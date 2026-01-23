¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡Ø¤ª¶â¤ÎÎÏ¡Ù¤¬Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê 2025Ç¯ÅÙ ¡ÖÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÂÎ¸³³èÆ°¿ä¿Ê´ë¶ÈÉ½¾´¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
¡¡»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ÎÓ¡¡¿¿¡¢°Ê²¼¡¡Åö¼Ò¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡Ø¤ª¶â¤ÎÎÏ¡Ù¤¬¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ë2025Ç¯ÅÙ¡ÖÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÂÎ¸³³èÆ°¿ä¿Ê´ë¶ÈÉ½¾´¡×¤Î¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±É½¾´¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÂÎ¸³³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¼ÂÁ©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÂÎ¸³³èÆ°¤Îµ¡²ñ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2013Ç¯ÅÙ¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¼õ¾Þ¤Î¡Ø¤ª¶â¤ÎÎÏ¡Ù¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤·¤¿¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯·Á¼°¡ÊÁ´2～5²ó¡Ë¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¤ä¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤ä¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤¬¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤ØÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦ºÝ¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤äÀÕÇ¤´¶¤Ê¤É¤â¿È¤ËÃå¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÃµµæ·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¹ç¶âÍ»¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ø¤ª¶â¤ÎÎÏ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¤Ó²°¡×¡Êhttps://manebiya.mufg.jp/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£2025Ç¯ÅÙ¡¢Åö¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï±ä¤Ù12Ëü¿Í°Ê¾å¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¥°¥ëー¥×°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¤Î¿ä¿Ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£