¡Ú¤«¤ß¤à¤éËÒ¾ì¡ÛËè·î¹±Îã¤Î¡ÖÆù¤ÎÆü¡×´ë²è¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò³«ºÅ¡£¤ª¤¹¤¹¤á¾ÆÆù¥é¥ó¥Á¡Ê2¼ï¡Ë¤ò1129¡Ê¤¤¤¤Æù¡Ë±ß¤ÇÈÎÇä¡õKAMIMURA¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¡ª
¥ï¥¿¥ß³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¥ï¥¿¥ß¡Ë¤È¹ñÆâÍ¿ô¤ÎÏÂµíÀ¸»º¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥«¥ß¥Á¥¯¥°¥ëー¥×¡Ê¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¡Ë¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¡¢¥ï¥¿¥ß¥«¥ß¥Á¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¥ï¥¿¥ß¥«¥ß¥Á¥¯¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¤«¤ß¤à¤éËÒ¾ì¡×¤Ï¡¢Ëè·î¹±Îã¤Î¡ÖÆù¤ÎÆü¡×´ë²è¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡1·î¤ÎÆù¤ÎÆü´ë²è¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ò¡Ö¹¬¤»¤Î5Æü´Ö¡×¤È¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÊ¿Æü¤Î11»þ¤«¤é16»þ¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÆÆù¥é¥ó¥Á¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥á¥Ë¥åー¡Ö¿Íµ¤¤ÎÃæÍî¤Á¥«¥ë¥Ó¥é¥ó¥Á¡×¤È¡ÖÆÃÀ½¿É¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤À¤ì¡¡ÃæÍî¤Á¥«¥ë¥Ó¥é¥ó¥Á¡×¤òÄÌ¾ï²Á³Ê1,280±ß¡ÊÀÇ¹þ1,408±ß¡Ë¤Î¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¤¤¤Æù¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿1,129±ß¡ÊÀÇ¹þ1,241±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë¤³¤Î2¼ïÎà¾ÆÆù¥é¥ó¥Á¤Ë¸Â¤ê¤´ÈÓ¤Î¤ªÂØ¤ê¤¬²¿ÇÕ¿©¤Ù¤Æ¤âÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±´ü´Ö¤Ç¥µ¥é¥À¥Ðー¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ðー¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥Ðー¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëKAMIMURA¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬¥Õ¥ë¥»¥Ã¥ÈÄÌ¾ï²Á³Ê800±ß¡ÊÀÇ¹þ880±ß¡Ë¤Î¤È¤³¤íÆù¤ÎÆüÆÃÊÌ²Á³Ê455±ß¡ÊÀÇ¹þ500±ß¡Ë¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤´°ì½ï¤Ë¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ç¤â¡Ö1129¥é¥ó¥Á¡õ¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
https://kamimura-bbq.com/¡¡
1·îÆù¤ÎÆü¹¬¤»¤Î5Æü´Ö¡Ø1129¥é¥ó¥Á¡õ¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Ù´ë²è¡¡³µÍ×
¢¡ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¤«¤ß¤à¤éËÒ¾ì¡×¡¡11Å¹ÊÞ
µþµÞ³÷ÅÄÂè°ìµþÉÍÂ¦Æ»Å¹/¼é¸ýÆî»ûÊýÅ¹/ÉÜÃæÅ¹/¾ëËÌ¹õÀîÅ¹/È¬ÀéÂåÀ®ÅÄ³¹Æ»Å¹/È¬Èø³°´ÄÅ¹/²£ÉÍÄá¸«¶ð²¬Å¹/¾åÈøÅ¹/¤é¤é¤Ýー¤ÈÊ¡²¬Å¹/Ê¡½Å½¦Ï»Ä®Å¹/Á¥¶¶µÜËÜÅ¹
¢¡ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡»ÅÆþ¤ì¤äºß¸Ë¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¡ÆâÍÆ¡§´ü´ÖÃæ¡Ö¿Íµ¤¤ÎÃæÍî¤Á¥«¥ë¥Ó¥é¥ó¥Á¡×¤È¡ÖÆÃÀ½¿É¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤À¤ì¡¡ÃæÍî¤Á¥«¥ë¥Ó¥é¥ó¥Á¡×¤òÄÌ¾ï1,280±ß¡ÊÀÇ¹þ£±£´£°£¸±ß¡Ë¤Î¤È¤³¤í1,129±ß¡ÊÀÇ¹þ1,241±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë¤³¤Î2¼ïÎà¾ÆÆù¥é¥ó¥Á¤Ë¸Â¤ê¤´ÈÓ¤Î¤ªÂØ¤ê¤¬²¿ÇÕ¿©¤Ù¤Æ¤âÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢¨1.5ÇÜÀ¹¤ÏÄÌ¾ï²Á³ÊÈÎÇä¤Ç¤¹¡¡¢¨³ºÅö¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È°Ê³°¤ÏÄÌ¾ï²Á³ÊÈÎÇä¤Ç¤¹¡£¢¨¡Ö¤«¤ß¤à¤éËÒ¾ì¡×¤é¤é¤Ýー¤ÈÊ¡²¬Å¹¤Ï¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È¤ÎÄÌ¾ï¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤¬¾åµ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
KAMIMURA¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ ¥Õ¥ë¥»¥Ã¥ÈÄÌ¾ï²Á³Ê800±ß¡ÊÀÇ¹þ880±ß¡Ë¤Î¤È¤³¤íÆù¤ÎÆüÆÃÊÌ²Á³Ê455±ß¡ÊÀÇ¹þ500±ß¡Ë¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê400±ß¡ÊÀÇ¹þ440±ß¡Ë¤Î¤È¤³¤íÆù¤ÎÆüÆÃÊÌ²Á³Ê228±ß¡ÊÀÇ¹þ250±ß¡Ë¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾°¡¢ÍÄ»ù¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Äê¿©¤Þ¤¿¤Ï¾ÆÆù¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸Â¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨Á´Æü¡Ö¾ÆÆù¥é¥ó¥Á¡×ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÎÅÚÆü½Ë¤Î¡ÖKAMIMURA¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤Ï100Ê¬´Ö¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢¨¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à11～16»þ¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Å¹ÊÞ¾ðÊó¡§https://kamimura-bbq.com/store/¡¡
