¥Ñー¥½¥ë¤Î¼Â»Ü¤¹¤ë¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤¬¡Ö¤¤ー¤¿¤¤¤±¤ó¥¢¥ïー¥É¡ÊÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÂÎ¸³³èÆ°¿ä¿Ê´ë¶ÈÉ½¾´¡Ë¡×Í¥½¨¾Þ¼õ¾Þ
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÏÂÅÄ ¹§Íº¡Ë¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é ¹Ö»ÕÇÉ¸¯¼ø¶È¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤¬¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ö¤¤ー¤¿¤¤¤±¤ó¥¢¥ïー¥É¡ÊÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÂÎ¸³³èÆ°¿ä¿Ê´ë¶ÈÉ½¾´¡Ë¡×¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾ÍèÀ¤Âå¤ò½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÂÐÏÃ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡ÖFR¡ÊFuture Generations Relations¡Ë¡×³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¸þ¤±¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é ¹Ö»ÕÇÉ¸¯¼ø¶È¡Ê½ÐÁ°¼ø¶È¡Ë¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤òÌµ½þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤Î³èÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ö¤¤ー¤¿¤¤¤±¤ó¥¢¥ïー¥É¡ÊÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÂÎ¸³³èÆ°¿ä¿Ê´ë¶ÈÉ½¾´¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤ー¤¿¤¤¤±¤ó¥¢¥ïー¥É¡×¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬ÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÂÎ¸³³èÆ°¤Îµ¡²ñ¤Î¿ä¿Ê¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢´ë¶È¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿ÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÂÎ¸³³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÏÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤ËÂ³¤¡¢2²óÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·¤·¤¤¤Ï¤¿¤é¤Êý¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤É¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤È¤Ï¡¡
¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¤ËÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø3Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ä´ë¶È¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤é¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¡¦ÃÎ¼±¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«¤é¼çÂÎÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤òÍÜ¤¦¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³«»Ï°ÊÍè¡¢Á´¹ñ45¤òÄ¶¤¨¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¡¢678¹»¡¢72,521Ì¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼ø¶È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡¡±ä¤Ù¼ÂÀÓ¡Ë ¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè11²ó ¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥¢¥ïー¥É¡×Í¥½¨¾Þ¡¢2024Ç¯¤ËÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÂÎ¸³³èÆ°¿ä¿Ê´ë¶ÈÉ½¾´¡×Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£FR³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Well-being¤È¤¤¤¦³µÇ°¤È¿·»ØÉ¸¤ò¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Î¼Ò²ñ¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´ë¶È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡ÖWell-being Initiative¡×¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FR¡Ê¢¨¡Ë³èÆ°¤Ï¡¢¡ÖWell-being Initiative¡×»²²è´ë¶È¤¬Ï¢·È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¾ÍèÀ¤Âå¤ò½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Well-being¿ä¿Ê¤Ê¤é¤Ó¤ËÂÐÏÃ¤Î¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¤Íè¡×¤ò¾ÍèÀ¤Âå¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Î¥Æー¥Þ¤È¤·¡¢FR³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ÖÌ¤Íè¤Î¤Ï¤¿¤é¤¯Âç¿Í¤¿¤Á¡Ê¾ÍèÀ¤Âå¡Ë¡×¤Ë¸þ¤±¡¢¾Íè¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤òÁªÂò¤Ç¤¤ëÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¡¢»Å»ö¤ÎÂÎ¸³µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÍèÀ¤Âå¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ý½¸¤·¤¿°Õ¸«¤ä¹Í¤¨¤ò·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1973Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡¢¿Íºà¾Ò²ð¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¢Àß·×³«È¯¤Ê¤É¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¡£2008Ç¯10·î¤Ë¶¦Æ±»ý³ô²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£2017Ç¯7·î¤è¤ê¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡£
Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2181¡Ë¡£2025Ç¯3·î´üÇä¾å¼ý±×1Ãû4,512²¯±ß¡ÊIFRS¡Ë¡£
¢£¡ÖPERSOL¡Ê¥Ñー¥½¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://www.persol-group.co.jp/ ¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢100Ëü¿Í¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¡È¤Ï¤¿¤é¤¯µ¡²ñ¡É¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍºàÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¡¢BPO¤äÀß·×¡¦³«È¯¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ÎÃµº÷¡¦ÁÏÂ¤¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ß¥¤¥À¥¹¡×¤ä¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡× ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£