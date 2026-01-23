ÀÇÍý»Î¡¦²ñ·×»öÌ³½ê¸þ¤±¡Ö°Å¹æ²ñ·×RIKYU Partner¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒRIKYU¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÀ¥¡¡·óÂÀ¡Ë¤Ï¡¢ÀÇÍý»Î¡¦²ñ·×»öÌ³½ê¸þ¤±¤Î°Å¹æ»ñ»º²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö°Å¹æ²ñ·×RIKYU Partner(°Ê²¼¡¢RIKYU Partner)¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://rikyu.io/partner/¡Ë
RIKYU Partner¤Ï¡¢»Î¶È¤Î³§ÍÍ¤¬¸ÜµÒ´ÉÍý¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¡Ö°Å¹æ²ñ·×RIKYU¡×¤ª¤è¤ÓË¡¿Í¸þ¤±¡Ö°Å¹æ²ñ·×RIKYU Biz¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ÎÀÇÌ³¡¦²ñ·×ÂÐ±þ¤òÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ËÀ°¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
RIKYU Partner¤Î³µÍ×
RIKYU Partner¤Ï¡¢ÀÇÍý»Î¡¦²ñ·×»öÌ³½ê¤¬¡¢¸ÜµÒ´Ä¶¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î²èÌÌ¤Ç´ÉÍý¤·¡¢¥Áー¥à¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë»Î¶È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
°Å¹æ»ñ»º¤Î¼è°úÍúÎò¤Î¼«Æ°¼èÆÀ¤«¤éÂ»±×·×»»¡¢»ÅÌõÀ¸À®¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¡¢°Å¹æ»ñ»ºÂÐ±þ¤òÀìÌç²È¤À¤±¤ÎÆÃ¼ì¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»öÌ³½êÁ´ÂÎ¤Ç²ó¤»¤ë¼ÂÌ³¤È¤·¤ÆÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§
1¡Ë°Å¹æ»ñ»º¤Î¼è°úÍúÎò¤ò¼«Æ°¼èÆÀ¤·¡¢Â»±×·×»»¤È»ÅÌõºîÀ®¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÂÐ±þ
¼è°ú¤Î¼èÆÀ¤«¤é·×»»¡¢Ä¢ÊíºîÀ®¤Þ¤Ç¤ò¥Äー¥ë¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Å¹æ»ñ»ºÂÐ±þ¤ÎÉé²Ù¤ò²¼¤²¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¼ÂÌ³¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2¡Ë¥Áー¥à±¿ÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸ÜµÒ»Ù±ç
ÀÇÍý»Î¡¦²ñ·×»öÌ³½êÆâ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤·¤ÇÌµÀ©¸Â¤ËÄÉ²Ã¤Ç¤¡¢¥Áー¥àÃ±°Ì¤Ç¸ÜµÒÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Â°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¤°Å¹æ»ñ»ºÂÐ±þ¶ÈÌ³¤ò¡¢»öÌ³½êÆâ¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë±¿ÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
3¡Ë°Å¹æ»ñ»º¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÇÌ³¤ä²ñ·×¤ÎÉÔÌÀÅÀ¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º²ñ·×¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÌÀÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È½ÃÇ¤ËÌÂ¤Ã¤Æºî¶È¤¬»ß¤Þ¤ë¾õÂÖ¤ò¸º¤é¤·¡¢°Å¹æ»ñ»ºÂÐ±þ¤òÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ²ó¤»¤ë¾õÂÖ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
°Å¹æ»ñ»º¤Î·×»»¤Ë¤ªº¤¤ê¤ÎÀÇÍý»Î¡¦²ñ·×»öÌ³½ê¤ÎÊý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
公式サイトへ :
https://rikyu.io/partner
URLはこちら
https://rikyu.io/partner/
ÎÁ¶âÂÎ·Ï
´ðËÜÍøÍÑÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¸ÜµÒ´Ä¶1¤Ä¤¢¤¿¤êÇ¯³Û10,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
詳細はサービスサイトをご確認ください。
https://rikyu.io/partner#pricing
Äó¶¡ÇØ·Ê¡§°Å¹æ»ñ»º¤ÎÉáµÚ¤È¿½¹ðÂÐ±þÂÎÀ©¤Î²ÝÂê1. °Å¹æ»ñ»º¸ýºÂ¿ô¤È¿½¹ð¼Ô¿ô¤ÎÐªÎ¥
¹ñÆâ¤Î°Å¹æ»ñ»º¸ýºÂ¤Ï³ÈÂç¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯10·î¤«¤é2025Ç¯10·î¤Î3Ç¯´Ö¤ÇÀßÄê¸ýºÂ¤Ï645Ëü¤«¤é1,347Ëü¤ØÁý²Ã¤·¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ¤ÇÌó28%À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨1
°ìÊý¤Ç¡¢ÎáÏÂ6Ç¯Ê¬¤Î°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤Ë·¸¤ë¼ýÆþ¤ò¿½¹ð¤·¤¿¿ô¤ÏÌó7.6Ëü¿Í¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¼è°úÍúÎò¤ÎÀ°È÷¤ä¿½¹ðÂÐ±þ¤Ï¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨2
¤³¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢¼è°úÍúÎò¤ÎÀ°Íý¤ä¿½¹ðÂÐ±þ¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÁØ¤¬ÁêÅö¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2. °Å¹æ»ñ»º¤ÎÂ»±×·×»»¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ÎÉÔÂ
