ÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¼Ò¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¤è¤êÉ½¾´¾õ¤ò¼õÂ£
¢£ É½¾´¾õÂ£Äè¤Î³µÍ×
2026Ç¯1·î22Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤ÎÅìµþÐò´Ü¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¡Ö2026Ç¯²ì»ì¸ò´¿²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ËÂÐ¤·Æ±¶¨²ñ¤è¤êÉ½¾´¾õ¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â£Äè¼°¤Ïº©¿Æ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¤ÎÊ¿°æ¹À°ìÏº²ñÄ¹¤è¤êÅö¼ÒÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¡¦º£ÌîÀµµÁ¤¬ÂåÉ½¤·¤ÆÉ½¾´¾õ¤òÇÒ¼õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¨²ñ³èÆ°¤Ø¤ÎÍý²ò¤È»Ù±ç¡¢Ãæ¿©»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¶È³¦´Ø·¸¼Ô780Ì¾¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(º¸)ÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ Ê¿°æ²ñÄ¹¡¡(±¦)ÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¼Ò º£ÌîÌ¾ÍÀ²ñÄ¹
É½¾´¾õ¤Èº£ÌîÌ¾ÍÀ²ñÄ¹
¡ÚÂ£Äè¼°³µÍ×¡Û
Æü¡¡»þ 2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:15～17:30
²ñ¡¡¾ì ÅìµþÐò´Ü¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-2-1¡Ë
Â£Äè¼Ô °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ ²ñÄ¹ Ê¿°æ ¹À°ìÏº ÍÍ
¼õÂ£¼Ô ³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¼Ò¡ÊÂåÉ½¼õÎÎ¡§Ì¾ÍÀ²ñÄ¹ º£Ìî ÀµµÁ¡Ë
¢£ Â£Äè¤ÎÇØ·Ê ― ¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿Ãæ¿©»º¶È¤È¤ÎÊâ¤ß
ÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¼Ò¤Ï1998Ç¯¡¢ÁÚºÚ¡¦ÊÛÅö¡¦ÌÍ¤Î¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¡ÖWORLD Fabex¡×¤òÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñÍÍ¤Ë¤ÏÂè1²ó³«ºÅ¤è¤ê¸å±ç¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤«¤é¤Ï¶¦ºÅ¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤À¤¡¢°ÊÍè28Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÃæ¿©»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ò¶¦¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÏÅìµþ¡¦´ØÀ¾¡¦ÃæÉô¤Î3ÃÏ°è¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ³Ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Å¸¼¨²ñ¤Î´ë²è±¿±Ä¤«¤é¶È³¦¥»¥ß¥Êー¤Î¼Â»Ü¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸½ºß¡¢ÁÚºÚ¡¦¥Ç¥ê¥«¡¦ÊÛÅö¡¦Ãæ¿©¡¦³°¿©¡¦µë¿©¶È³¦¸þ¤±¤Î¿©ÉÊ¡¦¿©ºà¡¢µ¡³£¡¦µ¡´ï¡¢ÍÆ´ï¡¦ÊñÁõ¤òÌÖÍå¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¶ÈÌ³ÍÑÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢3ÃÏ°è¤ÇËèÇ¯±ä¤Ù10Ëü¿Í¶á¤¯¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ÌîÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹ÁÏÀßÅö½é¤è¤êÃæ¿©»º¶È¤Î²ÄÇ½À¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ë¿ÔÎÏ¡£Å¸¼¨²ñ¤òÄÌ¤¸¤¿¶È³¦¤Î¾ðÊóÈ¯¿®´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤È¡¢ÁÚºÚÀ½Â¤¡¦Î®ÄÌ¤Ë·È¤ï¤ë´ë¶È´Ö¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¼Ò¤ÈÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¤Î¼ç¤ÊÏ¢·È¼ÂÀÓ
Î¾¼Ô¤ÏÃæ¿©»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿ÌÌÅª¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨²ñ»ö¶È¡Û
¡¦¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡§¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ¤È¤·¤ÆÏ¢·È¡¢ÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¦¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ
¡¦¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹´ØÀ¾¡§¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ¤È¤·¤ÆÏ¢·È¡¢ÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¦¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ
¡¦¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹ÃæÉô¡§¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ¤È¤·¤ÆÏ¢·È¡¢ÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¦¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ
¡ÚÉ½¾´»ö¶È¡Û
¡¦¡ÖÁÚºÚ¡¦¤Ù¤ó¤È¤¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡§ÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¸å±ç
¡¡¢¨¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¼ø¾Þ¼°¤ò³«ºÅ
¡Ú¾ðÊóÈ¯¿®¡¦ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡Û
¡¦ÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ µ¡´Ø»ï¡ÖjmNews¡×¤ÎÊÔ½¸¤òÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¼Ò¤¬Ã´Åö
¡¦ÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¡¦¤ª¤è¤ÓÆ±ÅÅ»ÒÈÇ¤ÇÃæ¿©»º¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¡¦¶È³¦Æ°¸þ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÊóÆ»
¢£ ÂåÉ½¼õÎÎ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
º£Ìî ÀµµÁ¡Ê¤³¤ó¤Î ¤Þ¤µ¤è¤·¡Ë
1940Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1959Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¼Ò¤ØÆþ¼Ò¡£ÇÀÎÓµ¼Ô²ñ¡¢¹ñ²ñµ¼Ô²ñ¤Ê¤É¤ÇÃæ±û´±Ä£µ¼Ô¤ä¿©ÉÊ¡¦Î®ÄÌÃ´Åöµ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢±Ä¶È¶ÉÄ¹¡¢»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£1985Ç¯¤Ë¼èÄùÌò¡¢1994Ç¯¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£2012Ç¯¤è¤êÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¤òÌ³¤á¡¢2025Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£
