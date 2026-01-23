·ëº§»ØÎØ¤Î¹ØÆþ¡¢Ìó8³ä¤¬¡Ö2¿Í¤ÇÁêÃÌ¡×¤··èÄê¡£½Å»ë¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×
¢£·ëº§»ØÎØ¡¢¤É¤¦Áª¤ó¤À¡©
·ëº§¤ò¹µ¤¨¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ëº§»ØÎØÁª¤Ó¤ÏÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£°ìÀ¸¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ã¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁª¤Ö¤Î¤«¡¢²¿¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Çº¤àÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ñー¥È¥Êー¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â2¿Í¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä²Á³Ê¡¢ÁÇºà¤Ê¤É¡¢·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎPUA ALLY¡Ê¥×¥¢¥¢¥ê¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î´ûº§¼Ô300Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö·ëº§»ØÎØ¤ÎÁª¤ÓÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ëº§»ØÎØ¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ºº´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î9Æü～1·î19Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§Á´¹ñ¤Î´ûº§¼Ô
Í¸ú²óÅú¡§300¥µ¥ó¥×¥ë
¼ÁÌäÆâÍÆ¡§
¼ÁÌä1¡§·ëº§»ØÎØ¤Ï¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼ÁÌä2¡§·ëº§»ØÎØ¤ÏÃ¯¤¬Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼ÁÌä3¡§¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÁÌä4¡§·ëº§»ØÎØ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¼ÁÌä5¡§¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸¶Â§¤È¤·¤Æ¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·É½µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤¬100%¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£82¡ó¤¬¡Ö·ëº§»ØÎØ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡×¤È²óÅú
¤Þ¤º¡¢·ëº§»ØÎØ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿¡×¤¬82¡ó¡¢¡Ö¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬18¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
8³ä°Ê¾å¤ÎÊý¤¬·ëº§»ØÎØ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ëº§»ØÎØ¤Ï·ëº§¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£78.9¡ó¤¬¡Ö2¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÁª¤ó¤À¡×¤È²óÅú
Â³¤¤¤Æ¡¢·ëº§»ØÎØ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÃ¯¤¬»ØÎØ¤òÁª¤ó¤À¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö2¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÁª¤ó¤À¡×¤Ç¡¢78.9¡ó¤ÈÌó8³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖºÊ¤¬Áª¤ó¤À¡×¤¬11.4¡ó¡¢¡ÖÉ×¤¬Áª¤ó¤À¡×¤¬8.5¡ó¡¢¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡×¤¬0.8¡ó¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤¬0.4¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
Ã¯¤¬·ëº§»ØÎØ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡¢ÍýÍ³¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö2¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÁª¤ó¤À¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦¤ª¸ß¤¤¤Ë¿È¤ËÃå¤±¤ëÊª¤Ê¤Î¤Ç°ì½ï¤ËÁª¤ó¤À¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦·ëº§»ØÎØ¤Ï°ìÀ¸¥â¥Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤Î¹¥¤ß¤Ç·è¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦2¿Í¤ÇÁª¤ó¤ÀÊý¤¬»×¤¤½Ð¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Æó¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤ª¤½¤í¤¤¤Î¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦°ì½ï¤ËÁª¤ó¤ÀÊý¤¬»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡ÖºÊ¤¬Áª¤ó¤À¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦É×¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼«Ê¬¤Ï¶½Ì£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦ºÊ¤Ë¿®Íê¤ò¤ª¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÉ×¤¬Áª¤ó¤À¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦°ì½ï¤ËÁª¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Î¤³¤È¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤À¤«¤é¸ý½Ð¤·¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦É×¤¬»öÁ°¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¡¢·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö°ìÀ¸¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§»ØÎØ¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢2¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é·è¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö°ì½ï¤ËÁª¤Ö¤³¤È¼«ÂÎ¤¬»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÁª¤Ö»þ´Ö¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢»ØÎØÁª¤Ó¤Î²áÄø¤½¤Î¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖºÊ¤¬Áª¤ó¤À¡×¡ÖÉ×¤¬Áª¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â°ìÄê¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢Áê¼ê¤Î¹¥¤ß¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤ËÇ¤¤»¤¿¥±ー¥¹¤Ê¤É¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Áª¤ÓÊý¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£56.9¡ó¤¬¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò·è¤á¼ê¤ËÁª¤ó¤À¤È²óÅú
ºÇ¸å¤Ë¡¢·ëº§»ØÎØ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ë¡Ö·è¤á¼ê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ç¡¢56.9¡ó¤ÈÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö²Á³Ê¡×¤¬18.7¡ó¡¢¡ÖÁÇºà¡Ê¥×¥é¥Á¥Ê¡¦¥´ー¥ë¥É¤Ê¤É¡Ë¡×¤¬7.3¡ó¡¢¡ÖÃå¤±¿´ÃÏ¡×¤¬5.3¡ó¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡¦ÃÎÌ¾ÅÙ¡×¤¬4.5¡ó¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ÎÅÀ¤ò·è¤á¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÍýÍ³¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦¤º¤Ã¤ÈÃåÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¸«¤¿ÌÜ¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö²Á³Ê¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Í½»»¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¤¢¤Þ¤ê¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤ÏÉÔÍ×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÁÇºà¡Ê¥×¥é¥Á¥Ê¡¦¥´ー¥ë¥É¤Ê¤É¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¤¬Ä¹»ý¤Á¤·¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÃå¤±¿´ÃÏ¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦»Ø¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼«Ê¬¤Î»Ø¤òåºÎï¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë»ØÎØ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡¦ÃÎÌ¾ÅÙ¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦ÆüËÜ¤Î¥áー¥«ー¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Æ´¤ì¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦º©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡ÖËèÆüÃåÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½Å»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤ÖÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Å»öÃæ¤âÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢ÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤Ê¤¤ÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Þ¤È¤á
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢´ûº§¼Ô¤Î82¡ó¤¬·ëº§»ØÎØ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó8³ä¤¬2¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ç¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤ÎÊý¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§»ØÎØ¤ÏÄ¹¤¯ÃåÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁª¤Ö»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Î®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é·ëº§»ØÎØ¤òÁª¤ÖÊý¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤ß¤äÍ½»»¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë»ØÎØ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Áª¤Ö²áÄø¤½¤Î¤â¤Î¤â¡¢·ëº§½àÈ÷¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
