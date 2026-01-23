¡Ö¥Ç¥­¤ëÇ­¤Ïº£Æü¤âÍ«Ýµ～¥Ç¥­¤ëÇ­¤Ï¥Ñ¥º¥ë¤â¥Ç¥­¤ë～¡× ¡Ø¥Ñ¥ºÇ­¡ÙÂè19²ó¥Ñ¥ºÇ­¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥²ー¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò

¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥²ー¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§Ã«¸ýÍ´°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢TV ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ç¥­¤ëÇ­¤Ïº£Æü¤âÍ«Ýµ¡×(Î¬¾Î¡§¥Ç¥­Ç­)¤Î¿·ºî¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¡Ö¥Ç¥­¤ëÇ­¤Ïº£Æü¤âÍ«Ýµ～¥Ç¥­¤ëÇ­¤Ï¥Ñ¥º¥ë¤â¥Ç¥­¤ë～¡×(Î¬¾Î¡§¥Ñ¥ºÇ­)¤¬¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£





¢£Âè19²ó¥Ñ¥ºÇ­¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¡ª


¡¡¸½ºß¥Ñ¥ºÇ­¤Ç¤Ï¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÂè19²ó¥Ñ¥ºÇ­¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£


¥Ñ¥ºÇ­¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æー¥¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¿§¡¹¤ÊÊó½·¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£


º£²ó¤ÎÌÜ¶ÌÊó½·¤Ï¡Ö¡Ú¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤Æ¤é¡ÛÍ¡µÈ¡×¤Ç¤¹¡£


¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ªÆé¤ò°Ï¤ó¤Ç¥Ý¥«¥Ý¥«¤ÎÍ¡µÈ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª







¡¡Â¾¤Ë¤â¡Ö¡Ú¿´¤â¥Ý¥«¥Ý¥«¡ÛÍ¡µÈ¡×¤ÎÊÉ»æ¤ä¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤Ç¤­¤ëÌµ½þ¥Ç¥­¥Í¥³¥¤¥ó¤ä¥Í¥³¥á¥À¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊó½·¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢þ³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)15:00～2026Ç¯2·î2Æü(·î)13:59¤Þ¤Ç



¢£º£¸åÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¿·°áÁõ¤ò¥Á¥é¸«¤»¡ª


¡¡º£¸å¥²ー¥àÆâ¤ÇÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¿·°áÁõ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª
¤µ¤é¤Ë¿·°áÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Ä°¦¤¤ÊÉ»æ¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ªÂ³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª





¢¨¸ø³«Ãæ¤Î°áÁõ¤Ïº£¸å»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£




¢£¡Ö¥Ç¥­¤ëÇ­¤Ïº£Æü¤âÍ«Ýµ～¥Ç¥­¤ëÇ­¤Ï¥Ñ¥º¥ë¤â¥Ç¥­¤ë～¡×¤È¤Ï




¥Ñ¥ºÇ­¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ç¥­Ç­¡×¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¥Ç¥­Ç­¡×¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë3 ¥Þ¥Ã¥Á¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£


Í¡µÈ¤ä¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£



¢§AppStore / GooglePlay¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É


https://puzzneko.onelink.me/KKbt/6uq8wzn7



¢£¥²ー¥à³µÍ×


¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾ ¡§¥Ç¥­¤ëÇ­¤Ïº£Æü¤âÍ«Ýµ～¥Ç¥­¤ëÇ­¤Ï¥Ñ¥º¥ë¤â¥Ç¥­¤ë～


¥ê¥êー¥¹Æü ¡§2024Ç¯9·î30Æü


¥¸¥ã¥ó¥ë ¡§¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à


¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§App Store / Google Play


ËÜÂÎ²Á³Ê ¡§ÌµÎÁ(¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê)


Ãøºî¸¢É½µ­ ¡§(C)»³ÅÄ¥Ò¥Ä¥¸¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥Ç¥­¤ëÇ­¤Ïº£Æü¤âÍ«ÝµÀ½ºî°Ñ°÷²ñ


(C)Poppin Games Japan Co., Ltd. All rights reserved.



¢£¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥²ー¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÆÈÎ©·Ï¤Î¥²ー¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡£


ÂåÉ½ºî¤Ë¡ÖDr.STONE ¥Ð¥È¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¡×¡¢¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº ¥à¥²¥ó¤Î¥Ä¥ÜÂçË½Áö¤ÎÃÊ¡×¡¢¡Ö¥àー¥ß¥ó～ ¤è¤¦¤³¤½¡ª¥àー¥ß¥óÃ«¤Ø～¡×¡¢¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó °ìÃ×ÃÄ¥±¥Ä¡ª ¤«¤¹¤«¤Ù¥·¥Æ¥£Âç³«È¯¡×¤Ê¤É¤¬¤¢ ¤ê¤Þ¤¹¡£



ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶3-11-8 ¥ªー¥¤¥º¥ß¿·¶¶Âè2¥Ó¥ë 802¹æ¼¼


ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Ã«¸ý Í´°ìÏº


²ñ¼Ò£È£Ð¡§https://poppin-games.com/



¢¨¡ÖGoogle Play¡×¡ÖAndroid¡×¤Ï¡¢Google Inc.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨¡ÖiOS¡×¤Ï¡¢Cisco¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð ¤Å¤­»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨iPhone¡¢iPad¡¢iPad mini¡¢iPod touch¤ª¤è¤ÓApp Store¤ÏÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì ¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£