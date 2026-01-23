¥¤ー¥É¡¢GK Marketing¤È¤Î¶¨¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGK¥×¥ê¥ó¥È¡×¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ßÌ¾¸Å²°»ÔÅì»³Æ°¿¢Êª±à¤Î½é¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ò1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜÀî ÍÎ¡¢°Ê²¼ ¥¤ー¥É¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGK Marketing¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ ¿¿»Ê¡¢°Ê²¼ GK Marketing¡Ë¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¢½¸±Ñ¼Ò ¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤ÈÌ¾¸Å²°»ÔÅì»³Æ°¿¢Êª±à¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖPLUS ULTRA ANIMALS¡ª¡È¸ÄÀ¡É¤òËá¤±¡ªÆ°Êª¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡È¹¹¤Ë¸þ¤³¤¦¤Ø¡É¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¤ー¥É¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥ê¥ó¥È¡×¤ÈGK Marketing¤È¤Î¶¨¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGK¥×¥ê¥ó¥È¡×¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¸ÂÄê¤È¤Ê¤ëÉÁ¤¤ª¤³¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ò1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£GK¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤ー¥É¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥ê¥ó¥È¡×¤ÈGK Marketing¤È¤Î¶¨¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¼ç¤ËGK Marketing¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¥°¥Ã¥º¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤òGK¥×¥ê¥ó¥È¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¢¥íー¥½¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¡¡Ê°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢£¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¤«¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢À¼Í¥¤Ê¤É¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹ØÆþ¡¦¥×¥ê¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖPLUS ULTRA ANIMALS¡ª¡È¸ÄÀ¡É¤òËá¤±¡ªÆ°Êª¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡È¹¹¤Ë¸þ¤³¤¦¤Ø¡É¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÅì»³Æ°¿¢Êª±à¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÁ¤¤ª¤³¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ßÌ¾¸Å²°»ÔÅì»³Æ°¿¢Êª±à ÉÁ¤¤ª¤³¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
ÈÎÇä³«»Ï¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë12:00
ÈÎÇä½ªÎ»¡§2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¥µ¥¤¥º¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É£²¼ï¡ÊLÈ½¡¿2LÈ½¡Ë
¼ïÎà¡§Á´8¼ï¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§
¡¡LÈ½¡§300±ß¡¿2LÈ½¡§400±ß¡¡
¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈÖ¹æ¡§
¡¡LÈ½¡§2ZH5EDLP9V¡¿2LÈ½¡§ZNMZR2YD2W
¢£¹ØÆþÊýË¡
£±¡¥¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È/¥íー¥½¥ó/¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Å¹ÊÞ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¤òÁàºî¤·¡¢¥á¥Ë¥åー²èÌÌ¤«¤é¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¤«¤é¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥ê¥ó¥È¡×¤òÁªÂò¤·¡¢µ¬Ìó¤ËÆ±°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤ÇÍß¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈÖ¹æ¤ò¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¤Ë¤´ÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³¡¥ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥×¥ê¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´ÍøÍÑ¥¬¥¤¥É¡Ê¼õ¼èÊýË¡¡Ë¡Û¤Ï¤³¤Á¤é
https://entame-print.jp/how-to-order
¢£¡ÖPLUS ULTRA ANIMALS¡ª¡È¸ÄÀ¡É¤òËá¤±¡ªÆ°Êª¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡È¹¹¤Ë¸þ¤³¤¦¤Ø¡É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤È¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÅì»³Æ°¿¢Êª±à¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÎÐÃ«½Ðµ×¤Ê¤ÉÍº±Ñ¹â¹»¥Òー¥íー²Ê1Ç¯AÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¡È¸ÄÀ¡É¤òÃµ¤¹¥¯¥¤¥º¥é¥êー¡Ö¶ÛµÞ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¡È¸ÄÀ¡É¤òÃµ¤ì¡©¡ªÅì»³Æ°¿¢Êª±à¥¯¥¤¥º¥é¥êー¡ª¡×¤ä¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¹¡¹¤È¤·¤¿Æ°Êª±à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥ÉÉÕ¤¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¤ª³Ú¤·¤ßÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
web¥µ¥¤¥È¡§https://www.higashiyama.city.nagoya.jp/
¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ßÌ¾¸Å²°»ÔÅì»³Æ°¿¢Êª±à¡ÖPLUS ULTRA ANIMALS¡ª¡È¸ÄÀ¡É¤òËá¤±¡ªÆ°Êª¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡È¹¹¤Ë¸þ¤³¤¦¤Ø¡É¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§Ì¾¸Å²°»ÔÅì»³Æ°¿¢Êª±à
³«ºÅÆâÍÆ¡§
¡¡¡¦Æ°Êª¥¯¥¤¥º¥é¥êー¡Ö¶ÛµÞ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¡È¸ÄÀ¡É¤òÃµ¤ì¡©¡ªÅì»³Æ°¿¢Êª±à¥¯¥¤¥º¥é¥êー¡ª¡×
¡¡¡¦Åì»³Æ°¿¢Êª±à¤ÇÊë¤é¤¹¡È¸ÄÀ¡ÉË¤«¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º
¡¡¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥ÉÉÕ¤¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー
¡¡¡¦»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤½¤¦¡ª¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¡¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥×¥ê¥ó¥È¡ÖGK¥×¥ê¥ó¥È¡×¤Ç¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤òÈÎÇä
º£¸å¤â¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¼Â¼Ì±Ç²è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥²ー¥à´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤Û¤«¡¢¥¤ー¥É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë21¥¸¥ã¥ó¥ë82¤Ë¤ª¤è¤ÖÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¸þ¤±¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶ÈËÜÉô¡¡Ã´Åö¡§ßÀÅÄ
https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html
¹ÊóÃ´Åö
https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥É
¢©164-0012 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èËÜÄ®1-32-2 ¥Ïー¥â¥Ëー¥¿¥ïー17³¬
URL¡§https://www.iid.co.jp/