¼Ò³°³èÆ°¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢2005Ç¯¹ñÏ¢WFP¶¨²ñ¸ÜÌä¡Ê2024Ç¯¤è¤êÍý»ö¡Ë¡¢2013Ç¯ASEAN¿©ÉÊ»º¶È¿Íºà°éÀ®¶¨²ñÍý»öÄ¹¡¢2018Ç¯¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Ê¤É¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¿©ÉÊ»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤È¹ñºÝ¹×¸¥¤Ë¿ÔÎÏ¡£¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õー¥É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¡ÖÌ¾ÍÀ¥Õー¥É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¡£
Æþ¼Ò°ÊÍè67Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿©ÉÊ¶È³¦¤ÎÊóÆ»¤È»º¶È¿¶¶½¤Ë·È¤ï¤ê¡¢1998Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹ÁÏÀß¤ò¼çÆ³¡£ÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ãæ¿©»º¶È¤ÎÈ¯Å¸´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¡£
¢£ ´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Úº£Ìî ÀµµÁ Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¡Û
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¤è¤êÉ½¾´¾õ¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£1998Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹ÁÏÀß°ÊÍè¡¢ÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¤Ë¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢2021Ç¯¤«¤é¤Ï¶¦ºÅ¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÃæ¿©»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¿©»Ô¾ì¤Ïº£¤ä11Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÌ±¤Î¿©À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢ÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¢¿©¤ÎÌ¤Íè¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢»æÌÌ¤ä¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¿©»º¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£ ÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¤Ï¡¢ÁÚºÚÀ½Â¤¶È¡¢ÁÚºÚÈÎÇä¶È¤ª¤è¤Ó¤³¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ë¶È¤ò²ñ°÷¤È¤¹¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£Ãæ¿©»º¶È¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤È¡¢¹ñÌ±¤Î¿©À¸³è¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÚºÚ´ÉÍý»Î»ñ³ÊÀ©ÅÙ¤Î±¿±Ä¡¢³Æ¼ï¸¦½¤¡¦¥»¥ß¥Êー¤Î¼Â»Ü¡¢¶È³¦Åý·×¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡¦¸ø³«¤Ê¤É¡¢Ãæ¿©»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤È¿Íºà°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¡¢ÁÚºÚ¡¦¥Ç¥ê¥«¡¦ÊÛÅö¡¦Ãæ¿©¡¦³°¿©¡¦µë¿©¶È³¦¸þ¤±¤Î¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¶ÈÌ³ÍÑÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
1998Ç¯¤ÎÂè1²ó³«ºÅ°ÊÍè¡¢¶È³¦¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþ¡¦´ØÀ¾¡¦ÃæÉô¤Î3ÃÏ°è¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ³«ºÅ¤Î¡Ö¥Ç¥¶ー¥È¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¡õ¥Ùー¥«¥êーÅ¸¡×¡Ö¤ªÊÆÌ¤ÍèÅ¸¡×¤È¤¢¤ï¤»¡¢¿©ÉÊ¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î¸òÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹2026 ³«ºÅ³µÍ×¡Û
²ñ´ü 2026Ç¯4·î15Æü(¿å)～17Æü(¶â)
²ñ¾ì Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È
¼çºÅ ÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¼Ò
¶¦ºÅ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ
¸å±ç °ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿©ÉÊ»º¶È¥»¥ó¥¿ー¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¤Ù¤ó¤È¤¦¿¶¶½¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¶¨²ñ ¤Û¤«
¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://www.fabex.jp/
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿ùÅÄ ¾°
½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆþÁ¥3-2-10 ¥¢ー¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥ÈÆþÁ¥¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡¡¡¡1946Ç¯12·î28Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¿·Ê¹¡¦»¨»ï¡¦½ñÀÒ¤ÎÈ¯¹Ô¡¢Å¸¼¨²ñ¡¦¥»¥ß¥Êー¤Î´ë²è±¿±Ä¡¢ÅÅ»Ò¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
URL¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È https://info.nissyoku.co.jp/
¡¡¡¡¡¡ ¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È https://news.nissyoku.co.jp/
ÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¤Ï1943Ç¯¤ÎÁÏ´©°ÊÍè¡¢¿©ÎÈ¡¦¿©ÉÊ¶È³¦¤ÎÀìÌç»æ¤È¤·¤Æ¡ÖÄó¸À»æ¡¦À¤ÏÀ»æ¡¦±þ±ç»æ¡×¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤ò´Ó¤¡¢80Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Ê¹¡¢·î´©»ï¡¢½ñÀÒ¡¢ÅÅ»ÒÈÇ¤Ê¤É¤ÎÇÞÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿©ÉÊ¶È³¦¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤È´ë¶È´Ö¸òÎ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¼Ò ¹Êó¼¼
TEL¡§03-3537-1311
E-mail¡§press@nissyoku.co.jp