ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÀßÄê¤ä¡¢Æ°ºî´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ßÂ¿¿ô¤Ë¤è¤ê¡¢ÃêÁª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥à¡¡¢¨ËÜ¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚDAY1¡Û
- ¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¿·µ¬Å¹ÊÞ¡ÖAO+¡Ê¥¢¥ª¥ä¥Þ¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ëOMO »Üºö
¡ÊÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä µÈÅÄ ÏÂ»Ë ¡Ë
- AI Craft Studio¤Î¤´¾Ò²ð～¥Õ¥ëAIÀ¸À®ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿WebCMÀ©ºî¡¦Generative AI ¡ß Retouch¤Ë¤è¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯À©ºî～
¡ÊÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä ÅÄÃæ ¿´¹ä¡¢À¶¿å ·òÀ®¡¢±ºÅÄ ½ß¡Ë
- ¡Ú¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ô¥Ã¥Á¡Û¼¡À¤Âå¤Î»£±Æµ»½Ñ¡ØGreen Lights¡Ù
¡ÊÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä º´Æ£ ÊÝ´²¡Ë
- ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Êー¡ß¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÍ»¹ç¤Ç¾¦ÉÊÍý²ò¤Î¤¿¤á¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÂÎ¸³¤Å¤¯¤ê
¡ÊÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä ·§Ã« ¼þÂÀ¡¢ÂÀÅÄ ½ÔÊå¡Ë
- ¡ÈAI¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ë±Ä¶ÈÁÈ¿¥¡É¤Ø¤ÈÄ©¤ó¤À±Ä¶ÈDX
¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò ÍøÀî ¹À¹¯ »á¡¢¥»¥ì¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹ º£°æ ¾½Ìé¡Ë
- ¡Ú¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ô¥Ã¥Á¡Û¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÂ¿¸À¸ì²½¤Ç³¤³°ÀïÎ¬¡¦Å¸³«¤ò¥µ¥Ýー¥È¡Økotobaton¡Ù
¡ÊÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä ¶ÍÀÐ Íºµ£¡Ë
- ¥ê¥¢¥ëÀÜÅÀ¤ò·Ò¤¤¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë ¡Ö¸ÜµÒ¤Î¥Õ¥¡¥ó²½¡×¤È»ö¶È¹×¸¥
～¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤Î¤´¾Ò²ð～
¡Ê¥°¥íー¥¹¥Çー¥¿ µÆÃÏ Í§¹¬ ¡Ë
¡ÚDAY2¡Û
- ¡ÖÀ½ÉÊ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡×¤È¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥¢¥¦¥¿ー¤ÎÅý¹ç¡×
～³ô¼°²ñ¼Ò¤·¤Þ¤à¤é¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤Î¤´¾Ò²ð～
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤·¤Þ¤à¤é °¤Éô ¾¡¶µ »á /º£Ìî ±ï »á¡¢¥°¥íー¥¹¥Çー¥¿ À¾Àî Äª°ì¡¢ÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä ÀÐ³À ¤Ò¤«¤ê¡¢ÅÄÃæ Ä¾»Ò¡Ë
- ¿··¿¡Ö¥àー¥ô ¡×Á´¹ñ¥íー¥ó¥Á¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¡ÊÇîÊóÆ² À¶¿å ÃÒÊ¸¡¢ÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä °¤Éô ¾æµ®¡Ë
- ¡Ú¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ô¥Ã¥Á¡ÛSP EXPERT¡ÆS LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó·¿¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à ¡Ù
¡ÊSP EXPERT'S ÌÚÂ¼ ÄîÎ¶¡Ë
- ZÀ¤Âå¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥º¥Ã¥¥å¥ó(¥Ïー¥È)Í¹ÊØ¶É¡×
¡ÊÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä ÍÉÚ Íª¡Ë
- ¡Ú¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ô¥Ã¥Á¡Û¥³¥Þー¥¹ÎÎ°è¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡ª¡ÖÇä¾ì¿ÇÃÇ¡×¡õ¡ÖEC¥µ¥¤¥È¿ÇÃÇ¡×
¡ÊÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä Æþ¹¾ Èþ·î¡¢·êÂô ²ÆÀ¸¡Ë
- ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥Êー½¸ÃÄ¡Ökuummuu¡×¤Î¤´¾Ò²ð～IN MISTÍÆ´ï¥Ç¥¶¥¤¥ó/ Ayur TimeÍÆ´ï¥Ç¥¶¥¤¥ó / Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîBIE¥Çー Ë«¾Þ¥È¥í¥Õ¥£ー¥Ç¥¶¥¤¥ó～
¡ÊÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä ÆâÅÄ À®°Ò¡¢¶¶ËÜ ÀéÎ¤¡Ë
- Àµ²ò¤è¤ê¤â¡È°ì¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡É¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ªÀ¤¤ÎÊì¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë±þ¤¨¤ë¥Þ¥Þ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥æ¥Ë¥Ã¥È
¡ÊÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä Ä¹À¥ Åí»Ò¡¢¼·Èø ÍµÈþ¡Ë
- ¡Ú¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ô¥Ã¥Á¡ÛÀìÌçÀ¤È¼Â»ÜÎÏ¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ØSUSTAINABLE ENGINE¡Ù
¡ÊÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä ÌÚ»û ²Æ»Ò¡Ë
- 14,000Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ò¶Ñ°ì¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿¤¿¤Ð¤³ÈÎÇä½º´ï ¡ÊÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä À¾Àî ÂóºÈ¡Ë
¢£BIZ GARAGE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Õ¥ë¥Õ¥¡¥Í¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë³Æ¼ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ä¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ýー¥¿¥ë¡ÖBIZ GARAGE¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÇ§ÃÎ¡¦¶½Ì£¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¹¹ð¡¦ÈÎÂ¥ÎÎ°è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ØÆþ¡¦¥ê¥Ôー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è¼Ô¤Î¸ÜµÒ²½¤«¤é¥Õ¥¡¥ó²½¤Þ¤Ç¤ò¥Õ¥ë¥Õ¥¡¥Í¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥»ー¥ë¥¹ÎÎ°è¡×¡ÖECÎÎ°è¡×¡ÖOMOÎÎ°è¡×Åù¤Î´ØÏ¢¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
HP¡§https://www.bizgarage.jp/
¡Ú¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
BIZ GARAGE ±¿±Ä»öÌ³¶É¡§info.bizgarage@hakuhodo.co.jp