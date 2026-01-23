ÆÈ¼«³«È¯¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI model³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¶¦Æ±¥êー¥É¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿ー¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã½Ð»ñ
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Canon Marketing Japan MIRAI Fund¡Ê°Ê²¼¡¢Canon MJ MIRAI Fund¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI model³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è / °Ê²¼¡¢AI model¡Ë¤Ø¶¦Æ±¥êー¥É¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿ー¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã½Ð»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºòº£¡¢¹¹ð¡¦EC¡¦SNS¡¦Å¹Æ¬¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ÇÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÉÊ¼Á¤ÎÃ´ÊÝ¡×¡Ö¸¢Íø¡¦ÎÑÍýÌÌ¤Î·üÇ°¡×¡Ö¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ø¤ÎÄêÃå¡×¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â±¿ÍÑ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ÎÃæ¡¢AI model¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¸¢Íø¾å¤Î°ÂÁ´À¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿´ë¶ÈÀìÂ°¤ÎAI¥â¥Ç¥ëÀ¸À®¤«¤é¡¢TVCM¡¦¹¹ð¡¦EC¡¦¥«¥¿¥í¥°¡¦Å¹Æ¬¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Þ¤Ç¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®¡¦±¿ÍÑ¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢AI model¤¬À¸À®AIµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÄÉµá¤¹¤ë»ÑÀª¤ä¡¢Æ±¼Ò¤ÎÍ¥½¨¤Ê·Ð±Ä¿Ø¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢´ë¶È¹Êó¤äºÎÍÑ¡¢Å¹ÊÞ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Âç´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³èÍÑ»öÎã¤âÂ¿³ÑÅª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó½Ð»ñ»þ¤«¤é¤ÎÃå¼Â¤Ê¼ÂÀÓ¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ò´Õ¤ß¡¢ÄÉ²Ã½Ð»ñ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢AI model¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤ª¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¤Ï2024Ç¯10·î¤ËCanon MJ MIRAI Fund¤òÄÌ¤¸¤¿½Ð»ñ¼Â¹Ô¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://globalbrains.com/posts/invested-in-ai-model
¢£AI model¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡AI model³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-2-1 ½»Í§ÉÔÆ°»º¸×¥ÎÌç¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡Ã«¸ý Âçµ¨
ÀßÎ©Æü¡¡2020Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡AI¥â¥Ç¥ë¤äAI¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«
URL¡¡https://www.ai-model.jp/
¢£Canon MJ MIRAI Fund¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÐµ¾å¤ÎÌ¾¾Î¡¡¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥óÌ¤ÍèÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç
Ìµ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«ÆóÃúÌÜ17ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ É´¹çËÜ °ÂÉ§
ÀßÎ©Æü¡¡1998Ç¯1·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë»ö¶È
URL¡¡https://globalbrains.com