¥íー¥º¿§¤Î±ð¤Ç¡¢ÀöÎý¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ø¡£¹âµ¡Ç½ÈþÍÆ±ÕUV²¼ÃÏ¤«¤éÈþ¤·¤¤¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³ð¤¨¤ë¿·¥·¥§ー¥É¤¬ÅÐ¾ì
ìÔÂô¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤ò½É¤¹±ðÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡Ö¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸ ¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡£¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î¹âµ¡Ç½ÈþÍÆ±ÕUV²¼ÃÏ¡Ö¥ë ¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー UV ¥ë¥ß¥¨ー¥ë¡×¤«¤é¡¢¥íー¥º¿§¤Î±ð¤ÇÈþ¤·¤¯¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³ð¤¨¤ë¿·¥·¥§ー¥É¡Ö¥íー¥¸ー¥°¥í¥¦¡×¤¬2026Ç¯2·î20¡Ê¶â¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ë ¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー UV ¥ë¥ß¥¨ー¥ë¡×¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥ô¥£¥ë ¥íー¥º¤¬Èë¤á¤ë¸÷ÂÑÀ¤ËÃåÌÜ¡£ÆÈ¼«¤ÎÍÍÑÀ®Ê¬¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È ¥íー¥º¥Ú¥×¥Á¥É(TM)¢¨1¡×ÇÛ¹ç¤Ç¡¢UV¥±¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈþÍÆ±Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥±¥¢¢¨2¤È¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨3¤Î¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥±¥¢¤ò³ð¤¨¤ë¹âµ¡Ç½ÈþÍÆ±ÕUV²¼ÃÏ¡£
¿·¥·¥§ー¥É¡Ö¥íー¥¸ー ¥°¥í¥¦¡×¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥íー¥º¿§¤Ç¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÎÈ©¤ò¹Í¤¨¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¿·¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¥·¥§ー¥É
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ë ¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー UV ¥ë¥ß¥¨ー¥ë¡×¤Ë¡¢ÂÔË¾¤Î¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥× ¥·¥§ー¥É¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤è¤ê³«È¯¤µ¤ì¤¿¿·¿§¤Ï¡¢¥íー¥º¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤±ð¤òÈ©¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯È©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Ñー¥ë¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥Ñー¥ë¥Ô¥°¥á¥ó¥È¤òÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÇÛ¹ç¡£½Ö»þ¤ËÈ©¤ËÌÀ¤ë¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¾å¼Á¤Ê¸÷¤òÃ¹¤¨¤¿¥Ð¥é¿§¤Î±ðÈ©¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸÷Ï·²½¤Î²Ê³Ø¤òÄÉµá¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸ ¥Û¥ï¥¤¥È
¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ëÈ©¤Î¿§¤ä¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¸÷Ï·²½¡×¤Î¸¦µæ¤òÄ¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¥·¥ß¤ä¿§ÁÇÄÀÃå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È©¤ÎÌ©ÅÙ¤ä¹½Â¤¤ÎÄã²¼¤¬ÌÀ¤ë¤µ¤äµ±¤¤òÂ»¤Ê¤¦Í×°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ê³ØÅªÈ¯¸«¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢¥°¥é¥ó¥ô¥£¥ë ¥íー¥º¤È¥Û¥ï¥¤¥È ¥íー¥º¤ÎÍ»¹ç
Îà¤Þ¤ì¤Ê¤ëÀ¸Ì¿ÎÏ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥ë ¥íー¥º¡£²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤âÂÑ¤¨È´¤¯¶¯¿Ù¤Ê²óÉüÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¸÷ÂÑÀ¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ã¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸ ¥Û¥ï¥¤¥È¶¦ÄÌÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨3¤È¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥±¥¢¢¨2¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È ¥íー¥º ¥Ú¥×¥Á¥É(TM)¢¨1¡×¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥ó¥ô¥£¥ë ¥íー¥ºÍ³Íè¤Î¥íー¥º ¥Ú¥×¥Á¥É¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó£ÃÍ¶Æ³ÂÎ¢¨4¡¢¥Û¥ï¥¤¥È ¥íー¥ºÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¢¨5¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥×¥ë¥±¥¢¤ò³ð¤¨¤ë¥ë ¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー UV ¥ë¥ß¥¨ー¥ë
1. UV¥±¥¢
SPF50¡Ü PA¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡£¹ÈÏ°Ï¤Î¸÷¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡¢¹â¤¤¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¡£
2. ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥±¥¢¢¨2
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È ¥íー¥º ¥Ú¥×¥Á¥É(TM)¢¨1¡×ÇÛ¹ç¡£¼ã¡¹¤·¤¤µ±¤¤ò½É¤·¤¿ÁÇÈ©¤Ø¡£
3. ¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨3
¹â¤¤¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¸ú²Ì¤Ç¡¢È©ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤â¥µ¥Ýー¥È¡£
»êÊ¡¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ÈÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê
³×¿·Åª¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á ¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é¤¬¡¢È©¤ÎÆ°¤¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¶ËÇö¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¿§¥à¥é¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ðー¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¸ú²Ì¤Çµ±¤¯È©¤ò±é½Ð¡£Èþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤¬°ìÆüÃæÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ©¥¿¥¤¥×Êý¤Ë¡£
¢¨1 ¥Ð¥é¥¨¥¥¹¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¤Ø¥¥µ¥Ú¥×¥Á¥É-£¸¡¢¥«¥Ë¥Ê¥Ð¥é²Ì¼ÂÌý¡¢¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥°¥ë¥³¥·¥É¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
¢¨2 ½á¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÌÀ¤ë¤¤È©¤ËÆ³¤¯¤ª¼êÆþ¤ì
¢¨3 Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¡¢È©¤Ë¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤ë¤ª¼êÆþ¤ì
¢¨4 ¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥°¥ë¥³¥·¥É¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
¢¨5 ¥«¥Ë¥Ê¥Ð¥é²Ì¼ÂÌý¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
¥Ï¥¤¥«¥Ðー¤Ç¶Ñ°ì¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¡ÖBB¡×¤È¡¢±ð¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥·¥¢ー¥°¥í¥¦¡×¡£¿·¥·¥§ー¥É¡Ö¥íー¥¸ー¥°¥í¥¦¡×¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥íー¥º¿§¤Ç¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¿§¡Û¥íー¥¸ー¥°¥í¥¦ ¡§ ¥íー¥º¿§¤Î±ð¤Ç¥ï¥ó¥Èー¥óÌÀ¤ë¤¤»Å¾å¤¬¤ê
¥·¥¢ー¥°¥í¥¦ ¡§ ¥«¥éー¥ì¥¹¤Ê±ð¤Çµ±¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê
BB00 ¡§ ¹â¤¤¥«¥ÐーÎÏ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¶Ñ°ì¤Ê»Å¾å¤¬¤ê
BB01 ¡§ ¹â¤¤¥«¥ÐーÎÏ¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¶Ñ°ì¤Ê»Å¾å¤¬¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·¿§¡¡¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸ ¥Û¥ï¥¤¥È ¥ë ¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー UV ¥ë¥ß¥¨ー¥ë ¥íー¥¸ー¥°¥í¥¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·1¿§¡¡14,500±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡Ë ¡¿ 15,950±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯2·î20¡Ê¶â¡Ë È¯ÇäÍ½Äê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡@DIORBEAUTY
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡#DiorSkincare
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡#DiorPrestige
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡#¥Ç¥£¥ªー¥ë¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