°Å¹æ»ñ»º¤ÎÊÝÍ¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀÇÍý»ÎÂ¦¤Ç¤Ï¼è°úÍúÎò¤Î³ÎÇ§¤äº¬µòÀ°Íý¤Ë¹©¿ô¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÂÐ±þÉé²Ù¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥ó¥Á¥§ー¥ó¼è°ú¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¡¢¼è°ú¤Î¼ïÎà¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼õÇ¤¤¬Æñ¤·¤¤¥±ー¥¹¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç²È¤Î¶¡µë¤Ï½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»öÌ³½ê¤Ë¶ÈÌ³¤¬½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÈËË»´ü¤Ë¤Ï¼õÇ¤¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ä¥Áー¥à±¿ÍÑ¤¬¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·èºÑ¡¦±¿ÍÑ¡¦¥ª¥ó¥Á¥§ー¥ó¼è°ú¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¼è°úÍúÎò¤ÏÁý²Ã¤·¡¢ÀÇÌ³½èÍý¤ÎÆñ°×ÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ë¾Ü¤·¤¤°ìÉô¤ÎÀìÌç²È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ò»Ù¤¨¤ëÀÇÍý»Î¡¦²ñ·×»Î¤¬°Å¹æ»ñ»º¤ÎÂ»±×·×»»¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°Å¹æ»ñ»ºÂÐ±þ¤ò°ìÉô¤ÎÀìÌç¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÇÍý»Î¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ·ÑÂ³±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë·Á¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê
´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Î°Å¹æ»ñ»ºÊÝÍ¤Ë¤è¤ê¡¢¼õÇ¤È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤
°Å¹æ»ñ»º¤ÎË¡µ¬À©¤ä½èÍýÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢¸ÜµÒ¤¬°Å¹æ»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼õÇ¤¤òÃÇ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£RIKYU¤Ï¼è°úÍúÎò¤Î¼«Æ°¼èÆÀ¤«¤éÂ»±×·×»»¡¢»ÅÌõÀ¸À®¤Þ¤Ç¤ò»Ù±ç¤·¡¢°Å¹æ»ñ»ºÂÐ±þ¤ò¥Äー¥ë¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥ë¤ÎÊÑ²½¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤º¡¢½èÍý¤ÎÀµ¤·¤µ¤ËÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë
°Å¹æ»ñ»º¤ÎÀÇÀ©¤ä²ñ·×¥ëー¥ë¤ÏÊÑ²½¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¡¹Áý¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼è°ú½ê¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¬Æñ¤·¤¯¡¢½èÍý¤ÎÀµ¤·¤µ¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£RIKYU¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¿·¤ÎÀÇÀ©¡¦²ñ·×¥ëー¥ë¤Ë±è¤Ã¤¿½èÍý¤òÁ°Äó¤Ë¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Î¼ÂÌ³ÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼è°úÍúÎò¤¬ËÄÂç¤Ç¡¢Excel¤ä¼êºî¶È¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¯¤ë
°Å¹æ»ñ»º¤Î¼è°úÍúÎò¤Ï¼è°ú½ê¼è°ú¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥ª¥ó¥Á¥§ー¥ó¼è°ú¤âÁý¤¨¡¢·ï¿ô¤¬ËÄ¤é¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£RIKYU¤Ï¼è°úÍúÎò¤ò¼«Æ°¤Ç¼èÆÀ¤·¡¢¼è°úÊ¬ÀÏ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤êÂçÎÌ¼è°ú¤ò¸úÎ¨ÎÉ¤¯½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒRIKYU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒRIKYU¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ÎÀÇÌ³¡¦²ñ·×¼ÂÌ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ö°Å¹æ²ñ·×RIKYU¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Î¼è°ú½ê¼è°ú¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥Á¥§ー¥ó¼è°ú¤Î¼è°úÍúÎò¤ò¼«Æ°¼èÆÀ¤·¡¢Â»±×·×»»¤ä»ÅÌõºîÀ®¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿À°È÷¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ÀÇÍý»Î¡¦²ñ·×»öÌ³½ê¸þ¤±¤Î¡ÖRIKYU Partner¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢°Å¹æ»ñ»ºÂÐ±þ¤ò°ìÉô¤ÎÀìÌç²È¤À¤±¤ÎÆÃ¼ì¶ÈÌ³¤Ë¤»¤º¡¢»öÌ³½ê¤ÎÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ·ÑÂ³±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼ÒRIKYU
ÂåÉ½¼Ô: ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹âÀ¥·óÂÀ
ÀßÎ©: 2023Ç¯9·î15Æü