¾ÆÆù¤â¼÷»Ê¤â¿©¤ÙÊüÂê
¿·Á¯¤Ê¥µ¥é¥À¤ä¥Ç¥¶ー¥È¤â¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤Ç¿©¤ÙÊüÂê¡ÖKAMIMURA BAR¡×
A4¥é¥ó¥¯°Ê¾å¤Î¹õÌÓÏÂµí¡Ö»§Ëàµí¡×¥«¥ë¥Ó
¹ñ»º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¹õµí¡Ö¾åÂ¼µí¡×¥«¥ë¥Ó
¥×¥ì¥ß¥¢¥à5_±Ê±ó¤Î¥À¥¤¥ä¥«¥ë¥Ó
¥×¥ì¥ß¥¢¥à5_»êÊ¡¤ÎßÕ¤ê¤¹¤¾Æ¤¥«¥ë¥Ó
¹¬¤»¤Î¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¡Ø¤«¤ß¤à¤éËÒ¾ì¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤«¤ß¤à¤éËÒ¾ì¡×¤ÏÏÂµí¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤¬¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¾ÆÆù¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤ÎÏÂµíÀ¸»º¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥«¥ß¥Á¥¯¥°¥ëー¥×¤È¤Î¹çÊÛ»ö¶È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥ß¥Á¥¯¥°¥ëー¥×¤«¤éÄ´Ã£¤·¤¿A4¥é¥ó¥¯°Ê¾å¤Î¹õÌÓÏÂµí¡Ö»§Ëàµí¡×¤ò¿©¤ÙÊüÂê¤Ç³Ú¤·¤á¤Æ¡¢ÆÃµÞ¥ìー¥ó¤äÇÛÁ·¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤êÈóÀÜ¿¨·¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥Îー¥Þ¥ë¤Ê¾ÆÆù²°¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡A4¥é¥ó¥¯°Ê¾å¤Î¹õÌÓÏÂµí¤âµí¥¿¥ó¤â¿©¤ÙÊüÂê¡ªÁ´ÉÊ¡ØÏÂµí¥Þ¥Ë¥¢¥³ー¥¹¡Ù¡¡KAMIMURA BARÉÕ¤
¢¡¹ñ»º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¹õµí¡Ö¾åÂ¼µí¡×¤â¿©¤ÙÊüÂê¡ª110ÉÊ¡Ø¤«¤ß¤à¤éËÒ¾ì¥³ー¥¹¡Ù¡¡KAMIMURA BARÉÕ¤¡¡
¢¡¡Ö¤«¤ß¤à¤éËÒ¾ì¡×¸·Áª¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à5¡×¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡ª90ÉÊ¡Ø¥¸¥ã¥¹¥È¥ßー¥È¥³ー¥¹¡Ù¡¡KAMIMURA BARÉÕ¤
¢¡µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¹¬¤»¤Î¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¡ª60ÉÊ¡Ø¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥¹¡Ù¡¡KAMIMURA BARÉÕ¤
¢¨Á´¤Æ¤Î¿©¤ÙÊüÂê¥³ー¥¹¤Ï100Ê¬¡Ê20Ê¬Á°¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡Ë¤Ç¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¥ÐーÉÕ¤¤Ç¤¹
¢¨³Æ¥³ー¥¹¤È¤â°ìÈÌ²Á³Ê¡¦¾®³ØÀ¸²Á³Ê¡¦ÍÄ»ùÌµÎÁ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¥á¥Ë¥åー¾ðÊó¡§https://kamimura-bbq.com/course/¡¡
ÆÃµÞ¥ìー¥ó
Æâ´Ñ¥¤¥áー¥¸
2Ì¾³Ý¤±¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ
4Ì¾³Ý¤±¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ
¥ï¥¿¥ß¥«¥ß¥Á¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú½»¡¡¡¡¡¡½ê¡Û ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è±©ÅÄ1-1-3
¡ÚÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Û ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÂçÀ¸¹¹¬
¡ÚÀß¡¡¡¡¡¡Î©¡Û 2020Ç¯1·î
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û ¾ÆÆù¡Ø¤«¤ß¤à¤éËÒ¾ì¡Ù¤Î±¿±Ä
¥ï¥¿¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¥ï¥¿¥ß¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖÃÏµå¾å¤Ç°ìÈÖ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤ò½¸¤á¤ë¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¡¦´Ä¶¥Ëー¥º¤Î½¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½»½ê¡Û ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è±©ÅÄ1-1-3¡¡
¡ÚÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Û ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹CEO¡¡ÅÏîµ¡¡Èþ¼ù
¡ÚÀßÎ©¡Û 1986Ç¯5·î¡¡
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û ¹ñÆâ³°¿©»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È¡¢Âð¿©»ö¶È¡¢ÇÀ¶È¡¢´Ä¶»ö¶È¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL¡Û¡¡https://www.watami.co.jp/