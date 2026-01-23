¡ÚMAIMO¡Û½Õ¤ÎÎ¹¤òÀ¶·é¤Ë¡£²ÖÊ´¤ä±ø¤ì¤ò¼«Âð¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡È´ÝÀö¤¤ÆâÁõ¡É¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡ÃÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃæ¿È¤òÃå¤»ÂØ¤¨¤ë¡ÖHACOBO plus¡×ÃÂÀ¸
³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥È¥é¥Ù¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMAIMO¡×¤Ï¡¢½Õ¤ÎÎ¹¹Ô¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢ÆâÁõ¤ò´Ý¤´¤ÈÀö¤¨¤ë¿·¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖHACOBO plus¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¤ä³°¤Î±ø¤ì¤ò¼«Âð¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸½Âå¤Î±ÒÀ¸¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Î¹¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¡Ç½¤Î°Û¤Ê¤ëÆâÁõ¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¿·Àß·×¤ò¼Â¸½¡£2026Ç¯¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÎ¹¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ï¼±¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡ÈÀ¶·é¤Ç¼«Í³¤Ê°ÜÆ°¡É¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¡§¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ
¡ÖHACOBO¡×¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¥Ó¥åー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥Ã¥Ñー¤¬Íß¤·¤¤¡×¡Ö²ÙÊª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÆÎÌ¤òÄ´À°¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¤´Í×Ë¾¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖHACOBO plus¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¼¤òÈ¿±Ç¤·¥¹¥È¥Ã¥Ñー¤È³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤´¹¥É¾¤À¤Ã¤¿ÃåÃ¦¼°ÆâÁõ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢¡ÖÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë2¼ïÎà¤Î¸ò´¹ÍÑÆâÁõ¡ÊA/B¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£PC¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤äËÉ¿å¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Î¹¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆâÁõ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÍøÊØÀ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
MAIMO¡ÖHACOBO plus¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖHACOBO plus¡×¤Ï¡¢ÆâÁõ¤ò¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿·È¯ÁÛ¤Ç¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢´Ý¤´¤ÈÀö¤¨¤ë2¼ïÎà¤ÎÃåÃ¦¼°ÆâÁõ¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤¿¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÆÎÌ¤ò15%°Ê¾å¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë³ÈÄ¥µ¡Ç½¤ä1cm¹ï¤ß¤Î¥¥ã¥êー¥Ðー¡¢ºÇ¿·¤ÎUSB(Type-C)¥Ýー¥È¡¢¥¹¥È¥Ã¥Ñーµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Á´µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÁõ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹³¶Ý¡¦¾Ã½¡¦¹³¥«¥Ó²Ã¹©ºÑ¤ß¤Ç´ÝÀö¤¤¤â²ÄÇ½¡£¾ï¤ËÀ¶·é¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÎ¹¤Î¥·ー¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëMAIMO¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖHACOBO plus¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¡ÚÀö¤¨¤Æ¡¢»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¡£¥·ー¥óÂÐ±þ·¿¤Î¼ýÇ¼³×Ì¿¡Û
ÆâÁõ¤Ï¼è¤ê³°¤·¤Æ´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¹¹Ô¡¦½ÐÄ¥¡¦¥ì¥¸¥ãー¤Ê¤É»È¤¦¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÃå¤»ÂØ¤¨¡×¤¬¤Ç¤¤ë¿·Àß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- »ÅÀÚ¤ê¥»¥Ã¥È¡ÊA¡Ë¡§ PC¥Ý¥±¥Ã¥È¤äËÉ¿å¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢±£¤·¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¼ýÇ¼¤òÈ÷¤¨¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÎà¤òµ¡Ç½Åª¤Ë»ÅÊ¬¤±¤¿¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä°ì¿ÍÎ¹¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
- ¥á¥Ã¥·¥å¥»¥Ã¥È¡ÊB¡Ë¡§ Ãæ¿È¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëÂç¤¤Ê¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¡¢°áÎà¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ß¤¿¤¤¥ì¥¸¥ãー¤ä²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é2¼ïÎà¤ÎÆâÁõ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÙÂ¤¤ê¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ÆâÁõ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹³¶Ý¡¦¾Ã½¡¦¹³¥«¥Ó²Ã¹©ºÑ¤ß¡£ ±ø¤ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÀ¶·é¤òÊÝ¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢¼ýÇ¼¤ÎÇº¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë²÷Å¬¤ÊÎ¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ÙÊªÎÌ¤â¿ÈÄ¹¤âÁª¤Ð¤Ê¤¤¡¢°ÜÆ°Æ°Àþ¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿°Â¿´Àß·×¡Û
¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÁàºî¤Ò¤È¤Ä¤ÇÍÆÎÌ¤¬15¡ó°Ê¾å¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£S¥µ¥¤¥º¤Ê¤é36L¤«¤éºÇÂç43L¤Þ¤ÇÍÆÎÌ¤òÁý¤ä¤»¤ë¤¿¤á¡¢Î¹Àè¤Ç²ÙÊª¤ä¤ªÅÚ»º¤¬Áý¤¨¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥êー¥Ðー¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î¿ÈÄ¹¤ä¾å¤ËºÜ¤»¤ë¼ê²ÙÊª¤Î¹â¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ1cm¤´¤È¤ÎÃÊ³¬Ä´Àá¤¬²ÄÇ½¡£ ¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥¹¥Þー¥È¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎType-C¤ÈType-A¤Î2µ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿USB¥Ýー¥È¤ò´°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î½¼ÅÅ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼«Âð¤ò½Ð¤Æ¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤ËÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°Æ°Àþ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹Í¤¨È´¤¤¤¿¡¢Î¹¤Î²÷Å¬¤µ¤ò»Ù¤¨¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀÅ¤«¤ÇÀ¶·é¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë²÷Å¬Àß·×¡Û
Áö¹Ô²»¤òÍÞ¤¨¤¿Ä¶ÀÅ²»¥¥ã¥¹¥¿ー¤òºÎÍÑ¤·¡¢±Ø¹½Æâ¤äÁáÄ«¡¦Ìë´Ö¤Î°ÜÆ°¤Ç¤â¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥¹¥àー¥º¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤«¤éÍ×Ë¾¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¹¥È¥Ã¥Ñーµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¡£ÅÅ¼ÖÆâ¤äºäÆ»¤Ç¤Î¾¡¼ê¤ÊÅ¾¤¬¤ê¤òËÉ»ß¤·¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÈÆâÁõ¤Ï¤É¤Á¤é¤â¼è¤ê³°¤·¤Æ¸ò´¹¡¦¤ª¼êÆþ¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢±ø¤ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Â²ó¤ê¤ä¼ýÇ¼ÆâÉô¤â¾ï¤ËÀ¶·é¤ò¥ー¥×¡£Ëü¤¬°ì¤Î¸Î¾ã»þ¤â¼«Ê¬¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°¤Î²÷Å¬¤µ¤È±ÒÀ¸ÌÌ¤Î°Â¿´´¶¤òÎ¾Î©¤·¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¿·ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤è¤µ¡×¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë°ìÊâÀè¤ò¹Ô¤¯¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó¡ÚHACOBO plus¡Û
[²Á³Ê] S¡§20,980±ß / M¡§22,980±ß / L¡§25,980±ß
[¥«¥éー] ¥Ö¥é¥Ã¥¯ / ¥¢¥¤¥Ü¥êー / ¥Ý¥Ã¥×¥¤¥¨¥íー
[½ÅÎÌ] S¡§Ìó3.5kg / M¡§Ìó4.5kg / L¡§Ìó5.5kg
[È¯ÇäÆü] 2025Ç¯1·î23Æü
[ÈÎÇäÅ¹]
¡¦¸ø¼°EC¡§https://maimo-travel.com/products/m6p-s-bk-01
¡¦Amazon¡§https://amzn.asia/d/eBc3CXA ¡ÊS¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://amzn.asia/d/153fo7e¡¡¡ÊS¡¢¥¢¥¤¥Ü¥êー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://amzn.asia/d/a1bhVb6¡¡¡ÊS¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¤¥¨¥íー¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦¥ä¥Õー¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/maimojapan-888/m6p-s.html
¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¡§https://item.rakuten.co.jp/vividcosme/m6p-s-bk-01/
WeWork GINZA SIX
Îß·×ÈÎÇä¿ô12ËüÂæÆÍÇË¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMAIMO¡×¤È¤Ï ¡¡
¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹¤¬ÌÔ°Ò¤òÊ³¤Ã¤Æ¤¤¤¿2021Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÎß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï12ËüÂæ¤òÆÍÇË¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¡Ö2022Ç¯ÅÙOMOTENASHI Selection¡×¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Â¾¼ÒÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¥ì¥Ó¥åーÊ¿¶Ñ4.7¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¶È³¦¤Î¾ï¼±¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¼î¶Ì¤Î¾¦ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤Ç ¡É¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡É ¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
MAIMO¤¬¸Ø¤ë¡Ö°Â¿´¤ÎÉÊ¼Á¤È¥µ¥Ýー¥È¡×
MAIMO¤Î¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÀìÍÑ¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯´Ö½Ð²Ù¿ôÌó120ËüÂæ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÑµ×À¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¶È³¦Ê¿¶Ñ¤ÎÌó2.5ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë»î¸³¿ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤«¤é²á¹ó¤ÊÎ¹¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹ÆâÁõ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¹ØÆþ¼ÔÀìÍÑ¤Î¥µ¥Ýー¥È¥µ¥¤¥È¤Ø´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¤âËüÁ´¤Ç¤¹¡£
- 自社公式HP:https://maimo-travel.com
- ¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://x.com/maimo_japan
- ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/maimo_japan/
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU
¡Ö¤Ò¤È¤¬¡¢¤Ä¤¯¤ë¡£¤Ò¤È¤Ø¡¢¤Ä¤¯¤ë¡£¡× ¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤êÆÏ¤±¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§´ØÂô¡¡¹¯´²
所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1
公式HP:https://www.kurukuru.co.jp