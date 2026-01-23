¡Ú¤Á¤¨¤¦¤ßPLUS¡Û¡ÖÆÃ½¸¡¡¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ――ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é30Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë――¡×¡£½¡¶µ³Ø¼Ô¤ÎÝ¯°æµÁ½¨»á¤Ë¤è¤ë´ó¹Æ¡Ö¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ»ö·ï¤ò¡È¤¤¤Þ¡É³Ø¤Ö¤¿¤á¤Î£·ºý¡×¤¬·ÇºÜ
¡Úµ»ö¡Û
¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ»ö·ï¤ò¡È¤¤¤Þ¡É³Ø¤Ö¤¿¤á¤Î£·ºý
É®¼Ô¡¦Ý¯°æµÁ½¨
https://chieumiplus.com/article/feature-aum30-sensyo(https://chieumiplus.com/article/feature-aum30-sensyo)
¡ÚÆÃ½¸¡¡¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ――ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é30Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë――¡Û
¤Á¤¨¤¦¤ßPLUS¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤·¡¢½¡¶µ¤Îºß¤êÊý¤òÌä¤¦ÆÃ½¸¤ò´ë²è¡£
ÆÃ½¸´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷¡§https://chieumiplus.com/tags/feature-aum30
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Ý¯°æµÁ½¨¡Ê¤µ¤¯¤é¤¤¡¦¤®¤·¤å¤¦¡Ë
ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ±¡¡¦ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤ÏÈæ³Ó½¡¶µ¼Ò²ñ³Ø¡¢¥¿¥¤ÃÏ°è¸¦µæ¡¢Åì¥¢¥¸¥¢½¡¶µÊ¸²½ÏÀ¡£1961Ç¯¡¢»³·Á¸©À¸¤Þ¤ì¡£
ÆüÏ¡½¡¸½Âå½¡¶µ¸¦µæ½ê¡¦ÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¡ÊÆüÏ¡½¡¶µ»Õ¡Ë¡£
Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢30Ç¯Íè¡¢¥«¥ë¥È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿³ØÀ¸¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤ÏÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤ò¿·Ê¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¡£
Ãø½ñ¡¡
Ý¯°æµÁ½¨2000¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊ©¶µ Áòµ·¥ì¥¹¼Ò²ñ―¿ÍÀ¸É´Ç¯¤ÎÀ¸Ï·ÉÂ»à¡Ù¶½»³¼Ë¡£
Ý¯°æµÁ½¨2023¡ØÅý°ì¶µ²ñ-À¡¦¥«¥Í¡¦º¨¡Ê¥Ï¥ó¡Ë¤«¤é¼ÂÁü¤ËÇ÷¤ë¡ÙÃæ¸ø¿·½ñ¡£
Ý¯°æµÁ½¨2024¡Ø½¡¶µ¤ÈÀ¯¼£¤ÎÀï¸å»Ë―Åý°ì¶µ²ñ¡¦ÆüËÜ²ñµÄ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¡ÙÄ«Æü¿·½ñ¡£
¤³¤ì°Ê³°¤ËÃø½ñ¤Ï40ºý¡£
¢£¡Ö¤Á¤¨¤¦¤ßPLUS¡×¤È¤Ï
¢£¡Ö¤Á¤¨¤¦¤ß¡×¤È¤Ï
¡Ú¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤ÎÍ³Íè¡Û
¤Á¤¨¤¦¤ßÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¤Á¤¨¤¦¤ßPLUS
ÅÅ»Ò½ñÅ¹¡Ö¤Á¤¨¤¦¤ß¡×
¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¢¡X¡ÊµìTwitter¡Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
