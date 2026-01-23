¡ÖLOBA Women Grant¡× ¤Þ¤â¤Ê¤¯±þÊç¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È
¡Ö¥é¥¤¥«¡¦¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ð¥ë¥Ê¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥É¡ÊLOBA¡Ë(https://www.leica-oskar-barnack-award.com/en/)¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î¤â¤È¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡ÖLOBA Women Grant(https://www.leica-oskar-barnack-award.com/en/loba-women-grant/information.html)¡×¤Ï¡¢LOBA¤Î¡Ö°ìÈÌÉôÌç¡×¤È¡Ö¿·¿ÍÉôÌç¡×¤Î³Æ¾Þ¤ËÂ³¤¯¡¢¼Ì¿¿É½¸½¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£½÷À¼Ì¿¿²È¤¬¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¼Ì¿¿¥·¥êー¥º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢LOBA¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè 1 ²ó¡ÖLOBA Women Grant(https://www.leica-oskar-barnack-award.com/en/loba-women-grant/information.html)¡×¤Î±þÊç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1 1Æü¤«¤é3·î15Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¾ò·ï¡¢ÄùÀÚÆü¡¢Í×¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.leica-oskar-barnack-award.com/en/loba-women-grant/information.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼õ¾Þ¼Ô¤ÎºîÉÊ¥·¥êー¥º¤Ï LOBA¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2027Ç¯10·î¤Ë¥¦¥§¥Ã¥Ä¥éー¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢³ÆÃÏ¤Î¥é¥¤¥«¥®¥ã¥é¥êー¤ä¼Ì¿¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÖLOBA Women Grant(https://www.leica-oskar-barnack-award.com/en/loba-women-grant/information.html)¡×¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë21 ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À¼Ì¿¿²È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù±ç¶â¤Ï10,000¥æー¥í¡£Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿²È¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¤¥«Q¡×¥«¥á¥é¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢À©ºî´ü´ÖÃæ¤ËÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤ÎÀßÄê¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¤¬¡¢LOBA¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿Í¤È´Ä¶¤ÎÂ¿ÁØÅª¤ÇÊ£»¨¤Ê´Ø·¸À¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¥·¥êー¥º¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
