¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×±þÂÐ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025-26¤ÎÁ´¹ñNo.1·èÄê
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥³¥â¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î³ÆÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë
¡Ö¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×±þÂÐ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025-26Á´¹ñÂç²ñ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ë¤ò2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¡¢¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¼éÃ«Å¹¡ÊÀÖº¬ ÃÒÈþ¤µ¤ó¡¢°Ë¿À ·òÂÀ¤µ¤ó¡Ë¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×Å¹Æ¬¤Ç¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤ò¤á¤¶¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´Í×Ë¾¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüº¢¤Î±þÂÐÎÏ¤ò¶¥¤¤¹â¤á¹ç¤¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£2009Ç¯ÅÙ¤«¤éÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç³«»Ï¤·¡¢º£Âç²ñ¤Ï13²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ2Ì¾¤¬¥Áー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·Ê£¿ôÌ¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ±þÂÐ¤òÈäÏª¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¡¢¥È
ー¥¯¥¹¥¥ë¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿Áí¹çÅª¤Ê±þÂÐÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿³ºº°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥É¥³¥â¼ÒÆâ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ò³°¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¿³ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥³¥â¤Ï¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ¯¤¤¬¤¤¤ä¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢±þÂÐÎÏ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë
¤è¤ê¡¢¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÌ»æ¡Û¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×±þÂÐ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025-26¡×³µÍ×
1. ³µÍ×
¡¡ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×Å¹Æ¬¤Ç¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤ò¤á¤¶¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´Í×
Ë¾¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüº¢¤Î±þÂÐÎÏ¤ò¶¥¤¤¹â¤á¹ç¤¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£2009Ç¯ÅÙ¤«¤éÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç³«»Ï¤·¡¢º£Âç²ñ
¤Ï13²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×Å¹ÊÞ¿ô¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë
2,048Å¹ÊÞ
3. ¼Â»Ü¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2025Ç¯8～10·î ¡¡»Ù¼ÒÍ½ÁªÂç²ñ
2025Ç¯11·î¡¡¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ
2026Ç¯1·î ¡¡Á´¹ñÂç²ñ
4. ¡Ö¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×±þÂÐ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025-26 Á´¹ñÂç²ñ¡×½Ð¾ìÅ¹ÊÞ
³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿7¥Áー¥à¤¬¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢±þÂÐÈ¯É½½ç¡Ë
·É¾ÎÎ¬
5. ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È·ë²Ì
6. ¥°¥é¥ó¥×¥êÆþ¾ÞÅ¹ÊÞ¥³¥á¥ó¥È¡Ê¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¼éÃ«Å¹¡¡ÀÖº¬¤µ¤ó¡¡°Ë¿À¤µ¤ó¡Ë
¢£ÀÖº¬¤µ¤ó
¤´¶¨ÎÏ¡¢±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñÂç²ñ¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¥È¥¯¤äÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ªµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È
»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÈ¯É½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£°Ë¿À¤µ¤ó
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿´Ø·¸³Æ½ê¤ÎÊý¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆü¤Î±þÂÐÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤´°ÆÆâ¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì
¤ÏÉáÃÊ¤Î±þÂÐ¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦Äó°Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢
¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Î±þÂÐ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÃç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢
Á´°÷¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
